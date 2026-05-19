7 giây bóc trần tình trạng hôn nhân của vợ chồng Trấn Thành

Mới đây, vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm đã đăng tải vlog ghi lại chuyến du lịch Hàn Quốc trên trang cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc khám phá xứ kim chi của cặp đôi, cư dân mạng lại đặc biệt chú ý đến "nhân vật cameo" xuất hiện phía sau khung hình, không ai khác chính là Trấn Thành và Hari Won.

Trong đoạn clip chỉ kéo dài vài giây, Trấn Thành và Hari Won bị camera vô tình ghi lại khoảnh khắc cực tình tứ. Nam đạo diễn liên tục ghé sát trò chuyện với bà xã, sau đó còn vòng tay ôm và kéo Hari Won vào lòng đầy tự nhiên. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua ở background nhưng màn phát "cẩu lương" của cặp đôi đình đám Vbiz nhanh chóng khiến netizen rần rần bàn tán.

Trấn Thành và Hari Won bị "bắt tại trận" khi đang thoải mái tình tứ phía sau camera

Khoảnh khắc này sau khi được chia sẻ lại trên mạng xã hội đã lập tức viral. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước như: "Đi xem vlog mà mắc cỡ ngang", "Hai người phía sau chiếm spotlight luôn", "Đúng kiểu yêu nhau 10 năm mà vẫn như mới hẹn hò", "Camera lia trúng đúng 7 giây không nên thấy"... Không ít người còn nhận xét Trấn Thành và Hari Won chính là cặp đôi có độ thoải mái thể hiện tình cảm công khai bậc nhất showbiz Việt.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành và Hari Won bị "bắt tại trận" những khoảnh khắc tình tứ ở nơi đông người. Khi đi du lịch chung cùng gia đình và bạn bè, Uyển Ân từng đăng story ghi lại cảnh Hari Won ngồi trên sofa thì bị Trấn Thành kế bên ôm chầm lấy cực tình tứ.

Hay tại WeChoice Awards 2023, Uyển Ân tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi vô tình bắt trọn khoảnh khắc Trấn Thành và Hari Won khóa môi giữa không gian đông người. Dù chỉ là góc mờ phía dưới khán đài nhưng màn hôn nhau cực ngọt của cặp đôi vẫn đủ khiến cư dân mạng "rụng tim".

Trấn Thành và Hari Won không ngại thể hiện cử chỉ ngọt ngào

Từ khi du lịch đến sự kiện, đôi vợ chồng khiến nhiều người "rụng tim" vì những màn phát cẩu lương công khai

Là một trong những cặp đôi đình đám của showbiz Việt, chuyện tình và cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Cả hai bén duyên sau lần hợp tác trong phim Bệnh Viện Ma, trước khi quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2016 sau khoảng chưa đầy 1 năm hẹn hò. Từ đó đến nay, cặp đôi vẫn luôn đồng hành bên nhau và thường xuyên khiến dân tình ghen tỵ bởi những màn tương tác đầy tình cảm.

Hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won nhiều lần vướng nghi vấn trục trặc. Thậm chí, xuất hiện tin đồn giữa họ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Trấn Thành từng lên tiếng khẳng định chưa bao giờ ngừng yêu Hari Won.

Nam đạo diễn từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy".

Một dịp khác, Trấn Thành nói thêm: "Hợp đồng hôn nhân ấy có thật. Bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ lấy Hari Won".

Trấn Thành và Hari Won đã có 10 năm hôn nhân, nhưng cách cả hai thể hiện tình cảm như cặp đôi mới cưới

Ảnh:Tổng hợp