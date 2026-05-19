Mỹ nhân dự Cannes nhiều nhất showbiz Việt, chi 50 tỷ và mang 43 bộ váy đi thảm đỏ

Liên hoan phim Cannes từ lâu không chỉ là sự kiện điện ảnh quốc tế đáng chờ đợi mà còn được xem như "sàn chiến thời trang" thu hút sự quan tâm của truyền thông toàn cầu. Mỗi mùa Cannes diễn ra, thảm đỏ nước Pháp lại trở thành nơi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám cùng những màn xuất hiện lộng lẫy, xa hoa và đầy tính biểu tượng.

Showbiz Việt cũng từng có không ít nghệ sĩ góp mặt tại Cannes. Tuy nhiên, nếu nhắc đến cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất xuyên suốt nhiều mùa liên hoan phim, Lý Nhã Kỳ chắc chắn là nhân vật được gọi tên nhiều nhất. Không chỉ xuất hiện đều đặn qua nhiều năm, nữ diễn viên còn nổi tiếng với độ đầu tư khủng, những màn lên đồ gây choáng cùng câu chuyện từng chi tới 50 tỷ đồng chỉ để hiện diện vài phút trên thảm đỏ danh giá này.

Mỗi mùa Cannes diễn ra, cư dân mạng lại réo tên Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ bắt đầu gây chú ý tại Cannes từ năm 2015. Trong ngày đầu tiên , nữ diễn viên đã ghi điểm trong bộ cánh trắng dáng cape đầy quý phái. Trong những ngày tiếp theo, Lý Nhã Kỳ liên tục diện những thiết kế đến từ thương hiệu đắt đỏ, đầu tư mạnh về trang sức. Sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2015 đã tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn khiến khán giả Việt tự hào.

Những năm sau đó, Lý Nhã Kỳ gần như đều đặn góp mặt tại Cannes vào các năm 2016, 2017, 2018 và 2022. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, Lý Nhã Kỳ đều mang theo loạt thiết kế đắt đỏ có giá từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng. Không chỉ gây chú ý bởi độ chịu chi, nữ diễn viên còn nhận nhiều lời khen vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hình ảnh được xây dựng chỉn chu mỗi mùa tham dự. Khi thì sang trọng hiện đại, lúc lại ưu tiên vẻ đẹp truyền thống hoặc phong cách quyến rũ, Lý Nhã Kỳ luôn tạo ra màu sắc riêng mỗi lần xuất hiện.

Lý Nhã Kỳ lần đầu tham dự Cannes vào năm 2015 và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh bởi phong cách thời trang sang trọng

Cô duy trì sức hút ở 4 mùa Cannes liên tiếp từ 2015-2018 với những bộ cánh được đầu tư kỹ lưỡng và có dụng ý trong đó

Sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ ở Cannes luôn tạo hiệu ứng truyền thông trong nước

Đặc biệt vào năm 2022, sau 3 năm vắng bóng, nữ diễn viên trở lại Cannes với màn đầu tư gây choáng khi mang theo tới 43 bộ váy cho lịch trình tại Pháp. Thời điểm đó, Lý Nhã Kỳ tiết lộ tổng chi phí dành cho chuyến đi lên tới khoảng 50 tỷ đồng, bao gồm trang phục, trang sức, khách sạn, di chuyển và ekip đồng hành. Con số này từng khiến mạng xã hội bàn tán suốt thời gian dài vì độ "chịu chơi" hiếm có của một nghệ sĩ Việt tại Cannes.

Lý Nhã Kỳ nói: "50 tỷ ở đây chỉ liên quan đến vấn đề đi đứng, ăn ở, quần áo và ekip... còn nếu cả tổng thể thì tôi chưa biết nó sẽ lên đến con số bao nhiêu vì còn cả những bộ trang sức kim cương nữa. Thực ra Cannes là cuộc chơi của những ngôi sao hàng đầu của các quốc gia, và là liên hoan phim lớn nhất hành tinh, chuẩn bị kĩ kĩ một chút không sao".

Lý Nhã Kỳ từng tiết lộ chi đến 50 tỷ để xuất hiện ở Cannes 2022

Lý Nhã Kỳ đã chuẩn bị 43 bộ váy để tham gia các hoạt động ở Cannes 2022

Việc Lý Nhã Kỳ liên tục xuất hiện tại Cannes suốt nhiều năm cũng từng khiến không ít cư dân mạng tò mò về vai trò thực sự của cô tại liên hoan phim danh giá này. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi vì sao nữ diễn viên vẫn có mặt ở Cannes dù không có phim tranh giải hay hoạt động điện ảnh nổi bật quốc tế.

Trước những thắc mắc đó, Lý Nhã Kỳ từng thẳng thắn chia sẻ rằng Cannes không chỉ dành riêng cho các đoàn phim tham gia tranh giải mà còn là nơi quy tụ nghệ sĩ, nhà sản xuất, khách mời và những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí trên toàn thế giới.

"Khán giả hay đặt câu hỏi 'Không có phim sao lại tới?'. Không, ở liên hoan phim Cannes, có 100 bộ phim được dự thi thì BTC phải mời nghệ sĩ, người có chuyên môn tới để coi chứ! Chuyện này là bình thường chứ chẳng lẽ cứ phải người có nhiệm vụ thì mới tới, đâu có đâu. Cuộc vui nào cũng phải có khách, liên hoan phim cũng vậy", Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Kể từ 2022, Lý Nhã Kỳ vắng bóng ở các mùa Cannes

Ảnh: Tổng hợp