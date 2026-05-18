Chạy mưa dựng lại sân khấu trong 3 tiếng, NTK Cao Thu Vân vẫn kể trọn "Miền ký ức" bằng áo dài

Chiều 17/5, cơn mưa bất ngờ tại Hải Phòng khiến sân khấu của Lễ hội Áo dài Hải Phòng 2026 phải chuyển gấp từ Đình Hàng Kênh sang hội trường Trường Mầm non Sao Việt 7 chỉ ít giờ trước giờ diễn. Trong khoảng 3 tiếng, ê-kíp của NTK Cao Thu Vân cùng dàn người mẫu, nghệ sĩ khẩn trương di chuyển, dựng lại sân khấu và tập lại đội hình để kịp chương trình.

Show diễn "Miền ký ức và hương mùa hạ" của NTK Cao Thu Vân.

Giữa những xáo trộn ngoài dự kiến, tối cùng ngày, bộ sưu tập " Miền ký ức và hương mùa hạ" của NTK Cao Thu Vân và áo dài An An vẫn xuất hiện tại Lễ hội Áo dài Hải Phòng 2026 với chủ đề “Phụ nữ Hải Phòng - Di sản kết nối” . Lấy cảm hứng từ hoa sen, áo dài ngũ thân và tinh thần văn hóa Việt, bộ sưu tập mang đến không gian trình diễn nhẹ nhàng, đậm màu sắc hoài niệm.

“Khi nhận thông báo đổi địa điểm vì mưa, cả ê-kíp gần như phải làm lại từ đầu. Chúng tôi chỉ có khoảng 3 tiếng để di chuyển, sắp xếp đội hình và tập lại toàn bộ phần trình diễn. Ai cũng áp lực nhưng đều cố gắng để giữ trọn cảm xúc cho khán giả”, NTK Cao Thu Vân chia sẻ.

NTK Cao Thu Vân

Tham gia trình diễn bộ sưu tập là dàn hoa hậu, á hậu như hoa hậu Mỹ Linh, hoa hậu Đinh Như Phương, hoa hậu Thanh Loan, hoa hậu Minh Phương, á hậu Hương Ly, á hậu Như Quỳnh, á hậu Phùng Hằng, á hậu Thanh Trúc cùng nhiều khách mời. Sự xuất hiện của NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đậm màu sắc truyền thống.

Nếu hoa phượng là biểu tượng quen thuộc của Hải Phòng mỗi mùa hè thì trong bộ sưu tập lần này, NTK Cao Thu Vân lại chọn hoa sen làm cảm hứng chủ đạo. Theo nữ nhà thiết kế, đây là cách tạo nên một khoảng lặng dịu dàng giữa không khí sôi động của lễ hội.

“Hoa phượng là biểu tượng rất đẹp và đặc trưng của Hải Phòng, nhưng năm nay tôi muốn mang đến cảm xúc sâu lắng hơn qua hình ảnh hoa sen – loài hoa gắn liền với tâm hồn và cốt cách người Việt. Sen mùa hạ không chỉ đẹp mà còn gợi sự thanh khiết, bình yên và hoài niệm”, chị cho biết.

Hình ảnh trình diễn áo dài của các người mẫu.

Trên nền chất liệu lụa, tơ truyền thống kết hợp kỹ thuật thêu tay, hình ảnh hoa sen được tái hiện mềm mại qua các gam màu trắng ngà, hồng sen, xanh lá non và vàng ánh nhẹ. Bên cạnh đó, những loài hoa quen thuộc của mùa hạ như hoa phượng, cỏ may cũng được đưa lên tà áo bằng kỹ thuật thêu và vẽ thủ công.

“Tôi chú trọng các chi tiết thêu tay để mỗi thiết kế không chỉ là trang phục mà còn giống như một bức tranh mùa hạ mang hơi thở văn hóa Việt”, nữ nhà thiết kế chia sẻ.

Một điểm nhấn của bộ sưu tập là sự xuất hiện của áo dài ngũ thân – trang phục truyền thống mang đậm dấu ấn Việt Nam xưa. Theo NTK Cao Thu Vân, việc đưa áo dài ngũ thân lên sân khấu đương đại là cách kết nối quá khứ với hiện tại, giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về giá trị văn hóa dân tộc.

Các đại sứ áo dài trong đó có vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ.

Đại sứ áo dài nhí.

Không chỉ dừng ở phần nhìn, " Miền ký ức và hương mùa hạ" còn được xây dựng như một câu chuyện cảm xúc xuyên suốt, từ âm nhạc, không gian trình diễn đến từng thiết kế đều hướng tới tinh thần hoài niệm và bản sắc Việt.

Đặc biệt, phần trình diễn của dàn mẫu nhí nhận được nhiều tràng vỗ tay từ khán giả. Trong tà áo dài truyền thống, các em xuất hiện tự tin, duyên dáng dù phải thích nghi với thay đổi sát giờ diễn. Theo NTK Cao Thu Vân, việc để các em tham gia trình diễn không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn giúp thế hệ nhỏ tuổi thêm yêu và hiểu hơn về giá trị của áo dài Việt Nam.