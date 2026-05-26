Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

N.H.H SN 1984 nhận được số tiền 16.700.000 đồng từ TK ngân hàng không quen biết, công an mời người đàn ông SN 1999 tới làm việc

Minh Ánh | 26-05-2026 - 07:30 AM | Sống

N.H.H SN 1984 nhận được số tiền 16.700.000 đồng từ TK ngân hàng không quen biết, công an mời người đàn ông SN 1999 tới làm việc

Công an xã Phúc Lộc mới đây đã kịp thời xác minh, hỗ trợ công dân nhận lại số tiền lạ.

Theo công an Hà Nội, Công an xã Phúc Lộc mới đây đã kịp thời xác minh, hỗ trợ công dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Cụt thể, ngày 22/5/2026, anh N.H.H (sinh năm 1984, trú tại thôn Bảo Lộc 5, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội) bất ngờ nhận được số tiền 16.700.000 đồng từ một tài khoản ngân hàng không quen biết chuyển vào tài khoản cá nhân. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển khoản nhầm, anh H. đã chủ động đến Công an xã Phúc Lộc trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại số tiền cho chủ tài khoản.

Anh L.V.N vui mừng khi nhận lại số tiền chuyển nhầm

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Lộc nhanh chóng tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ người chuyển nhầm tiền là anh L.V.N (sinh năm 1999, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi liên hệ được với chủ tài khoản, lực lượng Công an xã đã hướng dẫn các bên thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn trả số tiền một cách nhanh chóng, an toàn và minh bạch.

Tại buổi làm việc, anh N cho biết do sơ suất trong quá trình chuyển tiền cho người thân nên đã nhập nhầm thông tin tài khoản, dẫn đến việc chuyển nhầm số tiền trên. Khi nhận lại được toàn bộ số tiền trong thời gian ngắn, anh không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới anh N.H.H. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ Công an xã Phúc Lộc trong quá trình tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Theo công an TP Hà Nội﻿

Công an thông báo liên quan VNeID, người dân cần biết

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
5 loại trái cây được ví là "máy quét đường ruột" mùa hè: Giàu chất xơ, hỗ trợ nhu động ruột, giảm táo bón hiệu quả nếu ăn đúng cách

5 loại trái cây được ví là "máy quét đường ruột" mùa hè: Giàu chất xơ, hỗ trợ nhu động ruột, giảm táo bón hiệu quả nếu ăn đúng cách Nổi bật

Lưu ý dành cho gia đình có con nhỏ giữa thời tiết nắng nóng kéo dài

Lưu ý dành cho gia đình có con nhỏ giữa thời tiết nắng nóng kéo dài Nổi bật

Duy trì thói quen ăn nhiều trứng trong 10 năm, người đàn ông nhận kết quả không ngờ

Duy trì thói quen ăn nhiều trứng trong 10 năm, người đàn ông nhận kết quả không ngờ

07:16 , 26/05/2026
Người đàn ông 62 tuổi có thân hình như ngoài 30 tiết lộ: Sáng nào cũng ăn cùng một món, tối phải làm 1 việc

Người đàn ông 62 tuổi có thân hình như ngoài 30 tiết lộ: Sáng nào cũng ăn cùng một món, tối phải làm 1 việc

07:15 , 26/05/2026
Đi bộ nhanh hay chậm sống lâu hơn?

Đi bộ nhanh hay chậm sống lâu hơn?

07:07 , 26/05/2026
Nhắc nhở: Có 4 loại rau tuyệt đối không được ăn, bán rẻ mấy cũng đừng mang về nhà

Nhắc nhở: Có 4 loại rau tuyệt đối không được ăn, bán rẻ mấy cũng đừng mang về nhà

06:56 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên