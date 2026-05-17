Nam diễn viên bị lừa 1 tỷ, qua Mỹ mưu sinh: Phải đi dán poster, tự đứng bán vé

Trong làng giải trí Việt, Hoàng Phi Kha không phải là cái tên quá ồn ào với những chiêu trò truyền thông, nhưng anh lại sở hữu một hành trình nghề nghiệp đa năng từ sàn catwalk đến màn ảnh.

Từng là gương mặt sáng giá với nhiều triển vọng, quyết định sang Mỹ định cư của anh sau những biến cố về tài chính đã để lại nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Hoàng Phi Kha

Từ Á vương thế giới tới diễn viên đa năng

Hoàng Phi Kha thuộc thế hệ đầu 9X, sở hữu chiều cao lý tưởng và gương mặt góc cạnh đậm chất điện ảnh. Anh bắt đầu được chú ý khi tham gia các cuộc thi nhan sắc dành cho phái mạnh.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh là danh hiệu Á vương 1 cuộc thi Nam vương Việt Nam qua ảnh 2012 và sau đó là Á vương tại cuộc thi Nam vương Thế giới (Mister Asian International 2018) diễn ra tại Thái Lan.

Những danh hiệu này không chỉ là tấm vé thông hành giúp anh bước chân vào giới người mẫu chuyên nghiệp mà còn mở rộng cánh cửa sang lĩnh vực phim ảnh. Với thái độ làm việc nghiêm túc, Hoàng Phi Kha nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang lớn trong nước và là người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí uy tín.

Không dừng lại ở vai trò người mẫu, Hoàng Phi Kha quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất. Anh được đào tạo bài bản và bắt đầu khẳng định mình qua nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh. Khán giả nhớ đến anh qua các bộ phim điện ảnh như Điệp vụ chân dài, Tráng sĩ phòng nha, Run away – Chạy ngay đi, Bảy tuần làm dâu… Ngoài phim ảnh, anh còn tham gia một số vở kịch trên sân khấu kịch Hồng Vân.

Trong các vai diễn của mình, Hoàng Phi Kha thường được đo ni đóng giày cho những nhân vật có chiều sâu tâm lý hoặc những vai thanh niên có ngoại hình lịch lãm. Khả năng biến hóa linh hoạt giúp anh thoát khỏi cái mác "bình hoa di động" thường thấy ở các người mẫu đi diễn.

Ngoài ra, anh còn thử sức ở vai trò đạo diễn trẻ và giám khảo cho các cuộc thi sắc đẹp, thể hiện sự đa tài và nỗ lực không ngừng trong việc khẳng định vị thế tại Vbiz.

Bị lừa mất 1 tỷ đồng

Đang lúc sự nghiệp ổn định, Hoàng Phi Kha bất ngờ gặp phải biến cố lớn về tài chính. Theo chia sẻ, anh từng trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền bạc với số tiền không hề nhỏ, mất trắng 1 tỷ đồng. Sự việc này không chỉ gây thiệt hại về vật chất, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của nam người mẫu.

Trong giới giải trí đầy rẫy những cám dỗ và cạm bẫy, việc đặt niềm tin sai chỗ đã khiến anh phải đối mặt với giai đoạn khủng hoảng. Biến cố này được xem là một trong những nguyên nhân khiến anh dần hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí và bắt đầu có những suy nghĩ về việc thay đổi môi trường sống để tìm kiếm sự bình yên và cơ hội mới.

Quyết định rời xa ánh đèn sân khấu Việt Nam để sang Mỹ định cư của Hoàng Phi Kha khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ bất ngờ. Tại xứ sở cờ hoa, anh chọn lối sống kín tiếng hơn, không còn tham gia hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước.

Cuộc sống mưu sinh tại Mỹ

Thời gian đầu sang Mỹ cách đây khoảng 3 năm, Hoàng Phi Kha ở nhờ nhà ca sĩ Leon Vũ. Điều này khiến anh bị dính tin đồn quan hệ tình cảm với đàn anh, nhưng cả hai chỉ là anh em bạn bè.

Anh được vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh giúp đỡ, cho làm việc tại nhà hàng của cô. Anh tự mua được ô tô để di chuyển và cũng dọn ra ở riêng. Sau đó, Hoàng Phi Kha xin đi làm cho hãng với mức thu nhập ổn định.

Hoàng Phi Kha được khen ngợi là người con có hiếu khi làm ra bao tiền đều gửi về cho mẹ và gia đình ở Việt Nam. Anh từng tâm sự với Thúy Nga: "Cuối năm tôi hơi uể oải vì phải gửi tiền về cho gia đình, mệt quá". Thúy Nga khen ngợi: "Vậy là Kha phải gửi tiền về cho gia đình ả. Kha có hiếu quá".

Ngoài việc đi làm mưu sinh, kiếm sống, Hoàng Phi Kha vẫn dành thời gian hoạt động nghệ thuật. Anh tham gia vào sân khấu kịch của nghệ sĩ Hoài Tâm, đảm nhiệm một số vai diễn. Hoàng Phi Kha còn tâm sự việc phải tự đứng bán vé, phải đi dán từng tờ rơi ở các cửa hàng cho các vở kịch mình diễn, cho thấy tâm huyết của anh với nghề.

Anh nói: "Tôi phải đi dán từng tờ poster, tới mức người ta còn nhận ra tôi và hỏi sao nghệ sĩ lại đi dán poster thế này. Tôi phải thú nhận rằng vì tôi là nghệ sĩ nên mới dám đi dán chứ người lạ đi dán poster sợ người ta không cho.

Tôi phải đi dán poster ở khắp nơi, từ chợ, siêu thị, tiệm ăn, nhà hàng, quán cà phê tới tiệm nail, cột điện. Tôi dán hết và tới đâu cũng phải ngoại giao để người ta cho dán".

Trên trang cá nhân, nam vương thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị. Thay vì những bộ trang phục lộng lẫy trên sàn diễn, anh xuất hiện với phong cách năng động, thoải mái.

Cuộc sống tại Mỹ ban đầu chắc chắn không thiếu những khó khăn về việc thích nghi văn hóa và ngôn ngữ, nhưng Hoàng Phi Kha cho thấy tinh thần lạc quan. Anh dành thời gian chăm sóc bản thân, đi du lịch và khám phá những vùng đất mới.

Hiện tại, anh tập trung vào công việc kinh doanh và xây dựng nền tảng ổn định tại hải ngoại. Dù không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ, nhưng mỗi khi có dịp, anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ Việt đang sinh sống tại Mỹ.

Sự điềm đạm và trưởng thành sau những thăng trầm là điều mà khán giả dễ dàng nhận thấy ở Hoàng Phi Kha của thời điểm hiện tại.