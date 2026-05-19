CHÍNH THỨC: Thái Lan phê duyệt việc bãi bỏ chương trình miễn visa 60 ngày cho hơn 90 quốc gia, trong đó có Việt Nam

Theo Phạm Trang | 19-05-2026 - 18:40 PM | Lifestyle

Thái Lan chính thức thông qua việc hủy chương trình miễn visa 60 ngày với hơn 90 quốc gia, đưa thời gian lưu trú trở lại khoảng 30 ngày như trước đây.

Nội các Thái Lan đã phê duyệt việc bãi bỏ chương trình miễn thị thực lưu trú 60 ngày dành cho công dân hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa chính sách quay trở lại mức lưu trú khoảng 30 ngày như trước. Thông tin được Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul công bố ngày 19/5.

Phát biểu tại Tòa nhà Chính phủ, ông Surasak cho biết Nội các cũng đồng ý hủy bỏ các quy định cho phép hưởng nhiều quyền lợi visa theo chương trình hiện tại, đồng thời khôi phục những quy định cũ từng được áp dụng trước đây.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, các cơ quan liên quan sẽ được thông báo về nghị quyết mới của Nội các trước khi chính sách chính thức được triển khai.

Ông Surasak cho biết thêm, Ủy ban Chính sách Visa sẽ tiến hành rà soát quy định nhập cảnh theo từng quốc gia để xác định loại visa phù hợp, dựa trên các yếu tố như an ninh và lợi ích kinh tế.

Với thay đổi này, những quốc gia từng được hưởng chính sách miễn visa 60 ngày sẽ quay trở lại điều kiện nhập cảnh trước đây. Phần lớn du khách dự kiến chỉ còn được lưu trú khoảng 30 ngày mà không cần visa.

Trước đó, Thái Lan đã mở rộng chương trình miễn visa 60 ngày cho công dân hơn 90 quốc gia nhằm thúc đẩy du lịch và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giới chức nước này bày tỏ lo ngại về tình trạng một số người nước ngoài lợi dụng chính sách để lưu trú dài hạn hoặc làm việc trái phép.

Tràn ngập ảnh giao dịch tiết kiệm từ 5 triệu đến hàng tỷ đồng tại Vietcombank trên khắp các mạng xã hội: Chuyện gì đang xảy ra?

Thần tài đến: Tổng tài Nvidia Jensen Huang khiến món trà đào Mixue "cháy hàng"

"Bóng hồng" ngồi cạnh bầu Thụy trên khán đài gây sốt: Là chủ tịch trẻ nhất V.League, học vấn không phải dạng vừa

17:50 , 19/05/2026
Phát hiện quán phở trộn sốt vang đầu tiên ở Hà Nội: Giá 89.000, có tảng sườn bò to vật vã

17:10 , 19/05/2026
Dù siêu hot ở nước mẹ nhưng rất tiếc bạn không thể "cheap moment" trà đào cùng Tổng tài Jensen Huang ở Việt Nam

17:07 , 19/05/2026
Thái Công ra thông báo khẩn tới hơn 2 triệu người theo dõi

16:45 , 19/05/2026

