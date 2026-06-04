Kỷ lục mới của ẩm thực Việt: 11 nhà hàng được gắn sao Michelin trong năm 2026

Tháng 6/2026, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục là tâm điểm của nền ẩm thực Việt Nam khi Michelin Guide công bố danh sách đầy đủ cho năm 2026.



Theo thông báo chính thức từ Michelin Guide, bản hướng dẫn thứ 4 tại Việt Nam ghi nhận tổng cộng 193 cơ sở được chọn. Đáng chú ý, số lượng nhà hàng đạt One MICHELIN Star đã tăng lên 11 nhà hàng (trong đó có 2 nhà hàng mới), đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có số lượng sao Michelin đạt hai chữ số.





Chi tiết các hạng mục nổi bật trong Michelin Guide Việt Nam 2026:

- One MICHELIN Star: 11 nhà hàng (2 mới)

- MICHELIN Chọn (Selected): 110 cơ sở (9 mới)

- Bib Gourmand: 72 cơ sở (11 mới)

- Green Star MICHELIN (Ngôi sao xanh): 3 cơ sở (1 mới)

Michelin Guide cho biết đây là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm ngặt, độc lập dựa trên 5 tiêu chí nổi tiếng: chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, sự hài hòa của hương vị, cá tính của đầu bếp và tính nhất quán theo thời gian.

Tại sự kiện, Michelin Guide bày tỏ sự vui mừng khi hệ sinh thái ẩm thực Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với sự gia tăng đáng kể ở cả các hạng mục cao cấp lẫn những địa chỉ chất lượng tốt - giá phải chăng (Bib Gourmand).

Việc Michelin Guide liên tục mở rộng và nâng tầm các nhà hàng Việt Nam không chỉ là tin vui cho ngành F&B mà còn góp phần thúc đẩy du lịch ẩm thực cao cấp tại ba thành phố lớn. Nhiều chuyên gia dự đoán, sự hiện diện ngày càng mạnh của Michelin sẽ tạo động lực để các đầu bếp và nhà hàng Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng, sáng tạo và khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới.