Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 mẹo dùng quạt điện ai cũng nên biết để vừa mát vừa tiết kiệm tiền điện

Theo Trúc Chi (t/h) | 18-05-2026 - 19:45 PM | Sống

Tưởng chỉ là thiết bị “ít tốn điện”, nhưng dùng quạt sai cách có thể khiến tiền điện tăng bất ngờ vào mùa hè. Chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ, hiệu quả làm mát sẽ khác hẳn.

Những ngày nắng nóng kéo dài khiến quạt điện trở thành thiết bị hoạt động gần như liên tục trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng cách sử dụng quạt hàng ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hóa đơn tiền điện cũng như sức khỏe của các thành viên trong nhà.

Chỉ cần thay đổi một vài thói quen đơn giản như điều chỉnh tốc độ gió, đặt quạt đúng vị trí hay vệ sinh định kỳ, bạn hoàn toàn có thể tận dụng tối đa hiệu quả làm mát mà vẫn tiết kiệm điện trong mùa hè.

9 mẹo dùng quạt điện ai cũng nên biết để vừa mát vừa tiết kiệm tiền điện - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chọn chế độ gió phù hợp

Hầu hết các loại quạt điện hiện nay đều có nhiều mức gió khác nhau. Nhiều người thường bật mức cao nhất để làm mát nhanh, nhưng điều này không hẳn hiệu quả. Gió quá mạnh có thể khiến không khí nóng lưu chuyển nhanh hơn, gây cảm giác khô và bí bách.

Để vừa tiết kiệm điện vừa tạo cảm giác dễ chịu, nên ưu tiên mức gió trung bình. Vào ban đêm hoặc trong phòng thoáng khí, chỉ cần dùng mức gió nhẹ để đảm bảo lưu thông không khí mà không gây lạnh cơ thể.

Đặt quạt ở vị trí thông thoáng

Vị trí đặt quạt ảnh hưởng lớn đến hiệu quả làm mát. Thay vì để quạt ở góc kín, hãy đặt gần cửa sổ, cửa ra vào hoặc nơi có luồng không khí lưu thông tốt để đẩy khí nóng ra ngoài và hút gió mát vào trong phòng.

Cách bố trí này không chỉ giúp căn phòng thông thoáng hơn mà còn giảm cảm giác oi bức trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Không để quạt thổi cố định quá lâu

Quạt điện chủ yếu giúp lưu thông không khí chứ không làm giảm nhiệt độ phòng như điều hòa. Vì vậy, việc để quạt thổi liên tục vào một vị trí trên cơ thể, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ, dễ gây mệt mỏi, cảm lạnh hoặc đau cơ.

Nên chọn các dòng quạt có chế độ đảo gió để luồng gió phân bổ đều khắp phòng, tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Tránh để gió quạt thổi trực tiếp vào người

Khi quạt thổi quá gần hoặc quá mạnh vào cơ thể, mồ hôi sẽ bốc hơi nhanh làm nhiệt độ da giảm đột ngột. Điều này có thể khiến cơ thể khó thích nghi, dễ dẫn đến cảm lạnh hoặc sốc nhiệt.

Tốt nhất nên ngồi cách quạt một khoảng hợp lý, chỉnh gió nhẹ và tránh để quạt hướng thẳng vào mặt hoặc ngực trong thời gian dài.

Hẹn giờ khi sử dụng ban đêm

Nhiều người có thói quen bật quạt suốt đêm, điều này không chỉ tốn điện mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc tiếp xúc với gió lạnh liên tục trong nhiều giờ có thể gây đau đầu, khô họng hoặc mệt mỏi sau khi ngủ dậy. Nếu có thể, hãy sử dụng chế độ hẹn giờ để quạt tự tắt sau 1-2 giờ khi cơ thể đã dễ ngủ hơn.

Không ngồi trước quạt khi đang ra nhiều mồ hôi

Sau khi vận động hoặc đi ngoài trời nắng về, cơ thể thường tiết nhiều mồ hôi. Nếu ngồi ngay trước quạt với gió mạnh, nhiệt độ cơ thể giảm nhanh dễ gây choáng, đau đầu hoặc cảm lạnh. Bạn nên lau khô mồ hôi, nghỉ ngơi vài phút rồi mới sử dụng quạt để cơ thể thích nghi dần.

Tắt quạt và rút điện khi không sử dụng

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tắt công tắc là đủ. Tuy nhiên, nếu vẫn cắm điện, thiết bị vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ ở chế độ chờ.

Rút phích cắm sau khi sử dụng không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn hạn chế nguy cơ chập cháy, đảm bảo an toàn cho gia đình.

Vệ sinh và bảo dưỡng quạt định kỳ

Sau thời gian dài hoạt động, bụi bẩn bám vào cánh quạt và động cơ sẽ làm giảm hiệu quả làm mát, đồng thời khiến quạt tiêu thụ điện nhiều hơn.

Ngoài ra bạn cũng nên vệ sinh quạt định kỳ khoảng 1-2 tháng/lần và tra dầu, kiểm tra động cơ thường xuyên để quạt vận hành êm ái, tiết kiệm điện và bền hơn. Nếu quạt đã quá cũ hoặc hoạt động kém hiệu quả, nên cân nhắc thay mới để đảm bảo an toàn và tối ưu điện năng.

5 phút vệ sinh quạt điện không cần tháo khung, phụ nữ cũng làm "ngon lành", sạch bong như mới

Theo Trúc Chi (t/h)

Người đưa tin

Từ Khóa:
quạt điện

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có: Đồng loạt 7 bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui

Chưa từng có: Đồng loạt 7 bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui Nổi bật

Tin vui: Ngày mai, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ

Tin vui: Ngày mai, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí 1 dịch vụ Nổi bật

3 món ngon từ loại rau "trường thọ" nên ăn nhiều trong mùa hè: Giúp xương chắc khỏe, bảo vệ gan và tăng cường hệ miễn dịch

3 món ngon từ loại rau "trường thọ" nên ăn nhiều trong mùa hè: Giúp xương chắc khỏe, bảo vệ gan và tăng cường hệ miễn dịch

19:33 , 18/05/2026
Kiểm soát đầu vào, giảm rủi ro an toàn thực phẩm trong dịch vụ ăn uống

Kiểm soát đầu vào, giảm rủi ro an toàn thực phẩm trong dịch vụ ăn uống

19:30 , 18/05/2026
Tại sao 90% người trên thế giới thuận tay phải?

Tại sao 90% người trên thế giới thuận tay phải?

19:24 , 18/05/2026
Sạp sầu riêng trước biệt thự 3 mặt tiền, 80 tỷ ở Phú Mỹ Hưng gây sốt: 2h chiều đã hết sạch, chủ nhà vừa mừng vừa lo

Sạp sầu riêng trước biệt thự 3 mặt tiền, 80 tỷ ở Phú Mỹ Hưng gây sốt: 2h chiều đã hết sạch, chủ nhà vừa mừng vừa lo

19:17 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên