Nơi ở của gia đình chồng là người dân tộc Sán Dìu của Hòa Minzy

Mới đây, Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường bên gia đình chồng là người dân tộc Sán Dìu, đang sinh sống tại Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cũ (nay thuộc Bắc Ninh). Qua những đoạn clip được đăng tải, nữ ca sĩ phần nào hé lộ không gian sống bình dị, gần gũi của gia đình vùng quê nổi tiếng với đặc sản vải thiều.

Trong các clip, Hòa Minzy xuất hiện giản dị, thoải mái trò chuyện, cười đùa cùng bố mẹ chồng và các cháu. Nữ ca sĩ còn khiến nhiều người thích thú khi được bố mẹ chồng dạy nói tiếng Sán Dìu. Hình ảnh những người thân chất phác, gần gũi cũng nhận về nhiều thiện cảm từ khán giả.

Đặc biệt không gian sống của nhà chồng Hòa Minzy cũng gây ấn tượng. Thông qua các clip mà Hòa Minzy đăng tải thì nơi sống của gia đình chồng nữ ca sĩ khá khang trang, sạch sẽ và mang đậm không khí làng quê Bắc Bộ.

Hòa Minzy nói chuyện vui vẻ bên mẹ chồng và các cháu.

Chồng Hòa Minzy.

Căn nhà có khoảng sân rộng, hiên thoáng và phòng khách là nơi các thành viên quây quần trò chuyện, ăn uống. Một số góc bên trong cho thấy nội thất được làm chủ yếu bằng gỗ, nổi bật là trần ốp gỗ, đèn chùm và không gian phòng khách rộng.

Ngoài căn nhà, khu vườn vải cũng nhận được sự quan tâm. Theo clip Hòa Minzy đăng tải thì vườn vải nhà chồng cô năm nay vẫn sai trái nhưng lại bị sâu hết quả. Nữ ca sĩ bày tỏ sự thương xót cho người nông dân trồng vải bị mất mùa trong đó có bố mẹ chồng cô.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Sau khi giành quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014, cô ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Không thể cùng nhau suốt kiếp , Rời bỏ , Bật tình yêu lên , Thị Mầu, Bắc Bling.. . Hòa Minzy công khai có chồng là Đại úy Thăng Văn Cương vào tháng 3/2026. Nữ ca sĩ cũng úp mở về đám cưới linh đình vào năm 2027.