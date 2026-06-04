Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup dừng hoạt động chuyến xe buýt 0 đồng Hà Nội - Hạ Long vào ngày mai 5/6: Lý do là gì?

| | Lifestyle

Đơn vị này quyết định tạm dừng dịch vụ vận chuyển hành khách trên tuyến Hà Nội - Hạ Long vào ngày mai 5/6.

Theo thông tin công khai của VinBus (thuộc Vingroup), tuyến buýt điện miễn phí Hà Nội - Hạ Long Xanh sẽ tạm ngừng hoạt động vào thứ Sáu, ngày 05/06/2026. Việc này được đưa ra nhằm rà soát và tối ưu công tác vận hành để tiếp tục mang đến những chuyến đi an toàn, thuận tiện và chất lượng hơn.

Theo lịch vận hành thường lệ, tuyến không phục vụ vào thứ Bảy và Chủ nhật. Dự kiến, tuyến sẽ hoạt động trở lại phục vụ Quý khách từ thứ Hai, ngày 08/06/2026.

Hiện tuyến buýt Hà Nội - Hạ Long này hoạt động theo 2 nhánh tuyến gồm: HLX1 (Times City - Hạ Long Xanh) và HLX2 (Ocean Park 1 - Hạ Long Xanh).

Nhánh tuyến HLX 1 có thời gian khởi hành như sau:

- Chiều đi từ Times City, xe xuất bến lúc 7h và 13h.

- Chiều về từ Hạ Long Xanh, xe xuất bến lúc 11h và 17h.

Nhánh tuyến HLX2 có thời gian khởi hành như sau:

- Chiều đi từ Ocean Park 1, xe xuất bến lúc 9h và 14h.

- Chiều về từ Hạ Long Xanh, xe xuất bến lúc 13h và 18h.

Cả 2 nhánh tuyến này đều có thời gian chạy dự kiến hết 150 phút, từ thứ 2 - thứ 6. Số lượng ghế quy định là 27.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi tìm không gian sống hot nhất lúc này: Khi "cao cấp" đã khác xưa

Đi tìm không gian sống hot nhất lúc này: Khi "cao cấp" đã khác xưa Nổi bật

Nguyễn Quốc Cường và cuộc tái định nghĩa cái tên “Cường Đô La”: 20 năm từ biểu tượng ăn chơi đến doanh nhân với triết lý kinh doanh hiểu người trẻ

Nguyễn Quốc Cường và cuộc tái định nghĩa cái tên “Cường Đô La”: 20 năm từ biểu tượng ăn chơi đến doanh nhân với triết lý kinh doanh hiểu người trẻ Nổi bật

Khám phá thánh địa cưới trong mơ của nàng dâu hào môn Hề Mộng Dao: Lâu đài nổi Mont Saint-Michel có gì khiến giới siêu giàu khao khát?

Khám phá thánh địa cưới trong mơ của nàng dâu hào môn Hề Mộng Dao: Lâu đài nổi Mont Saint-Michel có gì khiến giới siêu giàu khao khát?

19:13 , 04/06/2026
Hương Giang chính thức lên tiếng vụ fan chi gần 100 triệu đồng để vote nhưng vẫn bị ngó lơ, không mời dự tiệc

Hương Giang chính thức lên tiếng vụ fan chi gần 100 triệu đồng để vote nhưng vẫn bị ngó lơ, không mời dự tiệc

19:04 , 04/06/2026
Michelin Việt Nam 2026: Cột mốc 100 năm liệu có đập tan được sự an toàn đến tẻ nhạt của mùa giải trước?

Michelin Việt Nam 2026: Cột mốc 100 năm liệu có đập tan được sự an toàn đến tẻ nhạt của mùa giải trước?

18:31 , 04/06/2026
Phim có Thái Hòa không bán được vé nào

Phim có Thái Hòa không bán được vé nào

18:24 , 04/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên