Nữ diễn Việt ở ẩn suốt 12 năm đang gây chú ý là ai?

Mới đây, phim điện ảnh “Lầu Chú Hỏa - Lời Nguyền Con Ma Nhà Họ Hứa” đã công bố dàn diễn viên chính thức, hứa hẹn mang đến những thước phim kinh dị ấn tượng cho khán giả mùa hè này. Trong số đó, cái tên Nguyễn Công Nương thu hút sự chú ý bởi tạo hình và biểu cảm đầy ám ảnh trên poster.

Nguyễn Công Nương hóa thân thành cô đồng Bạch trong "Lầu Chú Hỏa - Lời Nguyền Con Ma Nhà Họ Hứa”

Với dự án lần này, Nguyễn Công Nương hóa thân thành cô đồng Bạch, xuất hiện với đôi mắt sắc lạnh và thần thái bí ẩn. Không chỉ vậy, bộ pháp phục cùng những món đồ tâm linh xung quanh cô Bạch càng khiến nhân vật này trở thành một hình ảnh kỳ lạ chứ không chỉ dừng lại ở một tạo hình “người có căn có quả”. Cô Bạch giữ vai trò quan trọng trong cảnh phim thực hiện nghi lễ gọi hồn - được dự đoán sẽ là một điểm nhấn nổi bật của phim kinh dị đầu tiên sử dụng found footage (giả tài liệu) tại Việt Nam.

Diện mạo kỳ dị của Nguyễn Công Nương trong phim khiến những khán giả từng biết cô không khỏi bất ngờ. Trước đây, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, gương mặt điện ảnh và vóc dáng cực quyến rũ. Thế nhưng, khi vào vai cô Bạch, Nương trở thành một người khác hẳn.

Chia sẻ lý do chọn một bộ phim kinh dị để trở lại màn ảnh, Nguyễn Công Nương cho biết khi đọc kịch bản, cô đã rất thích vai diễn trong “Lầu Chú Hỏa”. “ Đảm nhận nhân vật mang yếu tố tâm linh cũng có nhiều cái hay. Mình không chỉ diễn cho tròn vai mà còn phải diễn làm sao để khán giả vừa thấy là ấn tượng, bị thu hút và sẽ nhớ đến nhân vật của mình. Nương không ngại đóng vai có tạo hình kỳ dị vì mỗi nhân vật là một màu sắc, một cách thể hiện khác nhau ” - cô nói.

Nguyễn Công Nương từng được nhớ đến với nghệ danh Nancy Nguyễn và danh hiệu Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt

Vai diễn cô Bạch đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Công Nương trên màn ảnh rộng sau 12 năm “mai danh ẩn tích”. Từng được nhớ đến với nghệ danh Nancy Nguyễn và danh hiệu Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt, Nguyễn Công Nương góp mặt trong phim điện ảnh “Quả Tim Máu” của đạo diễn Victor Vũ vào năm 2014, "Điệp vụ chân dài", “Bão”...

Trong đó, Quả Tim Máu là phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính ở thời điểm công chiếu, và cũng là cơn sốt phòng vé từng tạo nên cột mốc đáng nhớ của màn ảnh Việt một thời. Nguyễn Công Nương đóng vai Hồng, cô người yêu xấu số của nhân vật do diễn viên Quý Bình đảm nhận. Với nhan sắc và kỹ năng diễn xuất mượt mà, Nguyễn Công Nương dù không xuất hiện xuyên suốt trong các phân cảnh nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng cho khán giả.

Thế nhưng, giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, người đẹp bất ngờ “biến mất”. Một thời gian dài, khán giả không còn thấy Nguyễn Công Nương trên màn ảnh hay tham gia dự án nghệ thuật nào. Nhắc lại giai đoạn này, Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt cho biết, hơn 10 năm trước, gia đình bất ngờ gặp biến cố khiến cô phải tạm gác lại những dự định mà bản thân ấp ủ.

“ Lúc đó, nhiều khán giả thắc mắc lý do Nương không đóng phim nữa mà lại đột ngột chuyển hướng sang kinh doanh, có người còn hỏi Nương sao bỗng dưng lại từ bỏ một ‘mảnh đất’ mà mình vẫn còn phát triển được. Thế nhưng, đứng trước khó khăn của gia đình, Nương phải làm kinh tế để phụ giúp cả nhà. Và bây giờ, khi mọi thứ đã vào guồng và ổn hơn, Nương quyết định quay trở lại với diễn xuất, với đam mê của mình ” - Nguyễn Công Nương chia sẻ.

Hơn 10 năm lui về ở ẩn, người đẹp vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian được đi đóng phim, được đứng trước máy quay và sống cuộc đời của nhiều nhân vật khác nhau. Với Nguyễn Công Nương, diễn xuất không đơn thuần là đam mê mà còn là động lực để cô cố gắng hơn mỗi ngày.

“ Dù phải lo kinh doanh để vực lại gia đình nhưng Nương chưa bao giờ quên đi đam mê của chính mình. Nhìn các bạn đồng nghiệp cùng thời tham gia nhiều dự án, cũng có lúc Nương cảm thấy buồn nhưng bản thân nghĩ rằng, biết đâu khoảng thời gian dừng lại này là một điều gì đó được sắp đặt, để bây giờ, khi trở lại với màn ảnh, mình sẵn sàng hơn, đủ va vấp và trải nghiệm để có thể hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau ” - cô cho biết.

Nguyễn Công Nương cũng nói thêm, cuộc sống hiện tại của cô đã ổn định và nữ diễn viên đang rất quyết tâm cho đam mê của mình: “ Vì vậy, Nương rất vui và hạnh phúc khi được góp mặt trong dự án điện ảnh ‘Lầu Chú Hỏa’. Hi vọng khán giả sẽ yêu thích vai diễn lần này và góp ý để Nương có thể ngày càng hoàn thiện khả năng diễn xuất của mình ”.

“Lầu Chú Hỏa - Lời Nguyền Con Ma Nhà Họ Hứa” là phim Việt chiếu rạp đầu tiên vận dụng found footage - phong cách được ưa chuộng của dòng phim kinh dị trên thế giới. Kịch bản phim lấy cảm hứng từ chuyện kể dân gian “Oan hồn Hứa thị” - lời đồn truyền miệng trăm năm nay ở khu Chợ Lớn, xoay quanh 6 streamer khám phá căn nhà được cho là bị ám bởi oan hồn tiểu thư họ Hứa. Phim có suất chiếu sớm từ 18h ngày 10/6 và ngày 11/6, khởi chiếu chính thức từ 12/6.