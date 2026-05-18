Georgina - vợ sắp cưới của Ronaldo gây choáng tại Cannes, nhuộm tóc bạch kim, diện đồ sexy, khoe nhẫn đính hôn 3 triệu USD

Georgina Rodriguez vừa trở thành tâm điểm truyền thông tại sự kiện Kering Women in Motion Awards 2026 diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Người đẹp Tây Ban Nha gây bất ngờ lớn khi từ bỏ mái tóc nâu dài quen thuộc để chuyển sang diện mạo tóc vàng bạch kim cá tính và nổi bật.

Xuất hiện tại Place de la Castre, Georgina khoe thần thái cuốn hút trong bộ trang phục thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm. Cô diện áo satin xanh buông hờ, khéo léo để lộ áo ngực ren đen phía trong, kết hợp cùng quần tây đen và giày cao gót đồng điệu.

Bạn gái Ronaldo càng thêm nổi bật với chiếc nhẫn đính hôn kim cương khổng lồ trị giá khoảng 3 triệu USD cùng dây chuyền đá quý lấp lánh. Những khoảnh khắc tạo dáng trên thảm đỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Georgina Rodriguez, vị hôn thê của Cristiano Ronaldo gây ấn tượng với kiểu tóc mới khi tham dự lễ trao giải Kering Women in Motion Awards 2026 tại Cannes







Ngôi sao người Tây Ban Nha diện chiếc áo sơ mi sơ vin, chiếc quần tây đen thanh lịch và tôn dáng bằng đôi giày cao gót sang chảnh

Vợ sắp cưới của Ronaldo quyến rũ khi khoe chiếc áo ngực ren đen bên dưới chiếc áo sơ mi satin xanh

Màn “lột xác” của Georgina diễn ra không lâu sau khi cô trở thành gương mặt đại diện mới của thương hiệu đồ bơi Calzedonia - nhãn hàng từng hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám như Heidi Klum hay Kendall Jenner.

Trong chiến dịch quảng bá mới, Georgina xuất hiện tại một biệt thự ven biển sang trọng với loạt thiết kế bikini táo bạo, tôn trọn vóc dáng nóng bỏng. Người đẹp sinh năm 1994 tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ trong làng thời trang và giải trí quốc tế.

Hiện Georgina đang sống tại Saudi Arabia cùng Ronaldo và các con. Cặp đôi chính thức đính hôn vào tháng 8/2025 sau gần một thập kỷ bên nhau. Khi chia sẻ tin vui trên Instagram, Georgina chỉ viết ngắn gọn: “Yes, I do”.

Ronaldo từng tiết lộ anh cầu hôn Georgina vào khoảng 1 giờ sáng trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Theo lời siêu sao người Bồ Đào Nha, chính các con đã vô tình khiến buổi cầu hôn trở nên đặc biệt hơn khi bất ngờ xuất hiện đúng lúc anh chuẩn bị trao nhẫn.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu năm 2016 khi Georgina còn làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, cô dần trở thành người phụ nữ đồng hành cùng Ronaldo trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.