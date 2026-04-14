Starbucks khuấy đảo thị trường đồ uống với 1 loại quả phổ biến tại Việt Nam, tone hồng cực 'bánh bèo'

Theo Vũ Anh | 14-04-2026 - 14:15 PM | Lifestyle

Thức uống mới của Starbucks là là sự kết hợp tinh tế giữa các thành phần hoa quả nhiệt đới.

Starbucks vốn đã rất quen mặt trong việc liên tục tung ra các món đồ uống mới gây sốt trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ở mỗi nước, thời điểm khác nhau, Starbucks lại cho ra đời những sản phẩm mới riêng biệt.

Mới đây nhất, trong bối cảnh cơn sốt quanh tập chung kết của chương trình Beast Games: Strong v. Smart (Trận chiến Quái vật: Sức mạnh đối đầu Trí tuệ) đang nóng lên từng giờ, hãng đã chính thức giới thiệu hai thức uống mới dành riêng cho người hâm mộ trên toàn quốc: The Cannon Ball Drink with Cold Foam và Pink Cannon Ball Drink.

Cold foam Cannon Ball sẽ có mặt trong mục Offers (Ưu đãi) trên ứng dụng Starbucks trong một thời gian ngắn. Tiếp đó, cùng với sự kiện ra mắt thực đơn mùa Xuân của Starbucks, thực khách sẽ được thưởng thức thêm Pink Cannon Ball Drink. Đây là phiên bản mang sắc hồng pastel dịu ngọt của món Cannon Ball Drink - thức uống vốn đã gây sốt ngay sau khi ra mắt vào tháng 1.

Pink Cannon Ball Drink là sự kết hợp tinh tế giữa cốt sữa dừa béo ngậy cùng hai dòng Refresher nổi tiếng: Xoài Thanh Long (Mango Dragonfruit) và Dâu Tây Açaí (Strawberry Açaí), lắc đều với đá, phủ lên trên là dâu tây cùng thanh long sấy giòn. Thức uống mang đến hương vị tươi mát, bùng nổ - sự hòa quyện giữa vị ngọt của dâu tây, mọng nước của xoài và chút dư vị của quả mọng - tất cả tạo nên một kết cấu sánh mịn cùng hiệu ứng màu sắc phân tầng đặc trưng.

Trước đó, Starbucks cũng từng tung ra một sản phẩm mới tại các cơ sở ở Mỹ và Canada với màu hồng đặc trưng, nhìn rất bắt mắt. Món đồ uống là sự kết hợp giữa hương vị của các loại trái cây nhiệt đới, bao gồm sự thơm béo của cốt dừa hoà quyện với xoài ngọt và thanh long, tương tự thành phần của Pink Cannon Ball Drink.

Một điểm thú vị khác, đó là trong món đồ uống này có chứa một lượng nhỏ caffeine. Thế nên nếu bạn có thói quen uống cà phê để giữ sự tỉnh táo thì hoàn toàn có thể sử dụng món đồ uống mới này để thay thế.

Theo: Starbucks

Theo Vũ Anh

