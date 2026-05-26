N.H.H SN 1984 nhận được số tiền 16.700.000 đồng từ TK ngân hàng không quen biết, công an mời người đàn ông SN 1999 tới làm việc

Theo công an Hà Nội, Công an xã Phúc Lộc mới đây đã kịp thời xác minh, hỗ trợ công dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Cụt thể, ngày 22/5/2026, anh N.H.H (sinh năm 1984, trú tại thôn Bảo Lộc 5, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội) bất ngờ nhận được số tiền 16.700.000 đồng từ một tài khoản ngân hàng không quen biết chuyển vào tài khoản cá nhân. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển khoản nhầm, anh H. đã chủ động đến Công an xã Phúc Lộc trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại số tiền cho chủ tài khoản.



Anh L.V.N vui mừng khi nhận lại số tiền chuyển nhầm

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Lộc nhanh chóng tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ người chuyển nhầm tiền là anh L.V.N (sinh năm 1999, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi liên hệ được với chủ tài khoản, lực lượng Công an xã đã hướng dẫn các bên thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn trả số tiền một cách nhanh chóng, an toàn và minh bạch.

Tại buổi làm việc, anh N cho biết do sơ suất trong quá trình chuyển tiền cho người thân nên đã nhập nhầm thông tin tài khoản, dẫn đến việc chuyển nhầm số tiền trên. Khi nhận lại được toàn bộ số tiền trong thời gian ngắn, anh không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới anh N.H.H. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ Công an xã Phúc Lộc trong quá trình tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Theo công an TP Hà Nội﻿