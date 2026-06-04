Việt Nam có nơi sở hữu 4 mùa trong 1 ngày, chỉ cách trung tâm hơn 20km, báo Tây gọi là 'cổ tích giữa thực tại'

Trải nghiệm 4 mùa trong một ngày trên đỉnh núi cao gần 1.500m

Nằm ở phía Tây Đà Nẵng (cách trung tâm thành phố hơn 20km), trên dãy Trường Sơn, Bà Nà Hill tọa lạc ở độ cao khoảng 1.487m so với mực nước biển. Nhờ vị trí đặc biệt này, nơi đây sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm và được biết đến với hiện tượng thời tiết độc đáo: du khách có thể trải nghiệm cảm giác như đi qua 4 mùa chỉ trong một ngày.

Ba Na Hills được ví là “châu Âu thu nhỏ”. Ảnh: Sun Group

Buổi sáng, không khí se lạnh cùng màn sương mỏng tạo cảm giác như mùa xuân. Đến giữa trưa, nắng vàng xuất hiện, mang sắc thái của mùa hè. Buổi chiều, tiết trời dịu lại với những cơn gió mát và làn sương bảng lảng gợi nhớ mùa thu. Khi đêm xuống, nhiệt độ giảm sâu hơn, đem đến cảm giác của mùa đông giữa miền Trung nắng gió.

Chính kiểu khí hậu hiếm có này đã khiến Bà Nà trở thành điểm trốn nóng lý tưởng, thu hút khách du lịch quanh năm.

Từ điểm nghỉ mát mát do người người Pháp xây dựng đến tổ hợp du lịch hàng đầu Việt Nam

Lịch sử của Bà Nà gắn với những năm cuối thế kỷ XIX khi người Pháp xây dựng khu vực này thành điểm mát nhờ khí hậu ôn hòa, dễ chịu.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Bà Nà Hills ngày nay trở thành một quần thể du lịch - giải trí quy mô lớn, kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và các công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu do người Việt xây dựng.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất là Làng Pháp. Khu vực này tái hiện hình ảnh những ngôi làng cổ châu Âu với quảng trường, nhà thờ, đài phun nước, những con đường lát đá và các công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Nhiều du khách ví nơi đây như một góc châu Âu giữa núi rừng miền Trung.

Làng Pháp được nhiều du khách yêu thích mỗi khi đến Bà Nà Hills. Ảnh: Sun Group.

Bên cạnh đó, Cầu Vàng – cây cầu dài 150m được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ – đã trở thành biểu tượng du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Công trình này từng xuất hiện trên nhiều tạp chí quốc tế và được trao danh hiệu "Cây cầu du lịch mang tính biểu tượng hàng đầu thế giới" tại World Travel Awards. Thậm chí, nó đã được mang vào bộ phim nổi tiếng The Sandman.

Tờ The Guardian từng khẳng định Cầu Vàng là “một trong những cây cầu đi bộ ngoạn mục nhất thế giới”.

Không chỉ có Cầu Vàng hay Làng Pháp, Bà Nà Hills còn thu hút du khách bởi hệ thống cáp treo đạt nhiều kỷ lục thế giới, các khu vườn hoa, hầm rượu, lễ hội theo mùa cùng tổ hợp vui chơi giải trí Fantasy Park.

Trò chơi giải trí ngoài trời được yêu thích ở Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Sun Group

Báo châu Âu gọi là "miền cổ tích giữa thực tại"

Sức hút của Bà Nà Hills không chỉ dừng lại ở thị trường du lịch nội địa. Trong suốt nhiều năm, công trình này đã được nhiều tạp chí và chuyên trang du lịch của thế giới dành những mỹ từ khi nhắc đến.

Trong bài viết về điểm đến này, nữ nhà báo Ayşe Akalın của tờ Aviation Turkey đã mô tả Bà Nà Hills là "miền cổ tích giữa thực tại". Trong khi đó, tạp chí TravMag của Bỉ nhận xét nơi đây giống như "một thế giới cổ tích giữa mây trời", nơi nét lãng mạn của kiến trúc Pháp hòa quyện với vẻ mềm mại của văn hóa Việt Nam.

Tạp chí TourMaG của Pháp cũng dành nhiều lời khen cho hành trình cáp treo lên đỉnh Bà Nà và ví trải nghiệm này như một cuộc chuyển dịch cảm xúc, đưa du khách từ nhịp sống thường nhật bước vào không gian siêu thực giữa mây núi.

Tại lễ trao giải World Travel Awards 2022, Sun World Ba Na Hills đã đặt tới 3 giải thưởng:

- “Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới” - Dành cho cáp treo lên đỉnh núi Bà Nà. Trước đó, CNN đã từng xếp hạng cáp treo này thuộc top 10 hệ thống cáp treo ấn tượng nhất thế giới. Và cáp treo Bà Nà cũng đã giành được nhiều kỷ lục Guinness thế giới.

Hệ thống cáp treo Bà Nà từng đạt nhiều kỷ lục thế giới và gây ấn tượng với du khách bởi cảnh quan kỳ vĩ.

- “Biểu tượng thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới” - Cho khu du lịch Sun World.

- “Cây cầu du lịch mang tính biểu tượng hàng đầu thế giới” - Dành cho Cầu Vàng danh tiếng.

Nhờ những trải nghiệm khác biệt, từ khí hậu bốn mùa trong ngày, cảnh quan trên độ cao gần 1.500m đến những công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu, Bà Nà Hills hiện là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của Đà Nẵng, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm và liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng du lịch quốc tế.