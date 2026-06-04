Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỷ lục mới của ẩm thực Việt: 11 nhà hàng được gắn sao Michelin trong năm 2026

| | Lifestyle

Kỷ lục mới của ẩm thực Việt: 11 nhà hàng được gắn sao Michelin trong năm 2026

lầm đầu tiên tại Việt Nam, số lượng nhà hàng đạt sao Michellin đạt mốc 2 chữ số.

Tháng 6/2026, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục là tâm điểm của nền ẩm thực Việt Nam khi Michelin Guide công bố danh sách đầy đủ cho năm 2026.

Theo thông báo chính thức từ Michelin Guide, bản hướng dẫn thứ 4 tại Việt Nam ghi nhận tổng cộng 193 cơ sở được chọn. Đáng chú ý, số lượng nhà hàng đạt One MICHELIN Star đã tăng lên 11 nhà hàng (trong đó có 2 nhà hàng mới), đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có số lượng sao Michelin đạt hai chữ số.

Kỷ lục mới của ẩm thực Việt: 11 nhà hàng được gắn sao Michelin trong năm 2026- Ảnh 1.

Kỷ lục mới của ẩm thực Việt: 11 nhà hàng được gắn sao Michelin trong năm 2026- Ảnh 2.

Kỷ lục mới của ẩm thực Việt: 11 nhà hàng được gắn sao Michelin trong năm 2026- Ảnh 3.

Kỷ lục mới của ẩm thực Việt: 11 nhà hàng được gắn sao Michelin trong năm 2026- Ảnh 4.



Chi tiết các hạng mục nổi bật trong Michelin Guide Việt Nam 2026:
- One MICHELIN Star: 11 nhà hàng (2 mới)
- MICHELIN Chọn (Selected): 110 cơ sở (9 mới)
- Bib Gourmand: 72 cơ sở (11 mới)
- Green Star MICHELIN (Ngôi sao xanh): 3 cơ sở (1 mới)

Michelin Guide cho biết đây là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm ngặt, độc lập dựa trên 5 tiêu chí nổi tiếng: chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, sự hài hòa của hương vị, cá tính của đầu bếp và tính nhất quán theo thời gian.

Tại sự kiện, Michelin Guide bày tỏ sự vui mừng khi hệ sinh thái ẩm thực Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với sự gia tăng đáng kể ở cả các hạng mục cao cấp lẫn những địa chỉ chất lượng tốt - giá phải chăng (Bib Gourmand).
Việc Michelin Guide liên tục mở rộng và nâng tầm các nhà hàng Việt Nam không chỉ là tin vui cho ngành F&B mà còn góp phần thúc đẩy du lịch ẩm thực cao cấp tại ba thành phố lớn. Nhiều chuyên gia dự đoán, sự hiện diện ngày càng mạnh của Michelin sẽ tạo động lực để các đầu bếp và nhà hàng Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng, sáng tạo và khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Minh Ánh

markettimes.vn

Từ Khóa:
nhà hàng michellin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi tìm không gian sống hot nhất lúc này: Khi "cao cấp" đã khác xưa

Đi tìm không gian sống hot nhất lúc này: Khi "cao cấp" đã khác xưa Nổi bật

Nguyễn Quốc Cường và cuộc tái định nghĩa cái tên “Cường Đô La”: 20 năm từ biểu tượng ăn chơi đến doanh nhân với triết lý kinh doanh hiểu người trẻ

Nguyễn Quốc Cường và cuộc tái định nghĩa cái tên “Cường Đô La”: 20 năm từ biểu tượng ăn chơi đến doanh nhân với triết lý kinh doanh hiểu người trẻ Nổi bật

Người ta ghen tị nói Hề Mộng Dao "vịt trời hóa phượng hoàng", nhưng quên mất cô vốn được nuôi dạy như công chúa trước khi làm dâu hào môn

Người ta ghen tị nói Hề Mộng Dao "vịt trời hóa phượng hoàng", nhưng quên mất cô vốn được nuôi dạy như công chúa trước khi làm dâu hào môn

19:35 , 04/06/2026
Vingroup dừng hoạt động chuyến xe buýt 0 đồng Hà Nội - Hạ Long vào ngày mai 5/6: Lý do là gì?

Vingroup dừng hoạt động chuyến xe buýt 0 đồng Hà Nội - Hạ Long vào ngày mai 5/6: Lý do là gì?

19:16 , 04/06/2026
Khám phá thánh địa cưới trong mơ của nàng dâu hào môn Hề Mộng Dao: Lâu đài nổi Mont Saint-Michel có gì khiến giới siêu giàu khao khát?

Khám phá thánh địa cưới trong mơ của nàng dâu hào môn Hề Mộng Dao: Lâu đài nổi Mont Saint-Michel có gì khiến giới siêu giàu khao khát?

19:13 , 04/06/2026
Hương Giang chính thức lên tiếng vụ fan chi gần 100 triệu đồng để vote nhưng vẫn bị ngó lơ, không mời dự tiệc

Hương Giang chính thức lên tiếng vụ fan chi gần 100 triệu đồng để vote nhưng vẫn bị ngó lơ, không mời dự tiệc

19:04 , 04/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên