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Có gì bên trong "đại bản doanh" 100 triệu USD của Đội tuyển Anh tại World Cup?

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Harry Kane và đồng đội hưởng đặc quyền siêu sang tại resort 100 triệu USD tại World Cup 2026.

Để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới, đội tuyển bóng đá quốc gia Anh dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Thomas Tuchel đã chính thức hội quân và đóng quân tại Belgrove Resort – một khu nghỉ dưỡng siêu sang trị giá 100 triệu USD (khoảng 74 triệu bảng Anh) tọa lạc tại vùng West Palm Beach, bang Florida, Mỹ. Đáng chú ý, tổng hành dinh xa hoa này thuộc sở hữu của một trong những tỷ phú bất động sản tại Mỹ.

Tuyển Anh bao trọn một khu nghỉ dưỡng (Ảnh: Getty)

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng sang trọng

Quyết định lựa chọn Belgrove Resortnhằm giúp "Tam Sư" có điều kiện lý tưởng nhất để thích nghi với khí hậu nắng nóng đặc trưng của vùng Sunshine State trước khi bước vào các trận đấu chính thức. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng cao cấp mang phong cách kiến trúc lấy cảm hứng từ vùng biển Caribbean này đã được phía Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) bao trọn gói để đảm bảo tính riêng tư cũng như an ninh tuyệt đối cho các ngôi sao hàng đầu. Thông thường, giá phòng tại kiệt tác nghỉ dưỡng này dao động từ 265 USD (khoảng 197 bảng Anh) một đêm đối với hạng phòng tiêu chuẩn và tăng vọt lên tới 959 USD (khoảng 714 bảng Anh) đối với các căn hộ suite thượng hạng.

Belgrove sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp thế giới bao gồm 3 bể bơi ngoài trời quy mô lớn, khu spa chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, 4 sân tennis, 2 sân pickleball và 2 sân padel hiện đại. Đặc biệt, một trong những yếu tố then chốt biến nơi đây thành "bản doanh trong mơ" của các tuyển thủ Anh chính là sân golf 18 hố vừa trải qua quá trình đại tu toàn diện. Với không gian mở rộng lớn, sân golf này hứa hẹn sẽ là nơi thư giãn lý tưởng cho các ngôi sao có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn golf trong đội hình tuyển Anh như thủ quân Harry Kane hay thủ thành Jordan Pickford sau những giờ tập luyện chiến thuật căng thẳng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Anh sẽ có tổng cộng 12 ngày đóng quân và tập luyện tại bang Florida. Giai đoạn tiền giải đấu này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thể lực và chiến thuật dưới triều đại mới của HLV Thomas Tuchel. Trong thời gian lưu trú tại đây, "Tam Sư" sẽ bước vào hai trận đấu giao hữu mang tính tổng duyệt gặp đội tuyển New Zealand vào ngày 6 tháng 6 tại thành phố Tampa, và chạm trán Costa Rica vào ngày 10 tháng 6 tại Orlando.

Sau khi khép lại chuyến tập huấn tại Florida, toàn đội sẽ chính thức di chuyển về đại bản doanh chính của giải đấu tại Kansas City, trước khi đá trận mở màn vòng bảng World Cup 2026 đầy duyên nợ với đội tuyển Croatia vào ngày 17 tháng 6 tại Dallas, Texas.

Bên trong cơ ngơi 500m2 của Phan Văn Đức và cô chủ khách sạn: Có phòng gym riêng, mở cả 1 tiệm hoa

Theo Tiên Tiên

Thanh niên Việt

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