Hà Nội nóng 40 độ, sân đỗ sân bay chạm ngưỡng 78°C: Dân mạng xúc động trước những con người chỉ xuất hiện vài giây qua ô cửa máy bay

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm, trong trưa và chiều 25/5, nhiệt độ cơ quan khí tượng ghi nhận đã vượt ngưỡng 40 độ C, cao nhất cả nước. Với những người dân đang sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chỉ cần đứng ngoài trời vài phút cũng đủ khiến người ta muốn tìm ngay một khoảng râm để trú tạm.

Trên các con phố giữa trưa, người đi đường kín mít áo chống nắng, dừng xe né dưới chân cầu vượt hay chen nhau vào những quán nước có hơi lạnh điều hòa để tránh cái nóng hầm hập đang phủ xuống mặt đường. Thế nhưng ở một nơi gần như không có bóng mát, nơi mặt bê tông hấp nhiệt suốt nhiều giờ liền và hơi nóng liên tục hắt ngược lên từ dưới chân, vẫn có những con người làm việc ngoài trời từ đầu đến cuối ca trực.

Họ xuất hiện lặng lẽ phía sau lớp kính nhà ga, bên cạnh những chiếc tàu bay đang chuẩn bị cất cánh hay trong vài giây ngắn ngủi khi máy bay lăn bánh. Ít ai biết rằng giữa cái nóng có lúc khiến nhiệt độ bề mặt sân đỗ chạm ngưỡng 78°C, những công việc như kéo thiết bị, xếp hành lý, kiểm tra kỹ thuật hay bảo dưỡng hạ tầng vẫn phải diễn ra đều đặn để mỗi chuyến bay có thể cất cánh đúng giờ như cách hành khách vẫn quen thuộc nhìn thấy.

Bài chia sẻ của Nhà báo Trần Mai Anh trên mạng xã hội

Không nhiều người biết phía sau cảm giác yên tâm của mỗi chuyến bay đúng giờ là sự bền bỉ của những con người âm thầm làm việc giữa cái nóng như thiêu đốt. Chia sẻ của nhà báo Trần Mai Anh dưới đây khiến nhiều người lặng đi khi nghĩ về những công việc bình dị nhưng không hề dễ dàng ấy.

"78°C.

Đó là mức nhiệt bề mặt được ghi nhận tại khu vực sân đỗ trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm này. Ở mức nhiệt ấy, nhiều bề mặt kim loại có thể trở nên bỏng rát chỉ sau vài giây chạm tay. Nhưng ở khoảng sân bê tông rộng mênh mông, mặt sân đã giữ lại hơi nóng suốt nhiều giờ dưới nắng, còn công việc vẫn diễn ra như mọi ngày.

Vẫn có những người đi kiểm tra khu bay, kéo thiết bị, xếp hành lý, kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng hạ tầng... Công việc hôm nay có lẽ không khác nhiều so với hôm qua hay rất nhiều ngày trước đó. Chỉ là trời nóng hơn, nền bê tông dưới chân giữ lại hơi nóng gắt hơn rồi liên tục hắt ngược lên.

Nhiệt độ ghi nhận thực tế tại sân đỗ Nội Bài lúc 15h, ngày 25/5 là 78°C. (Ảnh: VNA)

Chúng ta thường nhớ một chuyến bay bằng giờ cất cánh, điểm đến hay khung cảnh nhìn qua ô cửa sổ. Nhưng nghĩ lại, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nhìn thấy những con người trong bộ đồng phục qua lớp kính của nhà ga, từ ô cửa sổ máy bay trước giờ cất cánh hay trong vài giây rất ngắn khi tàu bay đang lăn bánh. Chỉ là những khoảnh khắc ấy thường trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức ta ít khi kịp tự hỏi giữa cái nóng như vậy, một ngày làm việc của họ phải trải qua như thế nào.

Có những công việc không tạo ra sự chú ý. Nhưng có lẽ cũng vì mọi thứ vẫn diễn ra đúng giờ, hành lý vẫn đến đúng nơi, chuyến bay vẫn cất cánh như kế hoạch, nên chúng ta đôi lúc không kịp nhận thấy rằng để tạo nên hai chữ "bình thường", đã có rất nhiều công việc không mấy bình thường được hoàn thành đúng lúc.

Và đôi khi, cảm giác yên tâm của một chuyến bay bắt đầu từ những con người mà chúng ta chỉ kịp nhìn thấy vài giây qua lớp kính."

Giữa cái nóng khiến nhiều người chỉ muốn tìm chỗ trú nắng, vẫn có những con người đứng hàng giờ ngoài sân đỗ bỏng rát để giữ cho mỗi chuyến bay diễn ra an toàn và đúng giờ.

Khăn mũ là vật bất ly thân của nhân viên làm việc tại sân bay trong những ngày nắng nóng

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi giữa nền bê tông nóng tới 78°C, họ vẫn âm thầm làm việc để mỗi chuyến bay có thể cất cánh đúng giờ như điều mà hành khách vẫn quen thuộc nhìn thấy mỗi ngày.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bài viết của nhà báo Trần Mai Anh nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm. Không ít người cho biết họ từng nhiều lần nhìn thấy nhân viên mặt đất qua ô cửa máy bay nhưng chưa bao giờ thực sự hình dung được những gì họ phải trải qua giữa cái nóng gay gắt ngoài đường băng.

Nhiều bình luận bày tỏ sự cảm phục trước sự bền bỉ của những con người làm việc thầm lặng phía sau mỗi chuyến bay đúng giờ. "Đọc xong mới thấy cảm giác an toàn của một chuyến bay đôi khi được đổi bằng rất nhiều mồ hôi dưới nắng nóng", một tài khoản chia sẻ.

Các nhân viên phục vụ mặt đất phải “gồng mình” làm việc dưới cái nắng nóng gần 80°C.

"Mỗi lần ngồi trong cabin mát lạnh chỉ mong máy bay cất cánh đúng giờ, giờ mới hiểu bên ngoài có những người đang đứng giữa nắng gần 80 độ để chuyến bay ấy được an toàn", tài khoản A.P chia sẻ.

Một tài khoản khác bày tỏ: "Có những nghề mình chỉ lướt qua vài giây rồi quên mất, nhưng họ lại âm thầm gánh phía sau cả một hành trình của rất nhiều người".

Trong khi đó, nhiều người khác cũng thừa nhận bài viết khiến họ chú ý hơn tới những công việc vốn ít khi được nhắc tên nhưng lại góp phần giữ cho mọi hành trình diễn ra suôn sẻ như điều mà hành khách vẫn mặc nhiên xem là bình thường mỗi ngày.