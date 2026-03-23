Chuyện gì đang xảy ra trong quán cà phê của Thái Công?

Sau một thời gian gây bão mạng xã hội, quán cà phê của nhà thiết kế Thái Công vẫn duy trì được sức nóng nhờ định vị khác biệt trong phân khúc "cà phê sang chảnh". Không chỉ là một địa điểm ăn uống, nơi đây trở thành không gian trải nghiệm phong cách sống thượng lưu cho tệp khách hàng muốn tận hưởng sự cầu kỳ.

Cà phê Thái Công hiện vẫn là một trong những quán cà phê được nhiều thực khách quan tâm và ghé thăm.

Điểm nhấn lớn nhất vẫn nằm ở thiết kế nội thất đậm chất phương Tây với những món đồ trang trí đắt đỏ. Khách hàng khi đến đây không chỉ trả tiền cho một ly nước mà còn trả cho cảm giác được phục vụ trong một "showroom" nghệ thuật. Mọi chi tiết từ chén đĩa sứ xương đến phong cách phục vụ của nhân viên đều được chuẩn hóa để mang lại sự hài lòng tối đa cho những người yêu thích cái đẹp và sự tỉ mỉ. Bên trong quán vẫn giữ nguyên trang trí sang trọng với những nội thất có mức giá lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng.

Không gian sang trọng bên trong mang đến trải nghiệm sang chảnh cho thực khách

Dù định vị ở phân khúc cao cấp, quán vẫn duy trì những chương trình kích cầu nhằm mở rộng tệp khách hàng tiếp cận. Trước đó, Thái Công đã từng ra mắt chương trình ưu đãi 40% cho các dòng cà phê và được rất nhiều thực khách yêu mến, ghé thăm thường xuyên. Nhưng hiện tại quán đã quay lại với mô hình cà phê với giá cũ, và chất lượng vẫn rất hài lòng nhiều thực khách.

Đây là cơ hội để những người yêu thích phong cách thiết kế của Thái Công có thể trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp với mức chi phí dễ tiếp cận hơn. Hiện tại, trên trang chính thức của Thái Công, quán cà phê vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh các món nước, không gian quán và các thực khách ngồi lại quán. Điều đó cho thấy, quán vẫn thu hút một lượng khách ổn định, bao gồm cả những người thực sự am hiểu về nội thất lẫn những bạn trẻ mong muốn có những khung hình check-in đẳng cấp. Đồng thời còn chứng tỏ chiến lược "bán trải nghiệm" của Thái Công vẫn đang đi đúng hướng và tạo ra một phân khúc khách hàng trung thành riêng biệt.

Nhiều người cho rằng, quán cà phê Thái Công hiện vẫn đang làm tốt chiến lược bán trải nghiệm của mình.

Song song với các chương trình kích cầu, mô hình phục vụ tại đây cũng có sự thay đổi rõ rệt khi tập trung hoàn toàn tại khu vực sảnh. Toàn bộ diện tích tầng trên hiện đã được dành riêng cho mục đích trưng bày showroom nội thất, nhằm mang lại trải nghiệm tham quan chuyên sâu và riêng tư cho những khách hàng có nhu cầu tư vấn thiết kế. Sự điều chỉnh này cho thấy nhà thiết kế đang tập trung mạnh mẽ vào việc kết hợp giữa dịch vụ ăn uống và mục tiêu cốt lõi là kinh doanh các dòng sản phẩm nghệ thuật sống xa xỉ.