Nữ ca sĩ xinh đẹp bức xúc tuyên bố thẳng: "Đừng nghĩ tôi như trong tranh, không có"

Ca sĩ Phương Linh vừa thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, thẳng thắn nói về việc không có fanclub (FC), cách cô nhìn nhận mối quan hệ với khán giả cũng như phản ứng trước những bình luận cho rằng mình “thảo mai”.

Trong chia sẻ, nữ ca sĩ cho biết bản thân hoạt động độc lập, không có fandom hay FC riêng. Theo Phương Linh, việc cô đi hát đến nay chủ yếu dựa trên nhu cầu từ khán giả và sự đồng hành của quản lý lâu năm.

Đáng chú ý, giọng ca sinh năm 1984 thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc công chúng đôi khi đặt kỳ vọng quá nhiều vào hình ảnh nghệ sĩ ngoài đời thực.

“Các bạn đừng ái mộ Phương Linh rồi nghĩ Phương Linh ‘như trong tranh’, không có. Phương Linh là Phương Linh và công việc của Phương Linh là đem tiếng ca hay của mình phục vụ khán giả nghe nhạc”, nữ ca sĩ viết.

Cô cũng phản ứng trước một số ý kiến cho rằng sự nhẹ nhàng, lịch thiệp với khán giả trên sân khấu là “thảo mai”. Theo Phương Linh, việc tôn trọng khán giả là điều cần thiết bởi họ dành thời gian, tiền bạc để tới sân khấu lắng nghe nghệ sĩ biểu diễn.

"Các bạn nên nhớ là khi các bạn ngồi nhà comment mỉa mai ca sĩ "thảo mai" thì những khán giả đó dành thời gian 2 tiếng ở sân khấu, bỏ 1 số tiền để mua chiếc vé đến sân khấu chỉ để vỗ tay cổ vũ và khen ngợi ca sĩ. Tôi đội khán giả trên vai còn được.

Khi xuống sân khấu thì Phương Linh vẫn là Phương Linh, đi ăn, đi chơi, đi taxi... lúc này tôi là 1 khách hàng và họ là những người phục vụ, vậy, hãy " thảo mai" với tôi. Tôi muốn được như thế", nữ ca sĩ viết.

Bên cạnh đó, Phương Linh cho rằng việc xây dựng một cộng đồng người hâm mộ gắn bó là điều không dễ dàng và cần nhiều sự đồng điệu. Vì vậy, cô lựa chọn cách giữ mọi thứ ở trạng thái tự nhiên, không đặt nặng chuyện thần tượng hay fandom.

“Thôi thì, chúng ta cứ bình thường đi – như vậy là tốt rồi. Cuộc sống này mà bình thường được là tốt nhất, để không bao giờ dẫn đến những bất thường”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, phần cuối bài đăng của nữ ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện những dòng thể hiện sự bức xúc, nhắm tới kiểu người “trước mặt xin lỗi, sau lưng nói xấu”.

Phương Linh sinh năm 1984, được biết đến là một trong những giọng ca nội lực của Vpop. Cô ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc và đặc biệt được khán giả yêu mến khi kết hợp cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn trong các bản hit như Cơn mưa tình yêu , Thiên đường gọi tên , Yêu em … Dù không hoạt động quá sôi nổi trong showbiz, nữ ca sĩ vẫn giữ được lượng khán giả riêng nhờ giọng hát giàu cảm xúc.