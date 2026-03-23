Chuyện gì xảy ra bên trong tòa tháp 50.000 tỷ đồng, có 600 người để phục vụ 5 đại gia?

Đến Ấn Độ, chắc hẳn du khách sẽ vô tình bắt gặp một toà nhà cao chọc trời và ấn tượng trước quy mô, lẫn những hàng xe sang trọng chạy xung quanh toà nhà này. Đây chính là dinh thự Antilia, một cơ ngơi của gia đình tỷ phú Mukesh Ambani. Dinh thự này không chỉ đơn thuần là một công trình nhà ở mà còn được xem như một kỳ quan kiến trúc hiện đại, khẳng định vị thế của người giàu nhất châu Á. Tọa lạc trên con đường Altamount đắt đỏ nhất Mumbai, tòa nhà 27 tầng này liên tục giữ vững ngôi vị tư dinh có giá trị cao nhất thế giới dành cho một gia đình.

Toà nhà 27 tầng vô cùng xa hoa giữa Ấn Độ

Với chiều cao 173 mét, cấu trúc của Antilia được thiết kế đặc biệt khiến mỗi tầng có trần cao gấp đôi bình thường, tạo nên một diện mạo tương đương với những tòa tháp 60 tầng thông thường. Tổng diện tích sàn lên tới gần 37.000 mét vuông là một con số cho thấy quy mô sống không tưởng của gia đình Ambani. Điểm độc đáo nhất của siêu dinh thự này chính là thiết kế không có sự trùng lặp, nghĩa là không có bất kỳ hai tầng nào giống nhau về cả sơ đồ mặt bằng lẫn vật liệu xây dựng.

Công năng của từng tầng trong ngôi nhà 27 tầng

Bên trong không gian sống khổng lồ này là những tiện ích vượt xa trí tưởng tượng của đa số công chúng. Để đối phó với cái nóng khắc nghiệt của Ấn Độ, gia chủ đã thiết kế một phòng tuyết nhân tạo có khả năng tạo ra những bông tuyết thật để thư giãn. Tòa nhà dành riêng 6 tầng chỉ để chứa bộ sưu tập 168 siêu xe của gia đình cùng một trung tâm bảo trì xe chuyên nghiệp tại tầng 7. Từ tầng 8 - 10 là hệ thống vườn treo Babylon thu nhỏ ở các tầng giữa giúp điều hòa không khí tự nhiên và đây cũng là món quà mà vị tỉ phú dành cho vợ mình. Tầng 11 và 12 là khu vực cho nhà hàng 5 sao, nơi phục vụ những bữa ăn cho gia đình này.

Thậm chí, bên trong toà nhà còn có khu vực bệnh viện gia đình từ tầng 13 - 16 với đầy đủ trang thiết bị y tế tối tân, hiện đại không kém gì các cơ sở quốc tế. Tầng 17 và 18 của Antilia được dành riêng làm khu phòng VIP - nơi tỷ phú Mukesh Ambani tiếp đón những vị khách đặc biệt. Khu vực từ tầng 19 đến 22 được bố trí làm không gian sinh hoạt riêng cho gia đình tỷ phú Mukesh Ambani. Vì có 600 nhân viên phục vụ gia đình nên từ tầng 23 - 26 sẽ là nơi ở của những người giúp việc. Tầng 27 là tầng dành riêng cho khu vực giải trí của gia đình bao gồm rạp chiếu phim, phòng gym, hồ bơi và đặc biệt là phòng tạo tuyết.

Toà nhà có đầy đủ các tiện ích vui chơi, giải trí, ăn uống và sức khoẻ

Sự tồn tại của Antilia còn là một câu chuyện về sự đối lập mạnh mẽ trong lòng xã hội Ấn Độ. Từ những tầng cao nhất của dinh thự, gia tộc Ambani có thể quan sát toàn cảnh thành phố, bao gồm cả những khu ổ chuột chật hẹp nằm ngay sát vách khu phố tỷ phú. Công trình này còn gây kinh ngạc về độ bền vững khi có khả năng chịu đựng được những trận động đất mạnh tới 8 độ Richter mà không hề hấn gì.

Để duy trì hoạt động cho bộ máy khổng lồ này, có tới 600 nhân viên phục vụ túc trực 24/7 nhằm đảm bảo mọi chi tiết nhỏ nhất luôn hoàn hảo. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là đại bản doanh của đế chế Reliance Industries, nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ thượng tầng với các nhà lãnh đạo thế giới và giới tinh hoa toàn cầu.

Chủ nhân của siêu dinh thự này là ông Mukesh Ambani, người đứng đầu tập đoàn đa ngành từ dầu khí, viễn thông đến bán lẻ. Sự giàu có của gia tộc không chỉ dừng lại ở bất động sản mà còn thể hiện qua những sự kiện đình đám như đám cưới của con trai út Anant Ambani, nơi quy tụ những cái tên quyền lực như Bill Gates hay Mark Zuckerberg. Antilia vì thế đã trở thành một biểu tượng cho quyền lực kinh tế và sự bành trướng của giới siêu giàu châu Á trên bản đồ tài chính thế giới.

Nguồn: Forbes, Architectural Digest, Bloomberg, Vogue India