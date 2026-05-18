Adrian Anh Tuấn biến sân golf thành sàn diễn thời trang nghỉ dưỡng, quy tụ dàn hoa hậu Việt - quốc tế đình đám: H'Hen Niê thu hút mọi ánh nhìn

NTK Adrian Anh Tuấn vừa chính thức giới thiệu bộ sưu tập Summer & Resort 2026 mang tên “Đẩy Đưa” tại không gian sân golf thuộc khu nghỉ dưỡng Hoiana Resort & Golf. Show diễn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Top 5 Miss Universe 2018 H'Hen Niê, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari, đương kim Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist, Á hậu Kim Duyên, Lệ Hằng, Quỳnh Anh cùng ca sĩ Gigi Hương Giang và hơn 30 người mẫu tham gia trình diễn.

Thông qua 81 thiết kế, Adrian Anh Tuấn kể lại những chuyển động cảm xúc trong tình yêu đôi lứa - từ những rung động nhẹ nhàng đầu tiên cho tới vẻ đẹp mãnh liệt, rực rỡ và đầy thăng hoa của tuổi trẻ. Trong không gian ngập ánh hoàng hôn và gió biển, “Đẩy Đưa” được xây dựng như một bản hòa ca mùa hè, nơi thời trang, âm nhạc và thiên nhiên cùng dẫn dắt cảm xúc người xem đi qua nhiều trạng thái khác nhau của tình yêu.

Runway “vô cực” giữa sân golf và tinh thần nghỉ dưỡng phóng khoáng

Show diễn mở màn bằng màn catwalk đôi của H'Hen Niê và Ketut Permata Juliastrid Sari trên sàn runway trải dài giữa sân golf. Hai người đẹp xuất hiện trong các thiết kế đồng điệu với chân váy wrapping đính tua rua, tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại theo từng bước chân.

Điểm nhấn của phần đầu bộ sưu tập nằm ở các thiết kế voan mỏng, phom dáng wrapping cùng chi tiết tua rua chuyển động theo gió biển, tái hiện tinh thần tự do, phóng khoáng đặc trưng của những chuyến viễn du mùa hè. Những thiết kế mang ADN quen thuộc của thương hiệu Valenciani với vẻ nữ tính, bay bổng nhưng vẫn hiện đại và giàu tính ứng dụng.

Khép lại phần một, Yolina Lindquist xuất hiện trong thiết kế váy voan bất đối xứng với các lớp bèo xếp mềm mại ôm cơ thể. Chất liệu chiffon in họa tiết hoa lily chuyển động nhẹ theo từng bước catwalk, gợi lên những rung động đầu tiên trong tình yêu – dịu dàng nhưng đầy cuốn hút.

Nếu phần đầu mang tinh thần nhẹ nhàng và lãng mạn, phần hai của “Đẩy Đưa” lại đại diện cho trạng thái cảm xúc mãnh liệt và táo bạo hơn. Sân khấu tăng nhiệt với hàng loạt thiết kế đính kết sequin thủ công cầu kỳ, phản chiếu ánh hoàng hôn trên nền thiên nhiên rộng mở.

Các thiết kế sử dụng chất liệu sequin kết hợp voan xuyên thấu, phom dáng ôm cơ thể cùng những đường cắt gợi cảm nhưng vẫn giữ được tinh thần thanh lịch đặc trưng của Valenciani. Xen kẽ các lớp chiffon mềm mại là kỹ thuật đính kết thủ công tỉ mỉ, mang lại cảm giác vừa hiện đại vừa giàu tính couture.

Xuất hiện ở vị trí vedette của phần hai, H'Hen Niê gây ấn tượng với thiết kế sequin ánh bạc ôm sát cơ thể, kết hợp chất liệu xuyên thấu cùng kỹ thuật draping tinh tế. Phần tà váy bay bổng tạo hiệu ứng nổi bật trong từng chuyển động, mang đến hình ảnh mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại của người phụ nữ hiện đại.

Giữa hai phần trình diễn, ca sĩ Gigi Hương Giang xuất hiện với ca khúc “Fly Me To The Moon” được làm mới theo tinh thần hiện đại, góp phần đẩy cảm xúc show diễn lên cao trào.

81 thiết kế mang tinh thần mùa hè thập niên 2000

Khoảnh khắc kết màn của “Đẩy Đưa” là màn hội ngộ của 6 nàng hậu gồm H'Hen Niê, Yolina Lindquist, Ketut Permata Juliastrid Sari, Kim Duyên, Lệ Hằng và Quỳnh Anh. Trên nền bảng màu trắng chủ đạo cùng các thiết kế đính kết sequin, chiffon xếp lớp, tua rua và draping bay bổng, dàn hoa hậu – á hậu tạo nên phần kết mãn nhãn giữa không gian ngập tràn ánh hoàng hôn mùa hè.

Xuyên suốt 81 thiết kế, NTK Adrian Anh Tuấn lựa chọn sắc trắng làm gam màu chủ đạo, tượng trưng cho sự thuần khiết và tự do trong cảm xúc yêu đương. Bên cạnh đó là các gam pastel được xử lý như ánh bình minh phản chiếu trên mặt biển, mang lại tinh thần lãng mạn cho toàn bộ bộ sưu tập.

Lụa, linen cao cấp, chiffon, tơ mềm cùng các chất liệu bền vững trở thành nền tảng chính của Summer & Resort 2026. Thay vì nhấn mạnh phom dựng cứng, Adrian Anh Tuấn xử lý chất liệu theo hướng mềm mại, giàu chuyển động trong gió biển để tạo cảm giác tự nhiên và phóng khoáng.

Đặc biệt, bộ sưu tập lần này còn xuất hiện chất liệu lụa Nha Xá dệt monogram hình vỏ sò, được làm từ 100% tơ tằm tự nhiên, mang lại cảm giác mỏng nhẹ và thoáng mát cho mùa hè. Các đường cắt được tiết chế để cân bằng giữa vẻ thanh lịch và tinh thần tự do đúng với chủ đề “Đẩy Đưa”.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập cũng gợi nhắc tinh thần thời trang thập niên 2000 thông qua kiểu dáng low-waist, chân váy wrapping, draping mềm cùng các phom sensual đặc trưng. Tiếp nối tinh thần resort wear đã theo đuổi nhiều năm, Adrian Anh Tuấn tiếp tục phát triển ADN đặc trưng của Valenciani bằng bảng màu tinh giản, kỹ thuật xử lý chất liệu và các cấu trúc mang hơi thở mùa hè đương đại.

Khép lại show diễn, sàn runway trên cỏ trải dài giữa không gian sân golf ven biển không chỉ trở thành điểm nhấn thị giác của “Đẩy Đưa”, mà còn hoàn thiện tinh thần mà Adrian Anh Tuấn muốn truyền tải trong Summer & Resort 2026: một bản tình ca mùa hè phóng khoáng, lãng mạn và giàu cảm xúc.