Tình thế đáng lo của Quốc Trường, Ngọc Trinh

Trong tháng 5, phòng vé Việt chỉ đón 2 phim nội mới là Thẩm mỹ viện âm phủ và Một thời ta đã yêu. Hai dự án gây chú ý ngay từ khi công bố nhờ quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc. Thẩm mỹ viện âm phủ có sự tham gia của “đạo diễn trăm tỷ” Nguyễn Hữu Hoàng cùng dàn diễn viên Ngọc Trinh, Xuân Lan…, trong khi Một thời ta đã yêu có Quốc Trường và Quốc Huy đóng vai chính.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, cả hai bộ phim đều tỏ ra hụt hơi trên đường đua doanh thu.

Theo Box Office Vietnam, sau 11 ngày ra rạp, Thẩm mỹ viện âm phủ mới thu về khoảng 12,4 tỷ đồng. Trong khi đó, Một thời ta đã yêu đạt doanh thu chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng kể từ khi khởi chiếu ngày 15/5.

Doanh thu của Thẩm mỹ viện âm phủ và Một thời ta đã yêu tính đến sáng 19/5 (Nguồn: Box Office Vietnam)

Trên bảng xếp hạng doanh thu ngày 19/5, hai phim lần lượt đứng ở vị trí thứ 9 và 10, lép vế trước hàng loạt tác phẩm ngoại như Tạm biệt Gohan, Ma Da Hàn Quốc: Hồ nuốt người, Shin - Cậu bé bút chì, đồng thời bị vượt mặt bởi 2 phim kinh dị Việt đã ra rạp trước đó là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và Heo Năm Móng.

Doanh thu trong ngày 19/5 của 2 bộ phim (Nguồn: Box Office Vietnam)

Trong bối cảnh phòng vé cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt khi Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển đang tạo sức hút lớn ngay từ các suất chiếu sớm, những bộ phim có sự góp mặt của Ngọc Trinh và Quốc Trường càng đối mặt nhiều áp lực nếu muốn tạo cú hích doanh thu trong thời gian tới.