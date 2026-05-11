3 cách vệ sinh quạt điện không cần tháo lồng

Khi cái nóng oi bức của mùa hè bắt đầu gõ cửa, nhiều gia đình bắt đầu đem quạt điện ra sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, sau thời gian dài hoạt động, cánh quạt và lồng quạt thường bám đầy bụi bẩn, không chỉ làm giảm hiệu suất làm mát mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp.

Việc tháo rời từng bộ phận để cọ rửa thường là nỗi ám ảnh vì sự lỉnh kỉnh và tốn thời gian. May mắn thay, bạn hoàn toàn có thể làm sạch thiết bị này một cách chuyên nghiệp mà không cần phải tháo lồng quạt.

Cách vệ sinh quạt điện không cần tháo lồng

Việc vệ sinh quạt định kỳ không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ. Bụi bẩn tích tụ lâu ngày sẽ tạo ra ma sát, khiến động cơ hoạt động nặng nề hơn, dẫn đến nóng máy và tiêu tốn điện năng. Quan trọng hơn, khi quạt quay, những hạt bụi mịn và vi khuẩn bám trên nan quạt sẽ phát tán vào không khí, dễ gây ra các bệnh về mũi họng cho trẻ nhỏ và người già. Do đó, nắm vững các mẹo vệ sinh nhanh gọn sẽ giúp bạn duy trì không gian sống trong lành mà vẫn tiết kiệm tối đa công sức.

Dùng hỗn hợp giấm trắng và nước rửa bát

Cách đầu tiên và cũng là phương pháp phổ biến nhất chính là sử dụng hỗn hợp dung dịch tự chế từ những nguyên liệu có sẵn là giấm trắng và nước rửa bát. Giấm trắng có tính axit nhẹ, giúp hòa tan các vết bẩn cứng đầu và khử khuẩn, trong khi nước rửa bát đóng vai trò là chất tẩy rửa dầu mỡ và làm sạch bề mặt.

Để thực hiện, bạn pha loãng hai dung dịch này với một ít nước ấm vào một bình xịt nhỏ. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng quạt đã được ngắt nguồn điện hoàn toàn. Bạn xịt đều dung dịch lên lồng quạt và cánh quạt, lưu ý xịt vừa đủ để thấm ướt bề mặt bụi bẩn mà không làm nước chảy vào phần động cơ phía sau.

Sau khi để dung dịch thẩm thấu trong khoảng 5 phút, bạn sử dụng một chiếc túi nylon lớn bao trùm kín toàn bộ lồng quạt rồi cắm điện, bật quạt ở mức cao nhất. Sức gió mạnh sẽ đẩy toàn bộ bụi bẩn đã được làm mềm rơi thẳng vào túi nilon mà không làm bẩn sàn nhà hay đồ đạc xung quanh.

Vệ sinh quạt điện bằng baking soda và kem đánh răng

Một phương pháp tương tự, đặc biệt hiệu quả với những chiếc quạt bám bụi lâu ngày hoặc có vết ố vàng là sử dụng baking soda và kem đánh răng. Baking soda nổi tiếng với khả năng tẩy trắng, khi kết hợp với kem đánh răng sẽ tạo ra hỗn hợp làm sạch có độ bám dính tốt và khả năng khử mùi hiệu quả.

Bạn trộn đều hai thành phần này với một chút nước để tạo thành hỗn hợp sệt, sau đó dùng bàn chải đánh răng cũ bôi nhẹ lên các nan quạt. Tương tự như cách dùng giấm, bạn dùng bình xịt nước sạch xịt nhẹ để làm ẩm, sau đó bọc túi nylon và bật quạt. Hỗn hợp baking soda sẽ tác động sâu, làm bong tróc các lớp bụi khô cứng.

Sức gió sẽ hoàn thiện công đoạn cuối cùng là thổi bay bụi bẩn. Điểm đặc biệt của cách này là kem đánh răng thường có mùi hương bạc hà dễ chịu, giúp chiếc quạt của bạn không chỉ sạch bong mà còn tỏa ra mùi hương thanh mát ngay khi vừa khởi động lại.

Kỹ thuật "bọt biển cắt ô vuông"

Phương pháp này tập trung vào việc xử lý các khe hở hẹp của lồng quạt, nơi mà giẻ lau thông thường khó lòng chạm tới. Đó là kỹ thuật sử dụng miếng bọt biển rửa bát được cắt xẻ một cách khéo léo.

Bạn hãy lấy một miếng bọt biển mới, dùng dao cắt theo chiều ngang và chiều dọc để tạo thành các ô vuông nhỏ trên bề mặt nhưng không cắt đứt hoàn toàn miếng xốp.

Việc này biến miếng bọt biển thành một "bàn chải đa năng" có thể ôm khít lấy từng nan lồng quạt. Khi thực hiện, bạn làm ẩm miếng bọt biển bằng nước sạch hoặc dung dịch lau đa năng. Chỉ cần kẹp nhẹ miếng bọt biển vào nan quạt và kéo từ trong ra ngoài, các ô vuông sẽ tự động luồn lách vào từng kẽ hở, lấy đi toàn bộ bụi bẩn ở cả mặt trước và mặt sau.

Ưu điểm của cách làm này là có thể kiểm soát được lực tay và đảm bảo lồng quạt được làm sạch đến từng chi tiết nhỏ nhất mà không cần phải tháo rời bất kỳ con ốc nào. Sau khi lau xong lồng quạt, bạn có thể dùng chính miếng xốp này để lau nhẹ phần cánh quạt phía trong nếu khe hở đủ rộng.

Lưu ý để đảm bảo an toàn khi vệ sinh quạt điện

Bên cạnh các phương pháp nêu trên, để việc vệ sinh quạt không còn là gánh nặng, bạn nên hình thành thói quen vệ sinh nhẹ nhàng hàng tuần. Thay vì đợi đến khi bụi bám dày đặc, bạn có thể dùng máy hút bụi hoặc máy sấy tóc chế độ gió mạnh để thổi qua lồng quạt thường xuyên.

Một lưu ý cuối cùng nhưng cực kỳ quan trọng là vấn đề an toàn điện và bảo trì động cơ. Dù bạn vệ sinh bằng cách nào, hãy luôn chú ý không để nước hay dung dịch tẩy rửa nhỏ vào lõi mô tơ hoặc các nút bấm điện tử.

Sau khi vệ sinh quạt điện bằng túi nylon, bạn nên để quạt chạy thêm vài phút để đảm bảo toàn bộ hơi ẩm đã được thổi khô hoàn toàn.

Một chiếc quạt sạch sẽ không chỉ mang lại làn gió mát lành mà còn là minh chứng cho sự tinh tế trong việc chăm sóc tổ ấm.