9 mẹo dùng quạt điện ai cũng nên biết để vừa mát vừa tiết kiệm tiền điện

Những ngày nắng nóng kéo dài khiến quạt điện trở thành thiết bị hoạt động gần như liên tục trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng cách sử dụng quạt hàng ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hóa đơn tiền điện cũng như sức khỏe của các thành viên trong nhà.

Chỉ cần thay đổi một vài thói quen đơn giản như điều chỉnh tốc độ gió, đặt quạt đúng vị trí hay vệ sinh định kỳ, bạn hoàn toàn có thể tận dụng tối đa hiệu quả làm mát mà vẫn tiết kiệm điện trong mùa hè.

Chọn chế độ gió phù hợp

Hầu hết các loại quạt điện hiện nay đều có nhiều mức gió khác nhau. Nhiều người thường bật mức cao nhất để làm mát nhanh, nhưng điều này không hẳn hiệu quả. Gió quá mạnh có thể khiến không khí nóng lưu chuyển nhanh hơn, gây cảm giác khô và bí bách.

Để vừa tiết kiệm điện vừa tạo cảm giác dễ chịu, nên ưu tiên mức gió trung bình. Vào ban đêm hoặc trong phòng thoáng khí, chỉ cần dùng mức gió nhẹ để đảm bảo lưu thông không khí mà không gây lạnh cơ thể.

Đặt quạt ở vị trí thông thoáng

Vị trí đặt quạt ảnh hưởng lớn đến hiệu quả làm mát. Thay vì để quạt ở góc kín, hãy đặt gần cửa sổ, cửa ra vào hoặc nơi có luồng không khí lưu thông tốt để đẩy khí nóng ra ngoài và hút gió mát vào trong phòng.

Cách bố trí này không chỉ giúp căn phòng thông thoáng hơn mà còn giảm cảm giác oi bức trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Không để quạt thổi cố định quá lâu

Quạt điện chủ yếu giúp lưu thông không khí chứ không làm giảm nhiệt độ phòng như điều hòa. Vì vậy, việc để quạt thổi liên tục vào một vị trí trên cơ thể, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ, dễ gây mệt mỏi, cảm lạnh hoặc đau cơ.

Nên chọn các dòng quạt có chế độ đảo gió để luồng gió phân bổ đều khắp phòng, tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Tránh để gió quạt thổi trực tiếp vào người

Khi quạt thổi quá gần hoặc quá mạnh vào cơ thể, mồ hôi sẽ bốc hơi nhanh làm nhiệt độ da giảm đột ngột. Điều này có thể khiến cơ thể khó thích nghi, dễ dẫn đến cảm lạnh hoặc sốc nhiệt.

Tốt nhất nên ngồi cách quạt một khoảng hợp lý, chỉnh gió nhẹ và tránh để quạt hướng thẳng vào mặt hoặc ngực trong thời gian dài.

Hẹn giờ khi sử dụng ban đêm

Nhiều người có thói quen bật quạt suốt đêm, điều này không chỉ tốn điện mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc tiếp xúc với gió lạnh liên tục trong nhiều giờ có thể gây đau đầu, khô họng hoặc mệt mỏi sau khi ngủ dậy. Nếu có thể, hãy sử dụng chế độ hẹn giờ để quạt tự tắt sau 1-2 giờ khi cơ thể đã dễ ngủ hơn.

Không ngồi trước quạt khi đang ra nhiều mồ hôi

Sau khi vận động hoặc đi ngoài trời nắng về, cơ thể thường tiết nhiều mồ hôi. Nếu ngồi ngay trước quạt với gió mạnh, nhiệt độ cơ thể giảm nhanh dễ gây choáng, đau đầu hoặc cảm lạnh. Bạn nên lau khô mồ hôi, nghỉ ngơi vài phút rồi mới sử dụng quạt để cơ thể thích nghi dần.

Tắt quạt và rút điện khi không sử dụng

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tắt công tắc là đủ. Tuy nhiên, nếu vẫn cắm điện, thiết bị vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ ở chế độ chờ.

Rút phích cắm sau khi sử dụng không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn hạn chế nguy cơ chập cháy, đảm bảo an toàn cho gia đình.

Vệ sinh và bảo dưỡng quạt định kỳ

Sau thời gian dài hoạt động, bụi bẩn bám vào cánh quạt và động cơ sẽ làm giảm hiệu quả làm mát, đồng thời khiến quạt tiêu thụ điện nhiều hơn.

Ngoài ra bạn cũng nên vệ sinh quạt định kỳ khoảng 1-2 tháng/lần và tra dầu, kiểm tra động cơ thường xuyên để quạt vận hành êm ái, tiết kiệm điện và bền hơn. Nếu quạt đã quá cũ hoặc hoạt động kém hiệu quả, nên cân nhắc thay mới để đảm bảo an toàn và tối ưu điện năng.