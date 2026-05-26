Duy trì thói quen ăn nhiều trứng trong 10 năm, người đàn ông nhận kết quả không ngờ

Trứng từ lâu được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng và phổ biến nhất trong chế độ ăn hàng ngày. Tuy nhiên, việc ăn trứng liên tục trong thời gian dài vẫn luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi: người cho rằng tốt cho sức khỏe, người lại lo ngại ảnh hưởng đến cholesterol.

Câu chuyện của một người đàn ông 45 tuổi dưới đây sẽ khiến nhiều người bất ngờ, khi anh duy trì thói quen ăn trứng mỗi ngày suốt 10 năm và nhận về những thay đổi không ngờ đối với cơ thể và sức khỏe.

Là vận động viên thể hình, Mark Taylor đã dành hàng chục năm tập luyện chăm chỉ và áp dụng chế độ ăn kiêng low-carb nghiêm ngặt nhưng vẫn không giành được giải thưởng cao nhất ở các cuộc thi.

Mọi chuyện thay đổi khi anh thực hiện sự thay đổi mạnh mẽ: Ăn nhiều carbs bao gồm một lượng lớn khoai. Taylor dần phát triển cơ bắp như mong muốn và bắt đầu giành chiến thắng trong các cuộc thi quan trọng.

Năm 2023, Taylor vô địch Mr. Universe Masters dành cho người trên 45 tuổi, một trong những cuộc thi thể hình lớn nhất thế giới. Trong 10 năm qua, anh đã liên tiếp chiến thắng tại các giải ở Vương quốc Anh và thế giới.

Đáng chú ý theo Taylor, phần lớn thành công của anh đều nhờ vào việc ăn khoai tây.

Điều này có thể gây sốc cho những người tin rằng carbs là kẻ thù của quá trình giảm béo. Phong trào chống carb đã diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau suốt các năm qua.

Tuy nhiên, carbs là một phần thiết yếu trong chế độ ăn, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ bắp. Carbs cung cấp năng lượng được lưu trữ trong cơ dưới dạng glycogen. Khi tập thể dục, chúng ta làm cạn kiệt lượng glycogen dự trữ này.

Khi còn là thiếu niên, Taylor đã đi bốc vác hàng và dần phát triển cơ bắp. Khi 19 tuổi, anh bắt đầu tập gym.

Theo Insider, chủ phòng tập thể hình cũng là một vận động viên đã phát hiện ra tiềm năng của Taylor và đề nghị chàng trai tập luyện với mình. Một năm sau, Taylor tham gia cuộc thi thể hình đầu tiên và đứng thứ hai ở hạng mục dành cho tân binh. Năm sau đó, anh giành chức vô địch Scotland.

Taylor nhớ lại: "Tôi tiếp tục giành được một số danh hiệu ở Scotland nhưng khi chuẩn bị vào vòng chung kết giải Anh, tôi đã bị choáng ngợp". Vào thời điểm đó, ý tưởng trở thành Mr. Universe của Taylor dường như phi thực tế.

Biết cách thay đổi chế độ ăn phù hợp

Taylor từng áp dụng một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt giàu protein, ít carb khi chuẩn bị cho các cuộc thi vì anh thấy các vận động viên thể hình khác làm như vậy. Ngày bình thường, Taylor ăn một ít yến mạch trong bữa sáng và một phần nhỏ cơm vào cuối ngày, chủ yếu tập trung vào thịt gà, bông cải xanh.

Taylor kể: "Tôi không nhận được đủ carbohydrate để tăng năng lượng, vì vậy tôi liên tục cảm thấy không khỏe và việc tập luyện không hiệu quả".

Năm 2014, chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên Vicky McCann đề nghị giúp đỡ Taylor. Cô yêu cầu anh gửi nhật ký ăn uống. Sau khi xem, cô đã xé bỏ thực đơn đó. McCann đã đưa cho Taylor một kế hoạch ăn kiêng mới bao gồm 10 bữa mỗi ngày, bữa nào cũng có carbohydrate.

Khối lượng cơ bắp của Taylor phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Trong vòng một năm, anh về nhì trong một cuộc thi thể hình ở Anh và liên tiếp đoạt các giải thưởng khác.

Ăn khoai 6 bữa mỗi ngày nhận lại kết quả bất ngờ

Theo kế hoạch ăn uống mới, Taylor đã tăng hấp thụ từ 2.000 calo mỗi ngày lên khoảng 4.000 calo, sau đó tăng lên 6.000 calo trong những năm tiếp theo.

Phải mất vài tuần, anh mới quen với việc ăn gấp đôi lượng thực phẩm. Lúc đầu, anh lo lắng ăn nhiều hơn, đặc biệt là carbs, sẽ không tốt. Nhưng chỉ trong vài tuần, Taylor thấy tác dụng ngược lại.

Chế độ ăn hằng ngày của Taylor:

- 150g yến mạch

- 6 bữa gồm 300g khoai lang với 100g thịt gà trong một bữa

- 1 đồ uống phục hồi carb

- 350g khoai tây với 120g thịt gà và bông cải xanh

- 5 lòng trắng trứng đánh với 1 quả trứng.

Sau 10 năm, Taylor cho biết anh vẫn chưa chán ăn các loại khoai. "Khi duy trì lượng carb cao, tôi sẽ có vóc dáng to lớn hơn và săn chắc hơn nhiều", vận động viên thể hình chia sẻ.

Ăn trứng mỗi ngày: 5 lợi ích bất ngờ cho cơ thể ít ai biết

Trứng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất, cung cấp nguồn protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn hàng ngày, trứng không chỉ giúp bổ sung năng lượng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là 5 tác dụng nổi bật của việc ăn trứng mỗi ngày:

1. Hỗ trợ tăng cơ và phát triển thể chất

Trứng giàu protein, axit amin thiết yếu, vitamin B, selen và choline những dưỡng chất quan trọng giúp xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp.

Khi kết hợp với tập luyện, đặc biệt là tập sức mạnh, việc bổ sung trứng có thể giúp cải thiện khả năng phát triển cơ bắp hiệu quả hơn.

2. Góp phần giảm nguy cơ bệnh mạn tính

Trứng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra.

Nhờ đó, chế độ ăn có trứng hợp lý có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, ung thư và bệnh tim mạch.

3. Hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể

Một số dưỡng chất trong trứng có tác dụng giúp giảm các dấu hiệu viêm.

Các nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng thường xuyên có chỉ số viêm cải thiện hơn so với nhóm không ăn hoặc ăn ít.

Đáng chú ý, phần lớn dinh dưỡng có lợi nằm ở lòng đỏ trứng.

4. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Trứng giàu protein nhưng lại có lượng calo tương đối thấp, giúp tạo cảm giác no lâu.

Ăn trứng vào bữa sáng có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn trong ngày, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

5. Có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ trứng ở mức hợp lý có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch.

Các chất dinh dưỡng trong trứng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tuy nhiên hiệu quả còn phụ thuộc vào cơ địa và chế độ ăn tổng thể.

Lưu ý khi ăn trứng

Dù có nhiều lợi ích, trứng không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Những người có nguy cơ tim mạch cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.

Ngoài ra, cách chế biến cũng rất quan trọng nên hạn chế chiên với mỡ động vật hoặc bơ nhiều chất béo bão hòa, thay vào đó ưu tiên dầu tốt hoặc chế biến đơn giản như luộc, hấp.

