Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm ra danh tính người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô giữa phố Hà Nội, bất ngờ chia sẻ của nạn nhân

Theo Lam Giang | 19-05-2026 - 08:33 AM | Sống

Tìm ra danh tính người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô giữa phố Hà Nội, bất ngờ chia sẻ của nạn nhân

Công an phường Yên Hòa đã mời 2 người liên quan lên làm việc.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ lăng mạ, hành hung tài xế ô tô xảy ra tại phố Nguyễn Xuân Linh, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, theo thông tin trên báo VietNamNet, tối 18/5, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết đơn vị đã mời 2 người đến làm việc. Người phụ nữ trong đoạn clip là N.T.H. (SN 1987, trú tại phường Yên Hòa còn người đàn ông là T.V.H. (SN 1974, trú tại phường Yên Hòa).

Về nguồn cơn dẫn đến sự việc, ông H. cho biết xuất phát từ việc ông lùi xe, gây va chạm nên dẫn đến mâu thuẫn sau đó. Vì vậy, ông H. mong lực lượng chức năng có hình thức xử lý nhẹ nhất với người phụ nữ này.

Đại diện Công an phường Yên Hòa thông tin, hành vi của chị H. sẽ vẫn bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục, tránh tái diễn những vụ việc tương tự.

Tìm ra danh tính người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô giữa phố Hà Nội, bất ngờ chia sẻ của nạn nhân- Ảnh 1.

Hình ảnh chị H. hành hung nam tài xế khiến dư luận bất bình.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đi xe Honda SH chở theo con nhỏ dừng giữa đường rồi xô xát với một người đàn ông đi ô tô. Trong đoạn clip, người phụ nữ liên tục chửi bới, lao vào hành hung nam tài xế. Bị đánh, người đàn ông đáp lại với thái độ rất điềm đạm, chỉ đưa tay đỡ và liên tục nói lời xin lỗi, giải thích bản thân không cố ý. Mặc dù vậy, người phụ nữ vẫn rất hung hăng.

Sự việc được ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ. Sau khi nắm thông tin, cơ quan chức năng đã trích xuất camera để tìm người liên quan, mời lên làm việc.

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
phụ nữ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CLIP: Khoảnh khắc ấm áp của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và các bệnh nhi

CLIP: Khoảnh khắc ấm áp của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và các bệnh nhi Nổi bật

Từ 1/7, hàng triệu người đóng BHXH có quyền lợi mới

Từ 1/7, hàng triệu người đóng BHXH có quyền lợi mới Nổi bật

Học người Nhật cách "quét rác" cho mạch máu bằng 3 thực phẩm quen đến ngỡ ngàng

Học người Nhật cách "quét rác" cho mạch máu bằng 3 thực phẩm quen đến ngỡ ngàng

08:32 , 19/05/2026
5 lý do nên trồng lưỡi hổ trong nhà

5 lý do nên trồng lưỡi hổ trong nhà

08:09 , 19/05/2026
Ăn sống thải độc, nấu chín tốt cho phổi, hầm kỹ bổ dạ dày: Loại củ được ví như "nhân sâm trắng" của người Việt

Ăn sống thải độc, nấu chín tốt cho phổi, hầm kỹ bổ dạ dày: Loại củ được ví như "nhân sâm trắng" của người Việt

07:47 , 19/05/2026
4 mẹo dùng quạt điện mùa hè vừa mát vừa tốt cho sức khỏe, tiết kiệm điện

4 mẹo dùng quạt điện mùa hè vừa mát vừa tốt cho sức khỏe, tiết kiệm điện

07:40 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên