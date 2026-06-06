Từ "lão tướng" 43 tuổi đến "măng non" 17 tuổi: Ai là trẻ nhất, già nhất tại World Cup 2026?

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với quy mô mở rộng, mà còn là sân khấu của những câu chuyện thanh xuân và sự trường tồn vĩ đại. Giải đấu năm nay chứng kiến một khoảng cách thế hệ lịch sử, nơi những "lão tướng" ngoài 40 tuổi vẫn miệt mài cống hiến, đối đầu trực tiếp với những thần đồng Gen Z đầy khao khát khẳng định mình.

Khi các thế hệ đối đầu

Ở tuổi 43, thủ thành Craig Gordon của đội tuyển Scotland bước vào giải đấu với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất. Tuy nhiên, tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ vẫn đổ dồn vào hai tượng đài Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, những người cùng dắt tay nhau bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Craig Gordon 43 tuổi (Ảnh: Sky Sports)

Để duy trì thể trạng đỉnh cao ở tuổi 41, siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã phải tuân thủ một chế độ sinh hoạt vô cùng khắc nghiệt. Anh chia nhỏ giấc ngủ thành 5 chu kỳ "ngủ trưa" mỗi ngày, nạp năng lượng bằng 6 bữa ăn giàu dinh dưỡng chủ yếu là cá kiếm và cá ngừ và thường xuyên hồi phục trong buồng liệu pháp áp lạnh trị giá 50.000 bảng Anh. Trong khi đó, ở tuổi 39, nhà đương kim vô địch Lionel Messi lại tập trung vào các bài tập nhanh nhẹn bổ trợ và chế độ ăn nghiêm ngặt dựa trên "5 trụ cột": nước lọc, dầu ô liu, ngũ cốc nguyên hạt, cùng trái cây và rau quả tươi.

Sự bền bỉ của thế hệ vàng còn được khắc họa rõ nét qua hình ảnh Luka Modric (40 tuổi), người dẫn dắt Croatia bằng bộ óc chiến thuật thiên tài kết hợp cùng thói quen tập luyện với dây kháng lực ngay cả khi đi nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó là Edin Dzeko (40 tuổi), tiền đạo đã bền bỉ đưa Bosnia & Herzegovina trở lại ngày hội lớn sau hơn một thập kỷ vắng bóng bằng kỷ luật thép đến sớm 45 phút và về muộn 30 phút trong mỗi buổi tập.

Đối trọng với kinh nghiệm dày dặn của các cựu binh chính là nguồn năng lượng bùng nổ từ những măng non chưa đầy đôi mươi. Gương mặt trẻ nhất World Cup 2026 gọi tên Gilberto Mora của Mexico. Ở tuổi 17, thần đồng này đã sớm ghi danh vào lịch sử khi là cầu thủ trẻ nhất đá chính và ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Mexico khi mới 15 tuổi.

Mora 17 tuổi

Nhưng cái tên được kỳ vọng nhiều nhất ở nhóm "gà nòi" chắc chắn phải là Lamine Yamal (18 tuổi). Sau khi rực sáng giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona giờ đây gánh vác sứ mệnh trở thành bộ mặt đại diện cho một kỷ nguyên bóng đá mới.

Sức trẻ của ngày hội bóng đá năm nay còn được tiếp lửa bởi bộ đôi tiền đạo 19 tuổi của xứ sở Samba: Rayan – người vừa có chuỗi phong độ thăng hoa tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Bournemouth, và Endrick - chân sút vừa trải qua mùa giải bùng nổ dưới dạng cho mượn tại Lyon. Sự xuất hiện của bộ đôi này đánh dấu lần đầu tiên sau 32 năm (kể từ thời "Người ngoài hành tinh" Ronaldo năm 1994), đội tuyển Brazil mới lại trình làng những cầu thủ trẻ đến vậy tại một sân chơi thế giới.

Cuộc chạm trán giữa những bước chạy thanh xuân của Yamal, Mora và cái đầu lạnh của những Ronaldo, Messi hay Modric hứa hẹn sẽ tạo nên một kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc. Đó không chỉ là cuộc chiến vì chiếc cúp vàng, mà còn là buổi lễ chuyển giao thế hệ mang tính lịch sử của bóng đá đương đại.