6 loại nước chị em nên uống vào buổi tối để da, tóc, móng đẹp lên ngay trong giấc ngủ: Loại 1 không ai ngờ đến!

Ban đêm chính là khoảng thời gian vàng để cơ thể chúng ta tiến hành phục hồi, tái tạo lại các tế bào da, nang tóc và cấu trúc móng thông qua quá trình thải độc tự nhiên. Đặc biệt, đây cũng là lúc cơ thể đẩy mạnh sản xuất hormone tăng trưởng GH, một loại hormone quyết định đến sự trẻ hóa. Thế nhưng, nếu cơ thể bị rơi vào trạng thái thiếu nước hoặc thiếu hụt dưỡng chất, toàn bộ guồng quay tái tạo này sẽ bị đình trệ ngay lập tức.

Đối với phái đẹp, việc chọn đúng loại nước và uống đúng hàm lượng vào buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng sẽ biến giấc ngủ thành một liệu trình dưỡng nhan điểm mười, giúp cấp ẩm và kích thích tế bào sừng phát triển thần kỳ. Dưới đây là 6 thức uống cực dễ tìm giúp hội chị em đẹp toàn diện từ đầu đến chân sau mỗi đêm thức dậy, nhất là với da, tóc và móng:

Loại 1: Nước lọc ấm

Một ly nước lọc ấm vào buổi tối chính là chìa khóa vạn năng cho nhan sắc mà không tốn kém. Bạn nên uống nước ở nhiệt độ lý tưởng từ 40 - 45 độ C để cơ thể dễ hấp thụ nhất. Liều lượng phù hợp chỉ cần từ 150 - 250ml, tránh uống quá nhiều sát giờ ngủ để hạn chế đi tiểu đêm và gây bọng mắt vào sáng hôm sau.

Nước ấm giúp duy trì độ ẩm cần thiết cho da suốt đêm. Khi cơ thể đủ nước, tuần hoàn máu diễn ra thuận lợi, dễ dàng vận chuyển dưỡng chất đi nuôi từng tế bào da, làm sợi tóc chắc khỏe từ gốc và nuôi bộ móng trở nên bóng bẩy, giảm hẳn tình trạng giòn gãy.

Loại 2: Sữa đậu nành mè đen

Đây là thức uống dưỡng nhan và chăm sóc tóc huyền thoại được đại mỹ nhân Phạm Băng Băng cực kỳ ưa chuộng. Để nuôi dưỡng cơ thể tốt nhất, bạn hãy uống khoảng 150ml sữa đậu nành nóng hòa cùng 1 muỗng canh bột mè đen sau bữa tối. Chị em nên uống nguyên chất, không đường hoặc ít đường ăn kiêng để tránh tích năng lượng trước khi ngủ.

Hạt mè đen chứa nhiều vitamin E, lecithin và axit béo không bão hòa giúp nuôi nang tóc sâu, giảm gãy rụng. Kết hợp cùng sữa đậu nành sẽ bổ sung protein thực vật và phytoestrogen dồi dào, là nguyên liệu cốt lõi để xây dựng lại tế bào da, tóc, móng đồng thời cân bằng nội tiết tố, duy trì độ đàn hồi cho da.

Loại 3: Nước chanh nghệ mật ong ấm

Sự kết hợp này tạo nên màng chắn bảo vệ nhan sắc nhờ lượng curcumin trong nghệ và vitamin C trong chanh. Công thức chuẩn là pha nửa thìa cà phê bột nghệ, nước cốt nửa quả chanh và 1 thìa cà phê mật ong cùng một cốc nước ấm. Bạn lưu ý chỉ dùng chút ít mật ong để làm dịu cơ thể, tránh làm tăng đường huyết ban đêm.

Chất curcumin mang lại tác dụng chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào da và nang tóc khỏi viêm nhiễm. Trong khi đó, vitamin C từ chanh kích thích sản sinh collagen, giúp làn da tăng độ đàn hồi, mờ thâm sạm và làm cấu trúc sợi tóc, móng tay thêm chắc khỏe, ít bị xước rách.

Loại 4: Nước nha đam nguyên chất

Nước ép nha đam nguyên chất là bí quyết giữ lớp nền căng bóng cho da và duy trì độ ẩm lý tưởng cho bộ móng. Vì nha đam có tính hàn, chị em chỉ nên dùng từ 50 ml đến 100 ml nước ép nguyên chất và tuyệt đối không thêm đường. Việc kiểm soát liều lượng này giúp nhận đủ dưỡng chất mà không lo lạnh bụng.

Trong nha đam chứa nhiều Polysaccharides và khoáng chất giúp giảm viêm sâu. Đặc biệt, các hợp chất này kích thích cơ thể tăng cường sản xuất Acid Hyaluronic tự nhiên, một chất giữ ẩm siêu việt giúp làn da ngậm nước tối đa để chống lão hóa, đồng thời cấp ẩm cho lớp sừng ở móng, ngăn ngừa móng khô khốc.

Loại 5: Trà mộc nhĩ đen và táo đỏ

Thức uống dưỡng nhan theo Y học cổ truyền này có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và bổ huyết cực tốt cho phái đẹp. Chị em có thể chế biến bằng cách dùng 10g mộc nhĩ đen xé nhỏ ninh cùng 5 đến 8 quả táo đỏ bỏ hạt trong 30 phút, uống một tách nhỏ khoảng 150ml khi trà còn ấm để hấp thu nhẹ nhàng.

Mộc nhĩ đen giúp cải thiện lưu thông máu dưới da đầu, đảm bảo nang tóc và gốc móng nhận đầy đủ dưỡng chất. Táo đỏ giúp nuôi dưỡng làn da hồng hào và làm sợi tóc bóng mượt. Thức uống này cực kỳ phù hợp cho những ai có làn da nhợt nhạt, mái tóc mỏng yếu và bộ móng dễ bị gãy do thiếu hụt khí huyết.

Loại 6: Trà hoa cúc

Nếu bạn tìm kiếm một loại nước giúp cơ thể thư giãn và phục hồi tối đa thì trà hoa cúc là lựa chọn lý tưởng nhất. Bạn chỉ cần hãm 3 đến 5 bông hoa cúc khô với khoảng 200ml nước sôi trong 10 phút rồi thưởng thức khi còn ấm. Lưu ý không nên pha trà quá đặc để bảo vệ men răng trước khi đi ngủ.

Loại trà không chứa caffeine này rất giàu Apigenin, một chất chống oxy hóa giúp làm dịu thần kinh và giải tỏa căng thẳng. Khi tinh thần thoải mái, bạn sẽ ngủ sâu hơn, giúp cơ thể sản xuất tối đa hormone tăng trưởng GH để kích hoạt cơ chế tự sửa chữa tổn thương của tế bào da, nang tóc và phục hồi móng hiệu quả.

Đương nhiên, muốn những loại nước này phát huy hiệu quả thì bạn còn cần ngủ sớm và ngủ đủ giấc, không ăn quá no hoặc ăn nhiều đường, dầu mỡ vào bữa tối nhé!

