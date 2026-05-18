Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phan Văn Đức nắm tay cô chủ khách sạn Võ Nhật Linh ăn mừng vô địch, Chu Thanh Huyền xuất hiện vài giây vẫn hot

Theo Tiên Tiên | 18-05-2026 - 21:21 PM | Lifestyle

Khoảnh khắc dàn cầu thủ CAHN đưa vợ con xuống sân ăn mừng đội bóng vô địch V.League.

Thắng 2-0 Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy vòng 23, Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức lên ngôi vô địch V.League 2025/2026 sớm trước 3 vòng đấu. Bên cạnh niềm vui chiến thắng rực rỡ dưới cơn mưa tầm tã, người hâm mộ tại sân còn được chứng kiến những khoảnh khắc hậu trường vô cùng ấm áp, khi các cầu thủ đồng loạt đưa vợ con xuống sân cỏ để cùng chia sẻ niềm vui vô địch.

Gây chú ý nhất trên sân chính là bố con tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Thủ lĩnh mang áo số 19 dắt theo cậu con trai nhỏ – bé Lido (Quang Minh) – đi cảm ơn người hâm mộ. Cậu nhóc được bố diện cho nguyên bộ quần áo thi đấu màu đỏ cũng mang số 19 thương hiệu. Trong khi Quang Hải một tay nâng cao chiếc cúp, gương mặt đầy tự hào bắt nhịp hô vang cùng các cổ động viên, thì tay kia vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của con trai. Biểu cảm vừa ngơ ngác vừa lém lỉnh của bé Lido trên sân vô địch nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Đồng hành cùng Quang Hải luôn có sự xuất hiện của Chu Thanh Huyền. Nàng WAG chỉ xuất hiện ít phút lập tức đã ngập tràn hình ảnh trên mạng xã hội.

Quang Hải dắt con đi ăn mừng cùng CĐV (Ảnh: FBNV)

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Chu Thanh Huyền áo trắng cùng con trang xuống sân (Ảnh: Hải Đăng)

Ở một góc khác trên sân, tiền vệ Phan Văn Đức cũng khiến fan trầm trồ bởi sự lãng mạn. Sau những phút giây thi đấu căng thẳng, cầu thủ mang áo số 20 dịu dàng nắm tay bà xã Võ Nhật Linh dạo bước trên nền sân sũng nước. Dù xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo thun trắng và quần jeans, nhan sắc xinh đẹp của vợ Phan Văn Đức vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Phan Văn Đức nắm tay vợ (Ảnh: Hải Đăng)

Phan Văn Đức ký tặng fan sau trận (Ảnh: FBNV)

Nhật Linh và 2 con từ Nghệ An ra Hà Nội ăn mừng (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, trung vệ Trần Đình Trọng lại mang đến hình ảnh của một "ông bố bỉm sữa" đích thực. Phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ trên sân đấu là sự nhẹ nhàng dành cho vợ con đến xem trận đấu. Nàng WAG Trang Heo - vợ Đình Trọng cùng các con xuống sân ăn mừng.

Đình Trọng và vợ Trang Heo (Ảnh: Hải Đăng)

Doãn Hải My cũng đến sân nhưng sau trận đấu cô không xuống ăn mừng (Ảnh: Hải Đăng)

Vợ chồng Phan Văn Đức dạy con về lòng yêu nước, bắt trend "búp măng non" dịp Quốc khánh 2/9 gây sốt cõi mạng

Theo Tiên Tiên

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Tổng tài ham chơi nhất Việt Nam" Trần Hùng Huy và "nước cờ độc nhất" của ACB trong cuộc đua trẻ hóa ngân hàng: Không cần concert triệu đô vẫn thắng lớn

"Tổng tài ham chơi nhất Việt Nam" Trần Hùng Huy và "nước cờ độc nhất" của ACB trong cuộc đua trẻ hóa ngân hàng: Không cần concert triệu đô vẫn thắng lớn Nổi bật

Mải mê xem “tuyết mùa hè” trên đèo Hải Vân, ít ai ngờ đây là sát thủ đẹp mà lì khiến miền Trung đau đầu tìm cách tiêu diệt

Mải mê xem “tuyết mùa hè” trên đèo Hải Vân, ít ai ngờ đây là sát thủ đẹp mà lì khiến miền Trung đau đầu tìm cách tiêu diệt Nổi bật

Nữ ca sĩ quê Nghệ An là đại gia ngầm showbiz, U40 muốn tìm 1 người đàn ông hiền lành để nương tựa

Nữ ca sĩ quê Nghệ An là đại gia ngầm showbiz, U40 muốn tìm 1 người đàn ông hiền lành để nương tựa

20:50 , 18/05/2026
Georgina - vợ sắp cưới của Ronaldo gây choáng tại Cannes, nhuộm tóc bạch kim, diện đồ sexy, khoe nhẫn đính hôn 3 triệu USD

Georgina - vợ sắp cưới của Ronaldo gây choáng tại Cannes, nhuộm tóc bạch kim, diện đồ sexy, khoe nhẫn đính hôn 3 triệu USD

20:46 , 18/05/2026
Adrian Anh Tuấn biến sân golf thành sàn diễn thời trang nghỉ dưỡng, quy tụ dàn hoa hậu Việt - quốc tế đình đám: H'Hen Niê thu hút mọi ánh nhìn

Adrian Anh Tuấn biến sân golf thành sàn diễn thời trang nghỉ dưỡng, quy tụ dàn hoa hậu Việt - quốc tế đình đám: H'Hen Niê thu hút mọi ánh nhìn

20:23 , 18/05/2026
Nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam: Cha ruột nương nhờ cửa Phật, lấy chồng ngoại quốc, 2 con ăn chay từ 0 tuổi

Nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam: Cha ruột nương nhờ cửa Phật, lấy chồng ngoại quốc, 2 con ăn chay từ 0 tuổi

20:22 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên