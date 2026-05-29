1 trường ở TP.HCM thu học phí gần chạm mốc 1 tỷ đồng/năm: Có nữ đại gia kín tiếng đứng sau, sở hữu lịch sử lâu đời

Vừa qua, nhiều trường quốc tế ở TP.HCM đã công bố học phí cho năm học 2026-2027. So với năm trước, mức thu tại một số trường điều chỉnh tăng mạnh. Trong đó, trường Quốc tế Anh (BIS-HCMC) có mức tăng đáng kể.

Trong năm học 2026-2027, trường Quốc tế Anh thu học phí lên đến 999,3 triệu đồng/năm học. Đây là mức thu dành cho học sinh lớp 12, còn các khối lớp khác của bậc trung học dao động 875-923 triệu đồng/năm học.

Đối với bậc tiểu học, mức học phí của các em dao động 679-759 triệu đồng/năm học. So với năm học 2025-2026, học phí tại trường này tăng khá mạnh. Ví dụ, học phí lớp 11, 12 tăng đến 43 triệu đồng còn học phí bậc tiểu học cũng tăng khoảng 31-35 triệu đồng.

BIS được thành lập vào tháng 8 năm 1997, là một trong những trường quốc tế có truyền thống lâu đời nhất tại Việt Nam. Trường thuộc hệ thống Nord Anglia Education – một trong những mạng lưới giáo dục quốc tế lớn nhất thế giới với hơn 80 trường và hơn 80.000 học sinh trên toàn cầu.

Bên cạnh các cơ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh, trường cũng sở hữu một cơ sở chính tại Hà Nội nằm ở Long Biên. Với hơn 2.300 học sinh đến từ 55 quốc gia, BIS Hà Nội sở hữu vị trí đắc địa, bao quanh bởi không gian xanh yên bình, chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 phút di chuyển, mang đến môi trường học tập an toàn, gần gũi và tràn đầy cảm hứng.

Khuôn viên trường được thiết kế hiện đại, phù hợp với lứa tuổi, kết hợp hài hòa giữa không gian học tập và các khu vực hoạt động ngoại khóa phong phú. Đây là nền tảng quan trọng giúp học sinh phát triển toàn diện theo đúng sở thích và đam mê cá nhân.

BIS không chỉ là một ngôi trường mà còn là “ngôi nhà thứ hai” của một cộng đồng đa văn hóa sôi động. Hiệu trưởng Rebecca Carroll từng chia sẻ: “Cộng đồng BIS là nơi mỗi thành viên đều cảm nhận được sự gắn kết. Các em sẽ được thụ hưởng nền giáo dục chất lượng cao và tiếp cận những cơ hội mang tính bước ngoặt, giúp các em tự tin bước vào tương lai.”

Triết lý giáo dục của BIS tập trung vào sự phát triển toàn diện, kết hợp xuất sắc về học thuật với việc rèn luyện kỹ năng xã hội, cảm xúc và thể chất. Trường hướng đến việc nuôi dưỡng những “công dân toàn cầu” có tư duy phản biện sắc bén và khả năng vượt qua thử thách.

Chương trình học được xây dựng logic theo các cấp độ:

Tiểu học (Primary): Khơi dậy sự tò mò và khả năng sáng tạo.

Trung học cơ sở (Key Stage 3, lớp 7–9): Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và rộng mở.

Trung học phổ thông (Key Stage 4): Tập trung vào chương trình IGCSE và IBDP (Tú tài Quốc tế), được cá nhân hóa để phát huy tối đa thế mạnh của từng học sinh.

Một điểm nổi bật của BIS là chương trình giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh ngay từ cấp Early Years Foundation Stage (EYFS). Trẻ được làm quen với tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả thông qua phương pháp “học qua chơi”.

BIS xây dựng nhiều hợp tác chiến lược với các tổ chức giáo dục danh tiếng trên thế giới. Trường kết nối với Học viện Công nghệ MIT (Mỹ) trong lĩnh vực STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học), hợp tác với Học viện Nghệ thuật Juilliard để phát triển âm nhạc, khiêu vũ và kịch nghệ, đồng thời phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) thực hiện các dự án trách nhiệm xã hội ý nghĩa.

Chất lượng giáo dục của BIS được khẳng định qua những thành tích học thuật xuất sắc của học sinh. Theo thông tin từ website nhà trường, năm 2022, điểm trung bình kỳ thi IBDP của học sinh BIS đạt 35 điểm, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu. Đặc biệt, có tới 61% học sinh nhận được Bằng Tú tài song ngữ, vượt trội so với tỷ lệ trung bình thế giới chỉ 27%.

Học sinh BIS thường xuyên được nhận vào các trường đại học hàng đầu thế giới như UCLA (Mỹ), King’s College London (Anh), Đại học Toronto (Canada), Đại học Yonsei (Hàn Quốc) và nhiều trường danh tiếng khác.

Nhờ vậy, dù học phí thuộc mức cao, nhiều phụ huynh vẫn đánh giá đây là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai con em mình. Nhà trường nhấn mạnh: “Thành công tại BIS Hà Nội được hiểu là mỗi học sinh đều đạt được tiềm năng tốt nhất theo khả năng của bản thân”. Để hỗ trợ điều này, trường cung cấp dịch vụ tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu, giúp học sinh xây dựng kế hoạch học tập và ứng tuyển đại học phù hợp.

Công ty TNHH Trường Quốc tế Dạy bằng Tiếng Anh là tên pháp lý chính thức của chuỗi trường The British International School (BIS) tại Việt Nam. Bà Ngô Thu Thúy hiện giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên của công ty. Bà còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CTCP Âu Lạc – một doanh nghiệp tư nhân lớn trong lĩnh vực vận tải biển, với đội tàu chủ yếu chuyên chở xăng dầu. Bên cạnh đó, bà và gia đình đang đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác.

