Du khách Đức nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, suy tim, suy thận: Tình trạng sau 1 tháng điều trị tại Việt Nam gây bất ngờ

Ban đầu, ông Thomas B. tới thăm khám tại BVĐK Hồng Ngọc với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn nhiều và đi ngoài phân lỏng kéo dài nhiều ngày. Sau khi thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định người bệnh bị nhiễm trùng nặng xuất phát từ đường tiêu hóa và chỉ định nhập viện điều trị.

Tuy nhiên, do nghĩ mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường và vẫn có thể bay về nước, bệnh nhân đã từ chối nhập viện.

Chỉ vài giờ sau, ông B. được nhân viên khách sạn đưa quay lại cấp cứu trong tình trạng mệt lả, giảm ý thức, SpO₂ tụt còn 88% khí phòng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh đã rơi vào tình trạng tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng. Chỉ số NT-proBNP tăng vọt lên 7156 pg/ml, gấp hơn 57 lần bình thường, cảnh báo suy tim cấp nặng. Procalcitonin đạt 61.08 ng/ml, tăng gần 900 lần giới hạn bình thường, cho thấy tình trạng nhiễm khuẩn huyết đặc biệt nghiêm trọng. Creatinine máu tăng lên 493.50 µmol/L, phản ánh chức năng thận suy giảm nặng.

Bệnh nhân rơi vào tình trạng giảm oxy máu nguy kịch. Chụp CT ngực phát hiện tràn dịch màng phổi hai bên gây xẹp phổi.

Người bệnh nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Dựa trên lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết nặng, viêm phổi ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển), suy tim cấp và suy thận cấp - tình trạng suy đa tạng đặc biệt nguy hiểm với nguy cơ tử vong rất cao nếu không được can thiệp ngay lập tức.

“Trong nhiễm khuẩn huyết, thời gian để kiểm soát nhiễm trùng là vô cùng quan trọng, đặc biệt là 6 giờ đầu kể từ khi phát hiện bệnh. Tuy nhiên, bệnh nhân đã bỏ lỡ thời gian vàng này nên tình trạng diễn tiến rất nhanh, dẫn tới sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan chỉ trong thời gian ngắn”, BSCKI Phạm Thị Ninh Vân, Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK Hồng Ngọc - bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết.

Đánh giá tình trạng bệnh nhân nguy kịch, ngay trong đêm, ê-kíp hồi sức đã tiến hành thở máy oxy dòng cao, đặt ống nội khí quản, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và hồi sức tích cực.

Dù chưa thể liên lạc được với người thân, các bác sĩ vẫn lập tức tổ chức hội chẩn toàn viện, hội chẩn liên viện với các bệnh viện tuyến trung ương, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp triển khai các biện pháp hồi sức cấp cứu chuyên sâu để giành giật sự sống cho người bệnh.

Sau 24 giờ theo dõi liên tục, tình trạng bệnh nhân tiếp tục diễn biến phức tạp khi xuất hiện cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất với tần số lên tới 170 chu kỳ/phút kèm toan hô hấp nặng, oxy máu vẫn ở mức nguy kịch.

“Chúng tôi thống nhất tiếp tục phối hợp kháng sinh phổ rộng, lọc máu liên tục, duy trì an thần giãn cơ, bổ sung albumin và điều chỉnh máy thở theo chiến lược bảo vệ phổi kết hợp thông khí nằm sấp”, BSCKI Phạm Thị Ninh Vân cho biết.

Ê-kíp hồi sức cũng theo dõi sát để sẵn sàng cân nhắc ECMO nếu tình trạng hô hấp tiếp tục diễn tiến xấu. Trong 48 giờ tiếp theo, bệnh nhân được đặt hệ thống PiCCO để theo dõi huyết động liên tục và tối ưu hóa điều trị.

Kết quả cấy máu sau đó xác định bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Klebsiella pneumoniae xuất phát từ đường tiêu hóa. Đây là loại vi khuẩn có khả năng kháng thuốc cao, gây ra hơn 600.000 ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm.

“Bệnh nhân vừa bị suy tim, vừa rơi vào sốc nhiễm khuẩn nên quá trình điều trị rất khó khăn. Nếu dùng thuốc quá mạnh, tim có thể không chịu được, nhưng nếu điều trị không đủ thì nhiễm khuẩn sẽ tiến triển nặng hơn. Vì vậy chúng tôi phải đặt PiCCO để theo dõi liên tục huyết động, vận mạch, đảm bảo thuốc và dịch truyền chính xác đến từng ml để giữ cân bằng cho người bệnh”, bác sĩ nhận định.

Tình trạng của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt sau quá trình điều trị

Sau 3 ngày điều trị tích cực, các chỉ số của bệnh nhân bắt đầu cải thiện và dần thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tránh được nguy cơ phải can thiệp ECMO. Tuy nhiên, chức năng thận chưa hồi phục hoàn toàn nên bệnh nhân tiếp tục được lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng thận, tim và cải thiện tình trạng hô hấp.

Đến ngày thứ 15, ông Thomas B. được rút ống nội khí quản và có thể tự thở bằng oxy gọng kính. Những ngày tiếp theo, tình trạng cải thiện rõ rệt, bệnh nhân có thể ngồi dậy, ăn uống và giao tiếp với người thân qua điện thoại.

Sau gần 1 tháng điều trị, các chỉ số viêm và chức năng cơ quan gần trở về bình thường. Procalcitonin giảm còn 0,09 ng/ml, creatinine về mức 75,8 µmol/L và bệnh nhân đủ điều kiện trở về nước.

BSCKI Phạm Thị Ninh Vân nhận định, đây là trường hợp nhiễm khuẩn tiêu hóa diễn tiến đặc biệt nhanh và nguy hiểm, chỉ trong thời gian ngắn đã dẫn tới sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp và suy đa cơ quan. Theo bác sĩ, nhiễm khuẩn huyết cần được phát hiện và hồi sức tích cực ngay từ những giờ đầu để tăng cơ hội sống cho người bệnh.

Theo BVĐK Hồng Ngọc