Cảnh tượng bên trong đám cưới của đôi vợ chồng trẻ ở di sản UNESCO: Không thu một đồng tiền mừng cưới, khách mời được bao trọn chi phí, đi về còn được cầm thêm 22 triệu đồng

Đám cưới của Hề Mộng Dao và doanh nhân Hà Du Quân, con trai của “vua sòng bạc” Hà Hồng Sân, được tổ chức tại Pháp với quy mô sang trọng, quy tụ dàn khách mời thuộc giới thượng lưu.

Đám cưới như mơ của thiếu gia nhà “Vua sòng bạc” và siêu mẫu quốc tế

Ngày 1/6 (theo giờ địa phương), hôn lễ diễn ra tại Mont Saint-Michel, công trình nổi tiếng thế giới đã được UNESCO công nhận là di sản. Không gian buổi lễ được trang trí bằng nhiều loại hoa tươi rực rỡ, tạo nên khung cảnh lãng mạn, mang màu sắc cổ tích.

Trong ngày trọng đại, Hề Mộng Dao diện váy cưới thiết kế riêng từ Dior, do nhà thiết kế Jonathan Anderson thực hiện. Bộ váy được hoàn thiện trong khoảng 600 giờ, kéo dài suốt 6 tháng và trải qua 3 lần thử để đạt độ hoàn hảo. Thiết kế mang phong cách tối giản với cổ ngang, phần đuôi váy dài thướt tha. Chất liệu lụa tơ tằm kết hợp chân váy dài 4m giúp tổng thể trở nên mềm mại, uyển chuyển. Người đẹp sử dụng trang sức cao cấp từ Graff. Toàn bộ set trang phục của cô được ước tính lên tới gần 200 tỷ đồng.

Hề Mộng Dao hơn Hà Du Quân 6 tuổi. Cô từng chia sẻ không nghĩ sẽ hẹn hò với anh, nhưng vị thiếu gia đã chủ động theo đuổi khi tham gia một chương trình hẹn hò vào năm 2017. Đến tháng 5/2019, Hà Du Quân tổ chức màn cầu hôn hoành tráng tại một trung tâm thương mại ở Thượng Hải với 99.999 bông hồng. Hai tháng sau, cặp đôi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Đến hiện tại, cả hai đã có 2 đứa con, một bé trai và một bé gái.

Hôn lễ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân thực tế đã bị trì hoãn suốt 7 năm do nhà có tang. Bên cạnh đó, cả hai cũng bận rộn với công việc riêng và lần lượt chào đón hai con nhỏ. Dù vậy, Hà Du Quân từng nhiều lần khẳng định sẽ dành cho vợ một đám cưới xứng tầm, trang trọng và lộng lẫy.

Sau lễ cưới riêng tư tại Pháp, cặp đôi dự kiến trở về Macau (Trung Quốc) vào tháng 9 để tổ chức thêm một buổi tiệc cảm ơn quy mô lớn dành cho người thân và bạn bè.

Không chỉ gây chú ý bởi địa điểm hay khách mời, hôn lễ còn nổi bật với những phần quà cưới được chuẩn bị công phu. Theo truyền thông Trung Quốc, cặp đôi không nhận tiền mừng cưới từ bạn bè. Ngược lại, mỗi khách tham dự đều sẽ nhận một set quà cưới gồm lụa tơ tằm du lịch Silky Miracle, mỹ phẩm cao cấp từ Sisley, nến thơm hoàng gia Trudon, nước hoa, bánh cưới chuẩn Michelin và mô hình nhân vật Super Mario – chi tiết gợi nhớ màn cầu hôn năm xưa của Hà Du Quân. Giá trị mỗi phần quà ước tính khoảng 6.000 NDT (tương đương 22 triệu đồng). Hộp quà cũng được thiết kế riêng với chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của hai người là Ming và Mario.

Trước ngày cưới, cặp đôi còn tổ chức tiệc chào đón khách mời. Tại sự kiện này, Hề Mộng Dao xuất hiện trong thiết kế haute couture màu xanh băng của Dior, có giá hơn 200.000 NDT (khoảng 770 triệu đồng). Cô kết hợp cùng bộ trang sức cao cấp từ Graff với tổng giá trị ước tính khoảng 49 triệu NDT (gần 180 tỷ đồng).

Bộ trang sức gây ấn tượng với loạt kim cương có tổng trọng lượng lên tới 103,7 carat, bao gồm đôi khuyên tai 30,73 carat, vòng tay kim cương 66,26 carat và nhẫn kim cương oval 7,1 carat, góp phần hoàn thiện diện mạo xa hoa của cô dâu trong những ngày trọng đại.

Chuyện tình gây sốt của cặp đôi trai tài gái sắc xứ Trung

Chuyện tình giữa Hà Du Quân và Hề Mộng Dao luôn thu hút sự chú ý của công chúng, khi cả hai đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trong lĩnh vực riêng. Hà Du Quân, 31 tuổi, là con trai của “vua sòng bạc” Macau Hà Hồng Sân và bà Lương An Kỳ. Anh nổi bật với năng lực học thuật, đặc biệt ở lĩnh vực toán học khi từng hai lần giành giải nhất trong các kỳ thi Toán tại Hong Kong (Trung Quốc) và tham gia nhiều đấu trường quốc tế. Năm 18 tuổi, Du Quân nhận được thư mời nhập học từ cả Đại học Oxford và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sau đó anh quyết định theo học tại MIT. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, anh tiếp tục học lên thạc sĩ ngành Tài chính cũng tại đây.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập, Hà Du Quân còn được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Siêu trí tuệ tại Trung Quốc. Hình ảnh một doanh nhân trẻ giàu có, thông minh và có ngoại hình sáng giúp anh trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt không ít người hâm mộ.

Trong khi đó, Hề Mộng Dao, 37 tuổi, là một trong những người mẫu Trung Quốc thành công trên sàn diễn quốc tế. Cô từng nhiều lần góp mặt tại các tuần lễ thời trang danh tiếng, trình diễn cho các thương hiệu xa xỉ và đặc biệt đã tham gia show của Victoria’s Secret gần 10 lần.

Cặp đôi quen nhau thông qua sự giới thiệu của bạn bè và âm thầm hẹn hò trong thời gian dài. Đến năm 2019, Hà Du Quân gây chú ý khi tổ chức màn cầu hôn hoành tráng. Anh cho biết đã dành hơn một tháng để chuẩn bị cho khoảnh khắc quan trọng này. Tuy nhiên, kế hoạch phần nào bị ảnh hưởng khi thông tin bị đơn vị tổ chức sự kiện tiết lộ trên mạng xã hội, khiến anh phải giữ điện thoại của Hề Mộng Dao để tránh cô biết trước.

Trên một chương trình của Mango TV, Hà Du Quân tiết lộ mẹ anh đã tìm hiểu rất kỹ về Hề Mộng Dao trước khi đồng ý cho hai người tiến tới hôn nhân. Sau đó, bà dành nhiều lời khen cho Hề Mộng Dao, đánh giá cô là người khéo léo trong giao tiếp, kiên nhẫn và thông minh. Theo thống kê của Forbes năm 2025, bà Lương An Kỳ sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 2,3 tỷ USD.

(Tổng hợp)