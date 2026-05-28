Nhiều khu vực trên cả nước đón mưa to và rất to!

Trong đêm qua và rạng sáng nay (28/5), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ghi nhận mưa rào kèm dông xảy ra rải rác, một số nơi xuất hiện mưa lớn cục bộ. Theo số liệu đo được từ 19h ngày 27/5 đến 8h ngày 28/5, lượng mưa tại nhiều điểm vượt ngưỡng cao, như Xuân Lao (Điện Biên) đạt 187,8mm; Sơn Bình 2 (Lai Châu) 86,2mm; Km22 (Sơn La) 84,4mm; Tiền Phong 3 (Phú Thọ) 84,0mm.

Dự báo trong chiều tối và đêm 28/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, phổ biến từ 15–30mm, cục bộ có nơi vượt trên 80mm.

Cùng thời điểm, khu vực Tây Nguyên được dự báo có mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và tối, lượng mưa phổ biến 10–20mm, một số nơi có thể vượt 50mm.

Tại khu vực từ Khánh Hòa đến phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ, trong ngày và đêm 28/5, mưa rào và dông xảy ra rải rác với lượng mưa phổ biến 15–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể gây tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa cũng như các công trình hạ tầng và giao thông.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được đánh giá ở mức cấp 1.

Người dân có thể theo dõi thông tin cảnh báo dông, sét cũng như nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực trên các hệ thống trực tuyến của ngành khí tượng, hoặc trong các bản tin chuyên đề liên quan.

(Ảnh minh họa)

Trên biển, trong ngày và đêm 28/5, tại khu vực phía Nam của vùng giữa Biển Đông, nam Biển Đông, cùng với các vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực vịnh Thái Lan, dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, kèm theo sóng biển cao trên 2,0m là khá lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong những khu vực nêu trên đều có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn trên biển.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/5/2026

Hà Nội

Thời tiết có mây, ban ngày xuất hiện nắng nóng, có thời điểm nắng gay gắt. Về chiều tối và đêm, khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Gió hướng nam đến đông nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất: 25–28°C; Nhiệt độ cao nhất: 35–37°C, có nơi vượt 37°C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Trời có mây, ban ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có điểm mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24–27°C, có nơi dưới 23°C; Nhiệt độ cao nhất: 33–36°C, có nơi trên 37°C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn đến rất lớn. Gió nam đến đông nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất: 25–28°C, vùng núi có nơi dưới 25°C; Nhiệt độ cao nhất: 34–37°C, có nơi trên 37°C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

Trời ít mây, nắng nóng gay gắt vào ban ngày, có nơi đạt mức đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Gió tây nam cấp 2–3. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất: 27–30°C; Nhiệt độ cao nhất: 37–39°C, có nơi vượt 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ban ngày nắng nóng đến gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; riêng khu vực phía Nam có mưa rào rải rác, có nơi kèm dông. Gió tây nam đến nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất: 25–28°C; Nhiệt độ cao nhất: 35–38°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ

Thời tiết có mây, ban ngày trời nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; sau đó mưa giảm dần. Gió tây nam cấp 2–3. Trong dông có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C; Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C, có nơi trên 34°C.

Nam Bộ

Trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có điểm mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất: 25–28°C; Nhiệt độ cao nhất: 30–33°C.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa rào và dông xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25–27°C. Nhiệt độ cao nhất: 31–33°C.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)