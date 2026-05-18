MC Kỳ Duyên mở nhà hàng sang trọng tại Mỹ, 2 NSƯT cùng tới

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã chia sẻ khoảnh khắc anh tới ủng hộ nhà hàng crawfish mới mở của MC Kỳ Duyên tại Mỹ.

Không chỉ Kim Tử Long, nhiều nghệ sĩ khác cũng tới như vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, danh ca Hương Lan.

Kim Tiểu Long

Kim Tiểu Long chia sẻ: "Hôm qua chúng tôi vừa hát xong nên hôm nay chúng tôi rủ nhau đi ăn một bữa cho vui, đoàn tụ đông đủ gia đình, anh chị em và có các bà mẹ ở đây nữa.

Tôi chúc những người mẹ sức khỏe dồi dào, mọi việc thành công tốt đẹp, con cháu lúc nào cũng yêu thương. Tôi yêu những người mẹ của chúng ta.

Tất cả ngồi đây đều là những người phụ nữ tôi yêu quý lâu năm như mẹ Hương Lan, chị Ngọc Huyền, cô Lợi, cô Hà.

Chúng tôi tới nhà hàng crawfish này để ăn ủng hộ chị Kỳ Duyên. Chị Kỳ Duyên mới mở nhà hàng này, rất sang trọng, đẹp, lại mở ở khu vực rất sang, dành cho những người giàu có.

Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon. Bây giờ vẫn chưa đông, lát nữa còn đông người tới nữa. Vì hôm qua chị Kỳ Duyên làm MC cho show nhạc nên hôm nay mọi người đều tới ủng hộ chị.

Tôi ăn chay, không ăn được đồ mặn và lúc nãy cũng ăn no đồ chay của riêng tôi rồi. Nhưng tôi vẫn đến đây chơi để ủng hộ chị Kỳ Duyên".

MC Kỳ Duyên

Ngọc Huyền cũng thốt lên: "Đồ ăn ở đây ngon lắm, rất thơm, gỏi có nhiều rau thơm chống cảm, mọi thứ đều chín tới, không sống không chín quá".

MC Kỳ Duyên giới thiệu: "Các loại rau thơm ở nhà hàng của tôi đều phải trồng theo đúng quy định của thành phố, loại rau nào họ đã kiểm định và cho phép trồng thì mới được trồng rồi đem vào nhà hàng chứ không phải thích gì trồng nấy.

Kể cả nhà hàng này toàn bộ thiết kế đều phải được thành phố đồng ý, để thêm một cái biển khai trương cũng phải xin phép. Tôi làm nhà hàng này cùng ca sĩ Trúc Linh và một cô nữa".

MC Kỳ Duyên là một trong những nghệ sĩ hải ngoại đa tài và được yêu mến rộng rãi bởi lối dẫn chương trình thông minh, duyên dáng. Với chất giọng truyền cảm cùng phong cách ứng biến linh hoạt, cô đã trở thành linh hồn của nhiều sân khấu âm nhạc lớn trong suốt hàng thập kỷ.

Không chỉ thành công ở vai trò MC, cô còn gây ấn tượng với khán giả ở lĩnh vực ca hát, diễn xuất. Vẻ đẹp mặn mà cùng kiến thức sâu rộng giúp cô giữ vững vị thế là một biểu tượng văn hóa đặc sắc trong lòng công chúng. Sự chuyên nghiệp và tâm huyết của cô luôn mang lại nguồn cảm hứng tích cực cho những thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này.