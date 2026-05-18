Không còn chuộng phòng khách kiểu cũ, phòng khách của người bạn này khiến nhiều người muốn “đập đi làm lại” vì quá tiện và đáng sống

Một căn phòng rộng, bày biện đủ thứ nhưng cả tuần không ai ngồi xem tivi, khách cũng hiếm khi ghé chơi. Trong khi đó, những nhu cầu thật sự của gia đình như đọc sách, làm việc, chơi với con hay nghỉ ngơi lại phải “co kéo” ở các không gian nhỏ hơn.

Gần đây, xu hướng cải tạo phòng khách theo nhu cầu sống thực tế đang ngày càng phổ biến. Và căn hộ của một người bạn tôi sau khi thay đổi cách bố trí đã khiến rất nhiều người bất ngờ: Không còn kiểu phòng khách truyền thống, nhưng lại tiện dụng, ấm cúng và đáng sống hơn hẳn.

Biến phòng khách thành phòng làm việc và thư viện mini

Với những người thích đọc sách hoặc thường xuyên làm việc tại nhà, việc dành diện tích lớn cho sofa và bàn trà đôi khi là một sự lãng phí.

Thay vào đó, nhiều gia đình đang chọn cách biến phòng khách thành không gian học tập và làm việc. Một hệ tủ sách cao sát trần được lắp dọc theo tường, vừa tăng khả năng lưu trữ vừa tạo cảm giác rất “có chiều sâu” cho căn nhà. Ở giữa là chiếc bàn lớn đủ để đọc sách, làm việc hoặc ngồi cùng nhau uống cà phê cuối tuần.

Chỉ cần thêm một chiếc ghế công thái học thoải mái, đèn bàn ánh sáng dịu và vài chậu cây xanh nhỏ, toàn bộ không gian lập tức trở nên yên tĩnh, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Điều thú vị là kiểu cải tạo này đặc biệt phù hợp với căn hộ nhỏ. Thay vì cố nhồi thêm một phòng làm việc riêng, nhiều người chọn “gộp chức năng” để tối ưu diện tích mà vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt.

Không gian uống trà đang quay trở lại

Sau nhiều năm chạy theo phong cách hiện đại tối giản, không ít gia đình bắt đầu muốn có một góc sống chậm hơn trong nhà.

Và phòng khách kiểu “phòng trà” đang trở thành lựa chọn được yêu thích. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một bộ bàn trà gỗ nhỏ, vài chiếc ghế ngồi thấp, kệ để trà và ánh sáng ấm là căn phòng đã thay đổi hoàn toàn cảm giác.

Nhiều người chia sẻ rằng từ khi bỏ bàn trà kiểu cũ để làm góc uống trà, họ ngồi ở phòng khách nhiều hơn hẳn. Có người đọc sách ở đó mỗi tối, có người cuối tuần tụ tập bạn bè, cũng có người đơn giản chỉ ngồi yên một lúc sau ngày dài làm việc.

Điều quan trọng không nằm ở việc “trang trí cho đẹp”, mà là biến phòng khách thành nơi thực sự được sử dụng.

Nhà có con nhỏ: Phòng khách giờ là khu vui chơi

Với những gia đình có trẻ nhỏ, phòng khách truyền thống đôi khi lại là nơi… khó dùng nhất. Bàn kính, góc cạnh sắc nhọn, đồ trang trí dễ vỡ khiến bố mẹ lúc nào cũng phải thấp thỏm.

Bởi vậy, nhiều người đã chọn biến phòng khách thành khu vui chơi an toàn cho con. Một tấm thảm dày trải kín sàn, vài kệ đồ thấp, thêm cầu trượt mini, lều vải hoặc bàn xếp hình là đủ để trẻ có không gian vận động trong nhà.

Điểm đáng chú ý là xu hướng này không còn bị xem là “bừa bộn” như trước. Ngược lại, nhiều phụ huynh cho rằng một căn nhà có dấu vết sinh hoạt thật mới là căn nhà có cảm xúc.

Các loại sơn tường lau được, bo góc nội thất mềm và đồ lưu trữ thông minh cũng được ưu tiên nhiều hơn để giúp việc dọn dẹp nhẹ nhàng hơn.

Người trẻ bắt đầu thích “rạp phim tại gia”

Một xu hướng khác cũng xuất hiện ngày càng nhiều là bỏ tivi truyền thống để chuyển sang máy chiếu và không gian giải trí kiểu mini cinema.

Nhiều gia đình không còn đặt nặng chuyện tiếp khách ở phòng khách nữa, mà ưu tiên cảm giác thư giãn cho chính mình. Một chiếc máy chiếu, rèm chắn sáng, loa âm thanh tốt và sofa êm đã đủ biến buổi tối ở nhà thành khoảng thời gian đáng mong chờ.

Đặc biệt sau giai đoạn nhiều người quen với việc ở nhà nhiều hơn, nhu cầu “tận hưởng trong chính căn hộ của mình” cũng tăng mạnh. Thay vì tiêu tiền cho những món đồ chỉ để trưng bày, người ta bắt đầu đầu tư vào trải nghiệm sống thật sự.

Phòng khách đa năng mới là kiểu đáng tiền nhất

Không phải ai cũng có diện tích lớn để chia riêng từng phòng chức năng. Vì thế, kiểu phòng khách đa năng đang được xem là giải pháp hợp lý nhất cho nhà hiện đại.

Một góc làm việc, một góc thư giãn, thêm máy chạy bộ hoặc khu tập nhẹ trong nhà – tất cả cùng tồn tại trong một không gian nhưng vẫn gọn gàng nếu biết cách bố trí.

Những món nội thất gấp gọn, bàn di động hay ghế linh hoạt được ưa chuộng hơn hẳn các món đồ “to và nặng”. Mục tiêu không còn là làm cho phòng khách thật sang, mà là làm sao để căn phòng phục vụ được cuộc sống hằng ngày.

Có lẽ vì thế mà ngày càng nhiều người bắt đầu đặt lại câu hỏi: Một phòng khách đẹp để nhìn, hay một phòng khách thực sự hữu ích – cái nào đáng giá hơn?

Và câu trả lời dường như đang thay đổi rất nhanh.