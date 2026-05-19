Video lúc nửa đêm của TikToker 11 triệu người theo dõi khiến nhiều người giật mình: Ung thư máu có đến từ thói quen thức khuya, uống trà sữa?

Tối ngày 18/5, mạng xã hội TikTok chấn động trước đoạn video của Đan Thy - một trong những nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng theo dõi khủng với hơn 11,2 triệu người follow (người theo dõi). Không còn là những hình ảnh năng động, vui vẻ thường thấy, Đan Thy xuất hiện để chia sẻ một thông tin y tế cá nhân đầy nghiệt ngã: Cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Chỉ sau 2 giờ đăng tải, video đã chạm mốc hơn 1 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt bình luận. Điều đáng nói không chỉ nằm ở sự bàng hoàng trước bạo bệnh của một cô gái trẻ, mà còn ở lời tự sự đầy hối hận của Đan Thy. Cô cho biết, bản thân tin rằng căn bệnh ập đến là hệ quả của chuỗi thói quen sinh hoạt cực kỳ độc hại duy trì suốt 3 năm qua: thường xuyên thức xuyên đêm đến 6-7 giờ sáng mới ngủ, tắm đêm, và uống trà sữa, matcha thay hoàn toàn cho nước lọc.

Lời nhắn nhủ "hãy cứu lấy chính mình trước khi quá muộn" của Đan Thy như một gáo nước lạnh dội vào lối sống của đại bộ phận người trẻ hiện nay. Dưới phần bình luận, bên cạnh những lời chúc bình an, là hàng nghìn dòng trạng thái đầy lo sợ: "Mình cũng đang đọc bài này lúc 12h đêm và trên tay là ly trà sữa", "Đã đến lúc phải thay đổi rồi..."

Nhưng dưới góc độ khoa học, liệu những thói quen "đặc sản" của Gen Z và Millennials này có thực sự là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ung thư máu.

Hiểu đúng về Ung thư máu và Lối sống

Ung thư máu (gồm các thể chính như bạch cầu cấp/mạn tính, lymphoma, và đa u tủy xương) là hiện tượng các tế bào máu (thường là bạch cầu) bị tăng sinh mất kiểm soát, trở nên ác tính và làm suy giảm chức năng của các tế bào máu lành mạnh.

Để người trẻ không rơi vào trạng thái hoang mang quá mức dẫn đến khủng hoảng tâm lý, chúng ta cần phân định rõ ràng giữa "nguyên nhân trực tiếp" và "yếu tố nguy cơ" .

1. Thức đêm, tắm đêm, uống trà sữa có trực tiếp gây ung thư máu?

Câu trả lời y khoa là: Không có bằng chứng trực tiếp.

Cho đến nay, nền y học thế giới chưa có bất kỳ nghiên cứu nào khẳng định việc thức khuya đến sáng, tắm đêm hay uống trà sữa thay nước là nguyên nhân trực tiếp làm đột biến gene tế bào máu để gây ung thư.

Nguyên nhân chính xác của ung thư máu phần lớn vẫn chưa được làm rõ, nhưng y văn thế giới ghi nhận các yếu tố nguy cơ cốt lõi bao gồm:

- Tiếp xúc với tia bức xạ ion hóa liều cao.

- Phơi nhiễm lâu ngày với các hóa chất độc hại (đặc biệt là Benzene).

- Hệ quả từ việc điều trị hóa trị/xạ trị trước đó của các bệnh ung thư khác.

- Yếu tố di truyền hoặc các hội chứng rối loạn gene (như hội chứng Down).

2. Vậy mối liên hệ ở đây là gì? Hệ miễn dịch bị "bào mòn"

Dù không gây ung thư trực tiếp, nhưng chuỗi thói quen sinh hoạt của Đan Thy đề cập lại là "kẻ đồng phạm" hoàn hảo tàn phá hệ miễn dịch - lá chắn tối quan trọng của cơ thể.

Rối loạn nhịp sinh học do thức thâu đêm: Khi bạn ngủ từ 6-7 giờ sáng thay vì ban đêm, cơ thể bị ức chế sản sinh Melatonin - một hormone không chỉ điều hòa giấc ngủ mà còn là chất chống oxy hóa mạnh, giúp sửa chữa các tổn thương DNA. Việc thiếu ngủ kéo dài làm suy giảm nghiêm trọng tế bào NK (Natural Killer cells) - những "dũng sĩ" chuyên săn tìm và tiêu diệt tế bào ung thư vừa mới nhen nhóm.

"Hạn hán" nước lọc và thừa đường: Thay thế hoàn toàn nước lọc bằng trà sữa và các thức uống có đường dẫn đến tình trạng mất nước tế bào, tăng áp lực lọc lên thận, gây hội chứng chuyển hóa và viêm mạn tính. Môi trường viêm mạn tính chính là mảnh đất màu mỡ cho các tế bào ác tính phát triển.

Thói quen tắm đêm: Thói quen này dễ gây co mạch đột ngột, đột quỵ hoặc nhiễm lạnh sâu, trực tiếp làm suy giảm sức đề kháng của cơ thể trong ngắn hạn.

Khi một cơ thể bị kiệt quệ về hệ miễn dịch do lối sống tàn phá suốt 3 năm, khả năng tự phát hiện và tiêu hủy các tế bào đột biến (vốn xảy ra ngẫu nhiên mỗi ngày) bị suy giảm nghiêm trọng. Đó là lúc các căn bệnh hiểm nghèo cơ hội trỗi dậy.

Nhận biết sớm các dấu hiệu "Cầu cứu" của cơ thể

Ung thư máu ở giai đoạn đầu thường mượn danh nghĩa của những đợt cảm sốt thông thường khiến người trẻ chủ quan. Hãy đặc biệt lưu ý nếu cơ thể xuất hiện các triệu chứng kéo dài sau:

Hãy trân trọng sức khỏe khi còn có thể

Câu chuyện của Đan Thy là một nốt lặng buồn trên không gian mạng, nhưng nó mang giá trị thức tỉnh rất lớn. Nó nhắc nhở thế hệ trẻ rằng: Sức trẻ không phải là một hạn mức vô hạn để phung phí.

Ung thư có thể do nhiều yếu tố bất khả kháng như gene hay môi trường, nhưng việc duy trì một lối sống khoa học - ngủ đủ giấc, uống đủ nước, bớt đường, vận động hợp lý – chính là cách chúng ta tôn trọng và bảo vệ chính bản thân mình. Cầu chúc cho Đan Thy có thật nhiều kiên cường và sức mạnh để vững vàng trên hành trình chiến đấu với bạo bệnh phía trước.