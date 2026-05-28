Ly nước đỏ được phong “kem chống nắng tự nhiên”: Làm chậm lão hóa, nâng tông da chấp cả tia UV

Mùa hè với nền nhiệt liên tục chạm ngưỡng oi bức khiến làn da trở thành “nạn nhân” rõ rệt nhất. Chỉ cần ra đường vài phút dưới nắng gắt, da đã dễ đỏ rát, xỉn màu, đổ dầu nhiều hơn và nhanh xuống sắc. Vì thế, bên cạnh kem chống nắng hay skincare, nhiều người bắt đầu chú ý hơn tới việc nuôi dưỡng làn da từ bên trong bằng thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Trong số đó, nước ép lựu đang được xem là một trong những thức uống nổi bật nhất mùa nắng nóng nhờ khả năng hỗ trợ chống tia UV, làm sáng da và làm chậm lão hóa.

Hỗ trợ bảo vệ da trước tia UV

Lựu chứa hàm lượng polyphenol, punicalagins và anthocyanin rất cao — những hoạt chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa gốc tự do sinh ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đây là nguyên nhân chính gây sạm da, nám, nếp nhăn và mất collagen theo thời gian. Một số nghiên cứu cho thấy khả năng chống oxy hóa của lựu thậm chí còn vượt trội hơn trà xanh nhiều lần.

Dĩ nhiên, nước ép lựu không thể thay thế kem chống nắng. Tuy nhiên, khi uống đều đặn, loại thức uống này có thể hỗ trợ da khỏe hơn từ bên trong, giảm phần nào tác động tiêu cực từ tia UV và hạn chế tình trạng da xuống tone sau những ngày nắng gắt.

Làm sáng da, hỗ trợ chống lão hóa

Một trong những lý do khiến nước ép lựu được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích là khả năng cải thiện độ đàn hồi và độ sáng của da. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong lựu giúp thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên, hỗ trợ da săn chắc và giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn sớm.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa còn giúp da duy trì trạng thái căng bóng, đều màu và ít bị xỉn màu do stress hoặc thức khuya. Nếu sử dụng đều đặn trong thời gian dài, làn da thường trông khỏe khoắn, có sức sống hơn thay vì nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Giảm viêm, giúp da ít nổi mụn hơn

Thời tiết nóng bức khiến da dễ tiết dầu và nổi mụn hơn bình thường. Lựu lại chứa nhiều hợp chất có đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp cơ thể giảm stress oxy hóa và hỗ trợ làm dịu tình trạng viêm bên trong.

Đó cũng là lý do nhiều người nhận thấy làn da ổn định hơn, ít bị kích ứng hoặc nổi mụn li ti khi duy trì chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa. Với những người thường xuyên thức khuya hoặc làm việc căng thẳng, nước ép lựu còn hỗ trợ cơ thể phục hồi tốt hơn, từ đó gián tiếp cải thiện tình trạng da.

Tốt cho tim mạch và tuần hoàn máu

Không chỉ có lợi cho làn da, nước ép lựu còn được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Lượng kali cùng chất chống oxy hóa dồi dào giúp cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm cảm giác mệt mỏi trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Khi tuần hoàn máu tốt hơn, làn da cũng được cung cấp oxy hiệu quả hơn, nhờ đó trông hồng hào và tươi tắn hơn. Đây cũng là lý do nhiều người xem lựu như một loại thức uống giúp cơ thể “hồi sức” trong mùa hè.

Nên uống bao nhiêu là đủ?

Dù tốt cho sức khỏe, nước ép lựu vẫn không nên uống quá nhiều vì loại quả này chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao. Các chuyên gia thường khuyến nghị chỉ nên uống khoảng 150–250ml nước ép lựu mỗi ngày, tương đương 1 ly nhỏ. Tốt nhất nên ưu tiên lựu tươi hoặc nước ép nguyên chất, hạn chế thêm đường để tránh phản tác dụng.

Ngoài ra, nên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để cơ thể hấp thụ tốt hơn. Những người có vấn đề về đường huyết hoặc đang giảm cân cũng cần kiểm soát lượng tiêu thụ hợp lý. Và quan trọng nhất, nước ép lựu chỉ nên được xem là phương pháp hỗ trợ làm đẹp từ bên trong, không thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng, chế độ sinh hoạt lành mạnh hay skincare hằng ngày.