Hôn nhân lạ lùng của nam ca sĩ "giữ của" nhất showbiz: Hơn bố vợ 2 tuổi, phải chia phòng ngủ riêng với vợ hot girl

Quách Phú Thành là ngôi sao biểu tượng của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Không chỉ 1 thời sở hữu nhan sắc đẹp hoàn hảo như "tượng tạc", anh còn tài hoa hơn người. Quách Phú Thành là một trong "Tứ đại Thiên vương" của giới giải trí xứ Hương Cảng, có sự nghiệp âm nhạc và phim ảnh rực rỡ. Trong đó, nam nghệ sĩ từng 2 năm liên tiếp đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã với phim Thiện Ác Đối Đầu (2005) và Phụ Tử (2006).

Năm 2017, Quách Phú Thành bất ngờ công bố kết hôn với Phương Viện - hot girl, người mẫu kém anh 22 tuổi. Không chỉ hơn vợ gần 2 giáp, tài tử hạng A sinh năm 1965 còn lớn hơn bố vợ của mình là ông Phương Quốc Lương (sinh năm 1967) 2 tuổi và mẹ vợ 4 tuổi. Thậm chí, trong đám cưới, bố Phương Viện còn hài hước cho biết: "Tôi nghe nhạc của con rể mà lớn lên". Sự chênh lệch tuổi tác giữa Quách Phú Thành với vợ và cha mẹ vợ khiến dân tình gièm pha, dị nghị không ngớt. Dù vậy, đến nay đã 9 năm trôi qua, cặp đôi vẫn duy trì tổ ấm bền chặt và có với nhau 3 con gái.

Thế nhưng mới đây, Quách Phú Thành và Phương Viện đã top tìm kiếm trên mạng xã hội vì chia phòng, ngủ riêng với nhau. Chính Phương Viện đã tiết lộ điều này khi tham gia show truyền hình show Đào Hoa Ổ mùa 6. Theo Phương Viện, cô và chồng tình cảm vẫn mặn nồng, nhưng vì khác biệt về giờ giấc sinh hoạt nên phải ngủ riêng. Người mẫu kiêm hot girl này cho biết cô không chỉ ngủ muộn mà còn thường thức khuya để lướt điện thoại, xem show thời trang, đăng bài lên mạng xã hội và chuẩn bị quần áo, đồ dùng ra ngoài cho ngày hôm sau. Vì vậy, nàng mẫu này 2-3 giờ sáng mới đi ngủ.

Trong khi đó, Quách Phú Thành nổi tiếng là người cực kỳ kỷ luật, tối 22h30 phút đi ngủ, sáng 5-6 giờ dậy chạy bộ và tập thể dục. Lối sống này của anh duy trì suốt hàng chục năm, không ai có thể phá vỡ. Với lịch sinh hoạt trái ngược như vậy, nếu cố ngủ chung phòng, Phương Viện sẽ gây ảnh hưởng đến chồng. Do đó, họ quyết định ngủ riêng để ai cũng được thoải mái.

Tài tử bị tiếng "giữ của", keo kiệt với vợ bậc nhất showbiz

Với sự nghiệp đỉnh cao kéo dài hơn 3 thập kỷ, Quách Phú Thành được cho là sở hữu khối tài sản ròng lên tới 2 tỷ HKD (6,5 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, nam diễn viên này lại chẳng chi tiền thoáng tay với bà xã. Trái với hình ảnh xa hoa mà công chúng thường gắn với các ngôi sao hạng A, hôn lễ của cặp đôi lại diễn ra khá kín đáo và giản dị. Tổng chi phí cho đám cưới chỉ khoảng 1 triệu HKD (gần 3,4 tỷ đồng), với chưa tới 10 bàn tiệc đãi khách. Sự đơn giản ấy khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí Phương Viên còn ngại mời đông bạn bè tham dự. Chiếc váy cưới cô diện trong ngày trọng đại cũng có giá trị không quá cao, tạo nên sự tương phản rõ rệt khi đặt cạnh những hôn lễ xa hoa của các "phu nhân Thiên vương" khác trong showbiz.

Chưa kể, trước khi kết hôn, Quách Phú Thành yêu cầu Phương Viện ký thỏa thuận tiền hôn nhân với nhiều điều khoản chặt chẽ. Theo đó, tài tử lo liệu mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình, đồng thời chu cấp cho vợ khoảng 200.000 HKD mỗi tháng (gần 680 triệu đồng) để chi tiêu. Tuy nhiên, nếu hôn nhân đổ vỡ, Phương Viện sẽ ra đi tay trắng, không nhận được bất kỳ phần tài sản nào. Chính vì thế, sau khi lần lượt sinh 3 con gái, cô vẫn phải tích cực livestream bán hàng và hoạt động trên mạng xã hội để có thêm nguồn thu nhập cá nhân, thay vì ngồi không chờ chồng đưa tiền tiêu vặt mỗi tháng.

Không chỉ vậy, trong dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới mới đây, Quách Phú Thành đã tặng bà xã 1 chiếc đèn có in ảnh đám cưới của họ. Món quà này có giá cực rẻ chỉ 600 NDT (2,1 triệu đồng), lại còn là hàng bán tràn lan trên mạng. Điều này khiến Quách Phú Thành bị chê cười là "giữ của với vợ", 1 đồng cũng ngại chẳng muốn chi.

Nguồn: Sina, Sohu