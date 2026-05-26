Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng

Theo Đồng An | 26-05-2026 - 13:05 PM | Sống

Đêm 25/5, một bộ phận lớn cư dân Hà Nội đã trải qua một trong những đêm dài nhất của mùa hè 2026. Trong khi nhiệt độ ngoài trời vẫn duy trì 29-31°C và cảm nhận thực tế chạm ngưỡng 40 độ, hàng loạt khu dân cư rơi vào cảnh mất điện kéo dài từ 23h khuya đến tận rạng sáng.

"Cả Hà Nội đêm nay không ngủ à?"

Đó là câu hỏi xuất hiện trên Threads từ khoảng 1h sáng và lập tức nhận được hàng trăm phản hồi đồng cảnh ngộ. Một tài khoản đăng lúc 4h30 sáng: "bây giờ là 4:30 sáng ở Hà Nội 40 độ và MẤT ĐIỆN". Một tài khoản khác viết: "Sau một đêm dài mất điện thì cuối cùng cũng có điện rồi nhưng chợt nhận ra trời đã sáng và đến lúc chuẩn bị đi làm".

Trong các nhóm chat khu dân cư, không khí còn căng thẳng hơn. Tại một chung cư phía Tây Hà Nội, cư dân tên Dung nhắn lúc 23h: "Tối nay nhà chị mất điện 3 lần. Giờ vẫn mất... Khổ thân bọn trẻ con. Giờ mọi người bắt đầu đi dạt nhà rồi". Một cư dân khác bổ sung: "Khu em thì không đủ nước cung cấp. Bây giờ các nhà đều không giặt nữa để tiết kiệm nước".

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng- Ảnh 1.

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng- Ảnh 2.

Tình trạng mất điện đêm nay được ghi nhận tại nhiều khu vực: Mỹ Đình, Long Biên, Cầu Giấy, một phần Hà Đông và các xã ngoại thành. Đáng chú ý, cùng một khu vực nhưng có tổ dân phố mất điện, có tổ vẫn sáng đèn - cho thấy sự cố mang tính cục bộ do quá tải trạm biến áp chứ không phải cắt điện theo kế hoạch.

Nhà nghỉ kín phòng từ 1h sáng

Khi điều hòa trong nhà tắt ngấm, người dân Hà Nội có một phản ứng quen thuộc: tháo chạy đi tìm nơi có điện. Một bức ảnh viral trên Threads ghi lại cảnh hàng chục người mặc áo ba lỗ, quần đùi, dép lê đứng tụ tập giữa ngõ lúc 2h sáng với chú thích: "Ra nhà nghỉ ngủ còn không có chỗ mà ngủ, đứt xích".

Khảo sát tại đường Đình Thôn (Nam Từ Liêm) - tuyến đường nổi tiếng với mật độ nhà nghỉ dày đặc - chúng tôi ghi nhận hiện tượng "cháy phòng" ngay từ khoảng 0h30. Chị H, chủ một cơ sở lưu trú trên đường Đồng Bát, cho biết: "Bình thường giờ này tôi đóng cửa đi ngủ. Đêm nay từ 12h khách bắt đầu gọi cửa liên tục. Đến 1h sáng là hết sạch 18 phòng".

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng- Ảnh 3.

Lưới điện quá tải, hệ quả của "combo" El Niño

Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt từ 23-26/5 được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia xác định là đợt thứ hai trong tháng 5/2026, với nhiệt độ ban ngày 38-40°C, ban đêm 29-31°C. Trước đó vài ngày, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận công suất cực đại 52.487 MW - mức cao nhất từ đầu năm.

Hệ quả là các trạm biến áp khu dân cư - vốn được thiết kế cho mức tải thông thường - không chịu nổi khi hàng vạn hộ gia đình đồng loạt bật điều hòa hết công suất suốt đêm. Một số khu vực còn kèm theo tình trạng mất nước sinh hoạt do máy bơm nước chung cư ngừng hoạt động.

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng- Ảnh 4.

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng- Ảnh 5.

"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng- Ảnh 6.

Sáng 26/5, khi điện được khôi phục, cư dân Hà Nội bước vào ngày làm việc với đôi mắt thâm quầng. Và theo dự báo, nắng nóng còn kéo dài ít nhất đến hết 27/5 - nghĩa là khả năng tái diễn kịch bản đêm trắng vẫn còn rất cao.

Theo Đồng An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến tích hợp giấy tờ trên VNeID, tất cả người dân cần nắm rõ

Thông báo quan trọng liên quan đến tích hợp giấy tờ trên VNeID, tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Lần đầu tiên, hé lộ những điều chưa từng kể về cuộc đời nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam

Lần đầu tiên, hé lộ những điều chưa từng kể về cuộc đời nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam Nổi bật

Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì say nắng sau 2 tiếng ở ngoài trời, bác sĩ nhấn mạnh: Tránh khẩn cấp 4 việc này trong mùa hè

Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì say nắng sau 2 tiếng ở ngoài trời, bác sĩ nhấn mạnh: Tránh khẩn cấp 4 việc này trong mùa hè

11:56 , 26/05/2026
Các trường học ở Hà Nội lưu ý ngay thay đổi mới

Các trường học ở Hà Nội lưu ý ngay thay đổi mới

11:02 , 26/05/2026
Cảnh phim nguy hiểm nhất 'Tây du ký' khiến Tôn Ngộ Không suýt mất mạng

Cảnh phim nguy hiểm nhất 'Tây du ký' khiến Tôn Ngộ Không suýt mất mạng

11:01 , 26/05/2026
Ăn ớt 3 bữa mỗi ngày, người đàn ông 56 tuổi xuất hiện dấu hiệu “lạ”

Ăn ớt 3 bữa mỗi ngày, người đàn ông 56 tuổi xuất hiện dấu hiệu “lạ”

10:36 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên