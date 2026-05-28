1,2 triệu lượt xem cảnh một ông bố đứng ngoài cổng chờ con thi lớp 10

Mỗi mùa thi, trước cổng các trường học lại xuất hiện khung cảnh quen thuộc mà ai đi ngang qua cũng dễ bắt gặp là những ông bố bà mẹ đứng nép dưới bóng râm, tay cầm chai nước, đồ ăn nhẹ hay đơn giản chỉ là đứng chờ trong im lặng suốt hàng tiếng đồng hồ để đợi con bước ra khỏi phòng thi. Đoạn video đáng yêu đang được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây cũng ghi lại một khoảnh khắc như thế.

(Video ông bố đứng ngoài cổng trường chờ con với ly matcha latte. Nguồn: @tduong230311)

Trong clip, một người bố đứng nép sát bên cổng trường dưới cái nắng gắt giữa trưa. Ông bố mặc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng xanh đen. Trước ngực còn cài kính râm, tổng thể nhìn khá chỉn chu và nghiêm túc. Nhưng điều khiến nhiều người chú ý nhất lại không phải quần áo hay vẻ ngoài, mà là dáng đứng đầy sốt ruột của ông bố khi chờ con gái thi xong bước ra.

Trên tay trái, người bố cầm một chiếc túi nilon trong suốt đựng ly matcha latte. Nhiều người đoán đây là món nước ông mua sẵn cho con sau giờ thi. Có thể chỉ là một ly nước rất bình thường thôi, nhưng đặt trong hoàn cảnh ấy lại khiến đoạn video trở nên dễ thương hơn hẳn. Giữa trời nắng, trong lúc người lớn khác tranh thủ tìm chỗ ngồi nghỉ, ông bố này gần như chỉ chăm chăm nhìn vào phía bên trong trường.

Lúc thì người bố đứng nép sát vào bờ tường để tránh nắng, lúc lại quay người nhìn ra phía đường rồi vài giây sau lại ngó vào qua khe cổng trắng như sợ lỡ mất khoảnh khắc con đi ra. Dáng vẻ của người đàn ông vừa kiên nhẫn vừa bồn chồn, nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần nhìn ánh mắt của ông bố là hiểu cảm giác của phụ huynh mỗi mùa thi khi người làm bài là con nhưng người hồi hộp ở ngoài cổng đôi khi còn căng thẳng không kém.

Người bố thấp thỏm, tay cầm chiếc túi nilon đựng ly matcha latte

Dưới phần phần bình luận, cư dân mạng để lại rất nhiều phản ứng hài hước nhưng cũng đầy đồng cảm:

- Nhìn là biết phụ huynh đứng chờ mà mắt quét quanh cả sân trường luôn, thấy áo trắng nào đi ra cũng tưởng con mình.

- Trông dáng đứng là biết chờ lâu rồi nhưng vẫn không dám đi đâu.

- Mấy ông bố thường ít thể hiện thôi chứ mấy lúc này là sốt ruột lắm.

- Ông bố mặc đồ nghiêm túc mà tay cầm ly matcha nhìn vừa buồn cười vừa dễ thương.

Video gợi lại cảm giảm quá quen thuộc đến mức ai cũng từng đi qua một giai đoạn như thế mà không để ý. Khi còn đi học, rất nhiều người mặc định việc tan thi sẽ có bố mẹ đứng chờ ngoài cổng trường là chuyện hiển nhiên. Chỉ đến khi lớn hơn một chút mới nhận ra, thật ra để có mặt đúng giờ mỗi buổi thi, người lớn cũng phải sắp xếp công việc, đứng đợi giữa trời nắng, tranh thủ chạy qua chỉ để đưa con về nhà cho yên tâm.

Nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ rằng ngày còn nhỏ thường chỉ để ý chuyện thi cử, điểm số hay cảm giác hồi hộp của bản thân, còn bố mẹ đứng ngoài chờ bao lâu, nắng thế nào hay sốt ruột ra sao thì gần như chưa từng nghĩ tới. Đến khi đi làm, hoặc tự mình trở thành phụ huynh, ta mới hiểu cảm giác của người đứng đợi bên ngoài khi không thể làm bài thay con, không giúp được gì nhiều, chỉ biết chờ con bước ra rồi nhìn nét mặt để đoán hôm nay con ổn hay không.

Vậy nên càng lớn nhiều người mới nhận ra, hồi đi học mình thi căng thẳng một thì phụ huynh đứng ngoài cổng trường hồi hộp mười. Người trong phòng thi thì còn biết mình làm được tới đâu, chứ người đứng đợi bên ngoài chỉ có mỗi nhiệm vụ “scan” nét mặt con lúc bước ra để đoán tình hình. Thấy con cười là thở phào, thấy con im im là lập tức đổi chủ đề sang “thôi đi ăn gì không?”.

Có một kiểu quan tâm rất đặc trưng của bố mẹ Việt Nam là chẳng nói mấy câu tình cảm, nhưng lúc nào cũng xuất hiện đúng giờ, tay cầm sẵn chai nước, ly trà cho con sau buổi thi. Hồi nhỏ thấy bình thường, lớn lên mới thấy đúng là “dịch vụ đưa đón full option” mà nhiều người giờ muốn quay lại cũng không còn nữa.