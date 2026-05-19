Dù siêu hot ở nước mẹ nhưng rất tiếc bạn không thể “cheap moment” trà đào cùng Tổng tài Jensen Huang ở Việt Nam

Ngày 15/5, Jensen Huang khép lại lịch trình tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến công du Trung Quốc bằng một buổi dạo phố khá đời thường tại khu phố cổ Nam La Cổ Hạng. Giữa thời tiết đầu hè còn oi nóng, CEO Nvidia vẫn xuất hiện với chiếc áo khoác da đen quen thuộc, hình ảnh đã gần như trở thành “thương hiệu cá nhân” của ông.

Tại đây, vị tỷ phú công nghệ đứng ăn một bát mì zhajiangmian (mì trộn tương đậu đen) ngay bên đường trước khi ghé vào cửa hàng Mixue gần đó để mua một ly trà ô long đào giá 8 nhân dân tệ (khoảng 30.000 đồng).

Jensen Huang ăn mì và uống trà đào.

Có lẽ chính Jensen Huang cũng không ngờ khoảnh khắc rất bình thường ấy lại nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ, ly trà ô long đào ông cầm trên tay trở thành món đồ uống được săn lùng khắp Trung Quốc. Hiệu ứng thậm chí lan sang Việt Nam khi nhiều bạn trẻ bắt đầu đổ xô tới các cửa hàng Mixue để hỏi mua món trà đào “tứ kỳ xuân”, với mong muốn được “cheap moment” cùng vị tổng tài nổi tiếng nhất thế giới công nghệ.

Mixue tận dụng hiệu ứng viral, doanh số tăng vọt 140%

Ngay khi hình ảnh Jensen Huang cầm ly trà xuất hiện trên mạng xã hội, Mixue gần như lập tức bắt nhịp xu hướng.

Trên tài khoản Weibo chính thức, thương hiệu đăng tải hình ảnh ly trà ô long đào đặt cạnh chiếc áo khoác da đặc trưng của Jensen Huang cùng card đồ họa Nvidia. Không dừng ở đó, ứng dụng đặt hàng của hãng cũng nhanh chóng bổ sung một mục mới ở đầu menu mang tên “Món yêu thích của sếp”, trong đó chỉ hiển thị duy nhất trà ô long đào với giá từ 7 tệ cho một cốc.

Mixue gần như lập tức tận dụng "mỏ vàng" này.

Theo truyền thông Trung Quốc, doanh số trà ô long đào của Mixue tăng gần 140% so với ngày trước đó và cao hơn khoảng 90% so với cùng kỳ tuần trước. Riêng cửa hàng tại Nam La Cổ Hạng, nơi Jensen Huang ghé mua trà doanh số món này cũng tăng hơn 90%. Nhân viên tại nhiều chi nhánh khác ở Bắc Kinh xác nhận lượng khách hỏi mua trà ô long đào đã tăng mạnh suốt hai ngày liên tiếp.

Dân mạng Việt Nam săn lùng trong tiếc nuối

Khi giới trẻ Trung Quốc liên tục chia sẻ những màn “cheap moment” cùng ly trà của Jensen Huang, cộng đồng mạng Việt Nam cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Nhiều bạn trẻ tìm tới các cửa hàng Mixue hoặc nhắn tin trực tiếp cho fanpage chính thức của thương hiệu để hỏi mua món trà ô long tứ kỳ xuân từng xuất hiện trong menu.

Tuy nhiên, điều khiến không ít người tiếc nuối là theo phản hồi từ fanpage, loại đồ uống này hiện đã ngừng phục vụ tại Việt Nam, dù trước đó đã từng được bán trong các cửa hàng trên toàn hệ thống.

Fanpage chính thức tại Việt Nam phản hồi khách hàng.

Hiện chưa rõ Mixue có đưa món trà ô long đào “tứ kỳ xuân” trở lại menu tại Việt Nam hay không. Tuy nhiên, sau hiệu ứng viral từ Jensen Huang, nhiều bạn trẻ vẫn đang liên tục tìm kiếm với mong muốn được thử món đồ uống mà vị tỷ phú công nghệ lựa chọn trong chuyến dạo phố ở Bắc Kinh.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ từ mạng xã hội và tâm lý muốn được “cheap moment” cùng thần tượng công nghệ, không ít người cho rằng khả năng món trà này tái xuất tại thị trường Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra nếu nhu cầu tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.