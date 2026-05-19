Thái Công ra thông báo khẩn tới hơn 2 triệu người theo dõi

Sáng 19/5, NTK Quách Thái Công bất ngờ xóa toàn bộ lịch sử bài viết trên trang Facebook cá nhân khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ. Đặc biệt hơn, kênh TikTok cũng hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết.

Đến trưa cùng ngày, Thái Công đăng tải dòng trạng thái công khai trên Facebook để giải thích về sự việc trên.

Theo đó, Thái Công thú nhận rất nghiện mạng xã hội, mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian để lướt Facebook, đọc comments, xem stories, kiểm tra lượt xem…

Thái Công lên tiếng sau khi ẩn toàn bộ bài viết trên trang Facebook cá nhân

"Cứ cầm điện thoại lên với ý định chỉ vài phút thôi, nhưng rồi lại mất hàng giờ mà không hề nhận ra. Tôi đã dành quá nhiều năng lượng cho thế giới online. Quá nhiều suy nghĩ cho những điều rồi cũng sẽ trôi qua chỉ sau vài giờ trên newsfeed.

Những buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại. Những buổi tối trước khi ngủ, thứ cuối cùng tôi nhìn vào cũng vẫn là màn hình đó. Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cũng đang như vậy, chỉ là ít ai chịu thừa nhận", Thái Công viết.

Do đó, NTK người Đức gốc Việt quyết định bật chế độ giới hạn các bài viết cũ hiển thị trên Facebook. Điều đó cũng có nghĩa là những ai không còn nằm trong danh sách “friends” - tương đương khoảng 4.200 người sẽ gần như không còn nhìn thấy những nội dung cũ trên trang cá nhân của Thái Công nữa. Còn 300.000 followers vẫn có thể nhìn thấy hình đại diện và một vài thông tin công khai.

Ngoài ra, Thái Công cũng vô hiệu hóa kênh TikTok THÁI CÔNG TV với hơn 2 triệu người theo dõi. Trang Facebook công ty THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN vẫn sẽ tiếp tục hoạt động do team PR quản lý. Kênh YouTube THÁI CÔNG TV cũng hoạt động như thường lệ, với những bộ phim về nội thất, kiến trúc và phong cách sống của ông tâm huyết.

"Nếu trong thời gian tới, các bạn thấy tôi ít chia sẻ hơn, thì cũng đừng ngạc nhiên. Không phải vì buồn, cũng không phải vì có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản là Facebook đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian và không còn mang lại nhiều cảm hứng như trước nữa.", Thái Công cho hay.

Thái Công muốn "cai nghiện" mạng xã hội

Quách Thái Công (sinh năm 1972) là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng trên mạng xã hội. Ông thường xuyên vấp phải tranh cãi khi chia sẻ quan điểm và phong cách thiết kế.

Năm 2025, Thái Công quyết định mở gian hàng bán đồ nội thất xa xi trên TikTok Shop, với mỗi món đồ có giá hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Đầu tháng 4, ông lên tiếng trước những đồn đoán cho rằng ông mua giải sau khi thông báo được đề cử danh hiệu Nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng 2026.

"Câu hỏi về mua giải lặp lại như một phản xạ. Nó phản ánh một kiểu tư duy đang tồn tại: khi không chấp nhận người khác thành công hơn mình, người ta sẽ tìm cách giản lược giá trị đó", Thái Công viết.

Thái Công cũng cho biết ban tổ chức tại Malaysia đã gửi lời mời ông tham dự lễ trao giải, đồng thời tài trợ vé máy bay hạng thương gia cùng thời gian lưu trú tại khách sạn 5 sao. Theo ông, đây là sự ghi nhận cho hành trình làm nghề nhiều năm của mình trong lĩnh vực thiết kế nội thất và phong cách sống.