Con trai nhà đồng sáng lập Tập đoàn NextTech mới 17 tuổi đã kiếm 20 – 40 triệu đồng/tháng nhờ đầu tư chứng khoán

﻿Doanh nhân Đào Lan Hương – nhà đồng sáng lập Tập đoàn NextTech vừa khoe thành tích đáng chú ý của con trai khi mới 17 tuổi. Trên trang cá nhân chị viết:

"Chàng trai lớp 11 hôm nay tuyên bố sẽ kiếm được $1m trong vòng 5 năm và kế hoạch đi kèm

Lý do là trong mấy tháng vừa rồi, chàng đã tự đút túi 20 - 40 triệu/ tháng từ việc tự đầu tư cổ phiếu Nasdaq với return trung bình ~ 8%/tháng".

Doanh nhân Đào Lan Hương chia sẻ, con trai rất tự hào vì đã nắm giữ 1 thời gian mã NOW mà Trump vừa quyết định đầu tư tuần trước và đang tăng vọt nhanh chóng.

Theo chia sẻ của chị, con trai Minh Quân học công nghệ ở học viện của mẹ và đã tích luỹ được nền tảng khá tốt về công nghệ, có chứng chỉ Apple Developer từ năm ngoái. Nhờ sự kiên trì đó mà cậu bé được chọn vào chương trình AI Leadership của Wharton Youth Global Program, gần đây đăng ký thêm vào 1 chương trình AI Fellowship ở Mỹ với đề tài cá nhân về Mô hình dự báo giá chứng khoán, dẫn dắt bởi 1 tiến sĩ CS của Cornel.

Nói về chuyện đầu tư chứng khoán của con trai, doanh nhân Đào Lan Hương chia sẻ, từ câu chuyện phải tự mình mày mò phân tích chọn mã Nasdaq, Minh Quân đã phát triển luôn giải pháp cho bản thân. Đại ý đây là một nền tảng phân tích cổ phiếu Nasdaq bằng AI với dữ liệu thị trường thời gian thực từ Finnhub, nhờ đó mà chọn được những mã tốt như NOW và có hiệu suất 8%/tháng.

Theo chị, đây là một sản phẩm khá phù hợp với hướng nghiên cứu cổ phiếu Mỹ và growth investing, đặc biệt phần prediction tracking để hiệu chuẩn confidence theo thời gian là điểm khác biệt so với mấy AI screener thông thường.

Nữ doanh nhân chia sẻ: "Phải công nhận 1 thế hệ trẻ đang rất khác, có nền tảng và được trao sức mạnh AI để phát triển nhanh hơn nhiều so với thế hệ cũ... ﻿ Mẹ chúc chàng sớm hoàn thành mục tiêu kiếm $1m đầu tiên như ý!"