Hành trình kỳ diệu tại Vinmec: Cứu cụ bà 87 tuổi nặng 29 kg bị sốc nhiễm khuẩn nặng

Ca bệnh đặc biệt phức tạp với loạt bệnh nền nặng

Tại Vinmec Smart City, cụ bà Trần Thị Kim Tụy được tiếp nhận trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, sốt cao, khó thở, huyết áp giảm, phù nề 2 chi dưới. Bệnh nhân còn có tiền sử suy tim, rung nhĩ, bệnh thận mạn, suy giáp, đau dây thần kinh sau zona, parkinson, suy kiệt nặng.

Trước ca bệnh này, ThS.BS Nguyễn Văn Phong - bác sĩ Nội Tim mạch - cùng ê-kíp đã đối mặt với thách thức lớn khi bệnh nhân cao tuổi, suy kiệt nặng, đồng thời mang nhiều bệnh lý nền phức tạp, nguy cơ tử vong rất cao.

"Mỗi đánh giá chuyên môn đều đòi hỏi sự thận trọng cao độ, cân nhắc toàn diện giữa các nguy cơ chồng lấn, khi tình trạng lâm sàng có thể thay đổi liên tục theo từng thời điểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng, khó lường", bác sĩ Phong cho biết.

Trong quá trình điều trị, bà Tụy được áp dụng các phác đồ chuẩn theo khuyến cáo mới nhất, đồng thời được theo dõi tình trạng cân bằng dịch và cân nặng hàng ngày để điều chỉnh thuốc phù hợp với đáp ứng lâm sàng. Mọi diễn biến hồi phục, dù là nhỏ nhất, đều được đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tại Vinmec Smart City theo dõi sát sao.

Sau thời gian điều trị, tình trạng lâm sàng của bà cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân hết sốt, không còn khó thở khi nghỉ, không cần hỗ trợ oxy. Cân nặng trở về mức nền trước đó của bệnh nhân. Vết loét hồi phục hoàn toàn, tình trạng đau sau zona cũng cải thiện đáng kể. Gia đình bà đã không giấu được sự xúc động, ghi nhận một bước chuyển biến quan trọng trong hành trình điều trị đầy thách thức.

Nỗ lực đa chuyên khoa giúp bệnh nhân vượt qua "lằn ranh sinh tử"

Tại Bệnh viện Vinmec Smart City, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đã hội chẩn, xây dựng phác đồ điều trị liên chuyên khoa, huy động đầy đủ trang thiết bị, phương tiện để cứu chữa cho người bệnh. Các quyết định chuyên môn được cân nhắc thận trọng nhằm tối ưu hiệu quả hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn và ổn định các bệnh lý nền phức tạp.

Dưới sự theo dõi sát sao của các chuyên gia và bác sĩ, bệnh nhân Trần Thị Kim Tụy được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) trong một tuần. Sau khi tình trạng sốc nhiễm khuẩn dần ổn định, bệnh nhân được chuyển đến khoa Tim mạch để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Cụ bà Trần Thị Kim Tụy hồi phục tích cực dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ Vinmec Smart City.

Tại khoa Tim mạch, bệnh nhân tiếp tục được phối hợp điều trị đa chuyên khoa. Chuyên khoa Hô hấp và Dược lâm sàng phối hợp trong điều trị viêm phổi. Chuyên khoa Phục hồi chức năng xây dựng chương trình tập phục hồi chuyên biệt, tập trung cải thiện chức năng cho bệnh nhân suy tim và phục hồi chức năng hô hấp.

Chuyên khoa Dinh dưỡng thiết lập chế độ ăn bệnh lý, đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng phù hợp với tình trạng suy tim, bệnh thận mạn (eGFR khoảng 35) và tình trạng suy kiệt nặng (BMI 14,5). Đồng thời, chuyên khoa Điện quang can thiệp thực hiện tiêm phong bế rễ thần kinh nhằm kiểm soát hiệu quả tình trạng đau sau zona.

Thực tế, đây không chỉ là một cuộc hồi sức tích cực, mà còn là hành trình bền bỉ của đội ngũ y bác sĩ Vinmec Smart City trong nỗ lực đưa cụ bà Trần Thị Kim Tụy vượt qua "lằn ranh sinh tử". Ca bệnh được dẫn dắt chuyên môn bởi ThS.BS Nguyễn Văn Phong, người từng tham gia đào tạo nội trú tại Georges-Pompidou (Paris, Pháp) - một trong những trung tâm tim mạch lớn ở châu Âu.

Sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế của đội ngũ bác sĩ, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại tại Vinmec Smart City đã giúp người bệnh vượt qua nguy kịch và phục hồi tích cực.

Hiện nay, Vinmec vẫn tiếp tục triển khai mô hình chăm sóc theo hướng "lấy người bệnh làm trung tâm", đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thông qua đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại, tiên tiến. Các hoạt động này nhằm hướng đến việc cung cấp dịch vụ y tế toàn diện, an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

