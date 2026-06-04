Vingroup dừng hoạt động chuyến xe buýt 0 đồng Hà Nội - Hạ Long vào ngày mai 5/6: Lý do là gì?

Theo thông tin công khai của VinBus (thuộc Vingroup), tuyến buýt điện miễn phí Hà Nội - Hạ Long Xanh sẽ tạm ngừng hoạt động vào thứ Sáu, ngày 05/06/2026. Việc này được đưa ra nhằm rà soát và tối ưu công tác vận hành để tiếp tục mang đến những chuyến đi an toàn, thuận tiện và chất lượng hơn.

Theo lịch vận hành thường lệ, tuyến không phục vụ vào thứ Bảy và Chủ nhật. Dự kiến, tuyến sẽ hoạt động trở lại phục vụ Quý khách từ thứ Hai, ngày 08/06/2026.

Hiện tuyến buýt Hà Nội - Hạ Long này hoạt động theo 2 nhánh tuyến gồm: HLX1 (Times City - Hạ Long Xanh) và HLX2 (Ocean Park 1 - Hạ Long Xanh).

Nhánh tuyến HLX 1 có thời gian khởi hành như sau:

- Chiều đi từ Times City, xe xuất bến lúc 7h và 13h.

- Chiều về từ Hạ Long Xanh, xe xuất bến lúc 11h và 17h.

Nhánh tuyến HLX2 có thời gian khởi hành như sau:

- Chiều đi từ Ocean Park 1, xe xuất bến lúc 9h và 14h.

- Chiều về từ Hạ Long Xanh, xe xuất bến lúc 13h và 18h.

Cả 2 nhánh tuyến này đều có thời gian chạy dự kiến hết 150 phút, từ thứ 2 - thứ 6. Số lượng ghế quy định là 27.