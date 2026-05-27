8 loại nước ngăn tia UV, rất cần trong những ngày nắng nóng

Điều này không có nghĩa uống một li nước ép là có thể thay kem chống nắng. Thực tế, tia UV vẫn xuyên qua và gây tổn thương da nếu không che chắn đúng cách. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy, một số dưỡng chất như carotenoid, polyphenol, vitamin C, anthocyanin và các chất chống oxy hóa tự nhiên có thể góp phần giảm stress oxy hóa, cơ chế khiến da sạm màu, khô ráp và lão hóa nhanh hơn khi tiếp xúc nắng nóng kéo dài.

Nếu bạn đang tìm những loại nước vừa giải nhiệt vừa “chiều làn da”, đây là những cái tên đáng cân nhắc.

1. Nước ép cà chua

Cà chua gần như luôn xuất hiện trong các nghiên cứu về bảo vệ da từ dinh dưỡng nhờ chứa lycopene.

Lycopene thuộc nhóm carotenoid, sắc tố thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy, bổ sung lycopene đều đặn trong thời gian dài có thể giúp giảm mức độ da phản ứng với tia UV so với nhóm đối chứng.

Điểm thú vị là cà chua sau chế biến nhẹ (ép, hấp, nấu) lại giúp cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn.

Cách uống gợi ý: 150 - 250ml/ngày, có thể thêm vài giọt dầu ô liu để tăng hấp thu.

2. Trà xanh

Trà xanh chứa catechin và EGCG, những hợp chất thực vật nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa.

Các nghiên cứu cho thấy, polyphenol trong trà xanh có thể hỗ trợ làm giảm phản ứng viêm và tổn thương tế bào do tia UV gây ra. Một điểm cộng khác là trà xanh gần như không chứa calo nếu uống nguyên chất.

Lưu ý: Không nên uống quá đặc hoặc thay hoàn toàn nước lọc.

3. Nước cam, quýt, bưởi

Vitamin C thường được nhắc đến như dưỡng chất làm sáng da, nhưng vai trò lớn hơn của nó là tham gia tổng hợp collagen.

Khi da tiếp xúc nắng nhiều, lượng gốc tự do tăng lên khiến collagen dễ bị phá hủy hơn. Vitamin C góp phần hỗ trợ quá trình bảo vệ này.

Ngoài ra, các loại quả họ cam, quýt còn chứa flavonoid, nhóm chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe làn da.

Mẹo nhỏ: Ăn cả múi thường tốt hơn ép hoàn toàn vì giữ được chất xơ.

4. Nước ép dưa hấu

Ít ai biết dưa hấu cũng là nguồn lycopene khá tốt. Ngoài tác dụng cấp nước, loại quả này giàu vitamin A, C, g iúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, hỗ trợ tái tạo làn da và tăng cường hệ miễn dịch cho da chống lại các tác động xấu từ môi trường.

Nếu hay cảm thấy nóng trong, khô người vào mùa hè, đây là lựa chọn khá dễ uống.

5. Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt giàu Beta-carotene, tiền chất vitamin A thuộc nhóm carotenoid.

Một số nghiên cứu tổng hợp cho thấy, bổ sung carotenoid trong thời gian dài có thể góp phần tăng "ngưỡng chịu nắng" của da theo nghĩa hỗ trợ chống oxy hóa, chứ không phải tạo lớp chắn vật lý như kem chống nắng.

Lưu ý, không nên uống quá nhiều vì dùng liên tục lượng lớn có thể khiến da ngả vàng nhẹ.

6. Nước nha đam

Nhắc đến những loại nước mang cảm giác “mát từ bên trong”, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nha đam. Không phải ngẫu nhiên mà loại cây này vừa xuất hiện trong mĩ phẩm chăm sóc da, vừa được dùng làm đồ uống giải nhiệt nhiều năm nay.

Phần gel nha đam chứa lượng nước lớn cùng một số hợp chất sinh học như polysaccharide, vitamin C, vitamin E và các chất chống oxy hóa thực vật. Một số nghiên cứu ghi nhận nha đam có khả năng hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da và góp phần làm dịu phản ứng oxy hóa, yếu tố có liên quan đến quá trình da chịu tác động của ánh nắng và môi trường.

Điều này không đồng nghĩa uống nha đam sẽ tạo “lá chắn chống tia UV”. Tuy nhiên, khi cơ thể đủ nước và được bổ sung thêm các hợp chất chống oxy hóa, làn da có thể duy trì trạng thái khỏe hơn trong điều kiện nắng nóng kéo dài.

Vào mùa hè, khi nhiều người gặp tình trạng da khô, nóng rát hoặc mất nước nhẹ, các đồ uống hỗ trợ bù nước như nha đam cũng trở thành lựa chọn phổ biến thay cho nước ngọt công nghiệp.

7. Trà hoa atiso đỏ (hibiscus)

Atiso đỏ chứa anthocyanin, sắc tố tạo màu đỏ tím quen thuộc trong nhiều loại quả mọng. Đây là nhóm chất được đánh giá có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa từ môi trường.

Ưu điểm của loại trà này là vị chua nhẹ, dễ uống mùa nóng.

8. Nước lọc

Có một loại “nước chống nắng” mà ai cũng quên: nước lọc. Nghe đơn giản nhưng nước lọc lại là nền tảng của mọi cơ chế bảo vệ da.

Khi cơ thể thiếu nước, h àng rào bảo vệ da hoạt động kém hơn, d a khô, dễ xỉn màu, c ảm giác nóng rát dưới nắng xuất hiện rõ hơn. Trong trường hợp này, k hông có loại nước ép nào bù được việc uống quá ít nước.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, uống đúng chỉ là một mảnh ghép trong việc chống nắng. Nếu muốn da khỏe hơn trong mùa hè, hãy làm theo công thức: c hống nắng + che chắn + ăn uống giàu chất chống oxy hóa + ngủ đủ + uống đủ nước.

Một li nước tốt mỗi ngày không biến bạn thành "người miễn nhiễm với tia UV". Nhưng nếu duy trì lâu dài, đó có thể là khoản đầu tư nhỏ giúp làn da đỡ phải "gồng mình" trước nắng nóng, ô nhiễm và tốc độ lão hóa ngày càng tăng.