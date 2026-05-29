Lịch công bố điểm thi lớp 10 của 34 tỉnh, thành MỚI NHẤT

Theo kế hoạch của các địa phương, nhiều nơi sẽ công bố kết quả từ đầu tháng 6, trong đó Nghệ An là tỉnh dự kiến trả điểm sớm nhất cả nước.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại nhiều địa phương trên cả nước hiện đã bước vào giai đoạn nước rút. Từ ngày 23/5, nhiều tỉnh, thành chính thức tổ chức thi tuyển vào lớp 10 công lập, mở màn cho mùa tuyển sinh được đánh giá có tính cạnh tranh cao ở nhiều nơi.

Hai địa phương tổ chức thi sớm nhất cả nước là Ninh Bình và Đà Nẵng. Cùng thời điểm này, nhiều trường THPT chuyên và các trường có mô hình tuyển sinh đặc thù cũng bắt đầu tổ chức kỳ thi riêng, khiến không khí tuyển sinh trên cả nước trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Theo kế hoạch dự kiến, phần lớn các địa phương sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, vẫn có một số nơi kéo dài thời gian công bố tới giữa hoặc cuối tháng 7 như Cà Mau, An Giang, Cần Thơ hay Quảng Ninh.

Trong số các tỉnh, thành đã công bố kế hoạch, Nghệ An dự kiến là địa phương trả kết quả sớm nhất, vào ngày 4/6, tức chỉ hơn một tuần sau khi kỳ thi kết thúc. Tiếp đó là Quảng Trị với thời gian dự kiến ngày 6/6 và Lai Châu vào ngày 7/6.

Nhiều địa phương khác cũng dự kiến công bố điểm thi sau đó không lâu như Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lào Cai hay Ninh Bình. Đây đều là những địa phương tổ chức thi vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Trong khi đó, nhóm các tỉnh, thành tổ chức thi muộn hơn, chủ yếu vào cuối tháng 6, thường sẽ công bố kết quả trong tháng 7. Có thể kể đến như Cần Thơ, Gia Lai, Lâm Đồng và Vĩnh Long.

Việc công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 luôn là giai đoạn được học sinh, phụ huynh đặc biệt quan tâm bởi đây là cột mốc quan trọng quyết định nguyện vọng học tập ở bậc THPT. Trong những ngày tới, lịch công bố kết quả tại từng địa phương sẽ tiếp tục được cập nhật theo kế hoạch của các sở giáo dục và đào tạo.

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành cụ thể như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch thi Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn
1 Nghệ An 25-28/5 4/6
2 Quảng trị 26-27/5 6/6
3 Lai Châu 25-26/5 Trước 10/6
4 Ninh Bình 23-25/5 Chậm nhất 8/6
5 Hưng Yên 25-26/5 Trước 10/6
6 Lào Cai 27-29/5 Trước 10/6
7 Đồng Nai 28-29/5 10/6
8 Đà Nẵng 23-25/5 Chậm nhất 10/6
9 Hà Tĩnh 25-26/5 Trước 11/6
10 Bắc Ninh 26-28/5 Trước 15/6
11 Điện Biên 25-26/5

THPT chuyên Lê Quý Đôn: Trước ngày 16/6

THPT Dân tộc Nội trú: Trước ngày 17/6

Các trường còn lại: Trước ngày 18/6

12 Hải Phòng 2-4/6 Chậm nhất 19/6
13 Quảng Ngãi 31/5-2/6 Trước 20/6
14 Hà Nội 30/5-1/6 19-22/6
15 Đắk Lắk 1-2/6 15/7
16 Lạng Sơn 26-28/5 13-25/6
17 Huế 27-29/5 Cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7
18 Khánh Hòa 28-29/5 Trước 30/6
19 Thái Nguyên 27-29/5 Trước 2/7
20 Gia Lai 27-28/6 Trước 7/7
21 Cà Mau 26-28/6

Trường THPT chuyên: 6/7

THPT Dân tộc Nội trú: 27/7

Các trường còn lại: 18/7

22 Sơn La 1-2/6

4-15/7

23 Cần Thơ 29/6-1/7

14-17/7

24 An Giang 2-3/6 Đang cập nhật
25 Tây Ninh 2-3/6

20/7

26 Tuyên Quang 27-28/5

Trước 20/7

27 Vĩnh Long 2-3/7

Chuyên trước 10/7, còn lại trước 31/7

28 Quảng Ninh 23-25/6

25/7

29 Đồng Tháp 27-28/5 Trước 31/7
30 Lâm Đồng 2-4/7 Trước 31/7
31 Phú Thọ 1-3/6 Trước 31/7
32 Thanh Hóa 5-6/6 Trước 31/7
33 Cao Bằng 2-4/7 Chưa công bố
34 TPHCM 1-2/6 Chưa công bố

Cuối tuần này (28-31/5), 3 con giáp mở cửa gặp trúng quý nhân, đón nhiều tin vui phơi phới

Từ nào trong tiếng Việt 3 âm tiết nhưng có tới 29 chữ cái?

VIDEO: Sau đợt nắng nóng gay gắt, trận mưa "giải nhiệt" nhấn chìm nhiều tuyến phố Hà Nội

Người đàn ông 40 tuổi mắc ung thư gan vì thứ nước "vạn người mê", ai cũng tưởng uống càng nhiều càng… khỏe

Từ ngày mai, sáng dậy đói đến mấy cũng hạn chế ăn 4 món này: Tưởng tiện lợi nhưng âm thầm "hại gan", hại sức khỏe

Không phải mê tín, giờ mới biết vì sao nhà giàu trồng 3 loại hoa "phá tài, phá lộc" này

