Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ Việt tự sinh con, 41 vẫn chưa lấy chồng: Sống trong biệt thự 20 tỷ view nhìn thẳng sông

Theo Phác Thái Anh | 19-05-2026 - 15:47 PM | Lifestyle

Căn biệt thự 2 tầng gây ấn tượng khi sở hữu view sông thoáng đãng cùng khuôn viên sân vườn ngập tràn cây hoa.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, là ca sĩ, diễn viên kiêm doanh nhân nổi tiếng của showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô xây dựng được sự nghiệp vững chắc cùng cuộc sống sung túc đáng ngưỡng mộ. Nữ nghệ sĩ có một con trai với chồng cũ doanh nhân, hiện bé sống cùng bố tại Cần Thơ sau khi cả hai ly hôn. Ở thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh vẫn chưa tái hôn mà tập trung phát triển công việc và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Cô mang thai con gái thứ hai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, Nhật Kim Anh hiện sở hữu khối tài sản đáng chú ý, trong đó có căn biệt thự 2 tầng rộng khoảng 220m² tại TP.HCM trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Căn nhà sở hữu view hướng sông thoáng đãng cùng không gian sống hiện đại, ngập tràn cây xanh, được nữ nghệ sĩ chăm chút kỹ lưỡng để trở thành nơi nghỉ ngơi thư giãn cho hai mẹ con.

Nằm trong khu đô thị cao cấp tại TP.HCM, căn biệt thự rộng hơn 220m² của Nhật Kim Anh sở hữu thiết kế hiện đại cùng vị trí đắc địa, với góc nhìn hướng sông thoáng đãng. Mặt tiền ngôi nhà nổi bật với gam trắng chủ đạo, được bài trí "hàng rào hoa" vừa đẹp vừa sang trọng. Xung quanh nhà trang trí nhiều cây hoa rực rỡ, mang đến vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống ngay từ khu vực lối vào.

Bên trong khuôn viên nhà, không gian sân vườn gây ấn tượng với nhiều cây xanh, hoa cỏ được chăm chút kỹ lưỡng, kết hợp hồ cá Koi và chòi nghỉ tạo cảm giác thư thái như resort tại gia. Nhật Kim Anh thường tự tay tưới cây, cắt tỉa cành lá và chăm sóc khu vườn, biến nơi đây thành góc thư giãn yêu thích sau những giờ làm việc bận rộn.

Không gian sân vườn được xem là góc chữa lành yêu thích của Nhật Kim Anh khi lúc nào cũng ngập tràn sắc hoa và cây xanh mướt mắt. Chỉ cần ngồi ngắm khung cảnh yên bình này cũng đủ mang lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng sau những ngày bận rộn.

Bên trong khuôn viên nhà, không gian sống của Nhật Kim Anh tiếp tục gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Khu vực phòng khách được bố trí theo phong cách mở, kết nối với sân vườn xanh mát bên ngoài nên luôn tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu và gần gũi với thiên nhiên. Nội thất trong nhà ưu tiên các gam màu sang trọng, tinh tế nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng.

Ở nhiều khu vực trong nhà còn trưng bày ảnh chân dung của nữ nghệ sĩ như một cách lưu giữ dấu ấn cá nhân. Phòng ngủ và khu vực thay đồ đều được thiết kế rộng rãi, gọn gàng và đẹp mắt. Ngoài ra, ban công chill cũng được sắp xếp thêm bàn ghế để thuận tiện ngồi nghỉ ngơi, uống trà hay thư giãn ngắm cảnh sau những giờ làm việc bận rộn.

Nữ ca sĩ U50 nói về con người thật của Duy Mạnh: "Tôi khẳng định luôn"

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tràn ngập ảnh giao dịch tiết kiệm từ 5 triệu đến hàng tỷ đồng tại Vietcombank trên khắp các mạng xã hội: Chuyện gì đang xảy ra?

Tràn ngập ảnh giao dịch tiết kiệm từ 5 triệu đến hàng tỷ đồng tại Vietcombank trên khắp các mạng xã hội: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Thần tài đến: Tổng tài Nvidia Jensen Huang khiến món trà đào Mixue "cháy hàng"

Thần tài đến: Tổng tài Nvidia Jensen Huang khiến món trà đào Mixue "cháy hàng" Nổi bật

Không phải lo tiền thuê nhà, cô gái sống sang chảnh nhờ nghề 'trông nhà hộ'

Không phải lo tiền thuê nhà, cô gái sống sang chảnh nhờ nghề 'trông nhà hộ'

15:40 , 19/05/2026
Lê Văn Tâm - "nông dân đẹp trai nhất Việt Nam” đi catwalk gây tranh cãi

Lê Văn Tâm - "nông dân đẹp trai nhất Việt Nam” đi catwalk gây tranh cãi

15:26 , 19/05/2026
Tổng tài nhà bầu Hiển gây sốt với khoảnh khắc "lau nhà" không giống ai, bảo sao có cơ bụng 8 múi, cơ bắp cuồn cuộn đi biển đón hè

Tổng tài nhà bầu Hiển gây sốt với khoảnh khắc "lau nhà" không giống ai, bảo sao có cơ bụng 8 múi, cơ bắp cuồn cuộn đi biển đón hè

15:14 , 19/05/2026
Con đường trở thành tỷ phú của tiểu yêu quái nổi tiếng nhất phim 'Tây du ký'

Con đường trở thành tỷ phú của tiểu yêu quái nổi tiếng nhất phim 'Tây du ký'

15:02 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên