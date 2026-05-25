Căn hộ 2 người dùng hết 400 m3 nước/năm, cảnh sát đột kích vach trần danh tính người đàn ông đáng ngờ

Minh Ánh | 25-05-2026 - 22:44 PM | Sống

Một hộ gia đình chỉ có hai mẹ con tại Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi tiêu thụ tới 400 m3 nước mỗi năm – gấp nhiều lần mức thông thường đối với 1 hộ dân.

Căn hộ tiêu thụ lượng nước khổng lồ﻿

Thông thường, một gia đình 3 người chỉ sử dụng khoảng 100 m3 nước mỗi năm, hiếm khi vượt quá 200 m3. Tuy nhiên, hộ gia đình này lại duy trì mức tiêu thụ gần 400 m3/năm trong suốt 3 năm liên tiếp.

Ban quản lý tòa nhà cho biết: Các hộ khác trong khu vực thường chỉ dùng khoảng 6–7 m3/tháng. Riêng gia đình này tiêu thụ hơn 30 m3/tháng.

Đáng chú ý, mỗi lần nhân viên đến kiểm tra, chủ nhà – một người đàn ông lớn tuổi – đều tìm cách từ chối, khẳng định không có rò rỉ và việc sử dụng nước là “bình thường”.

Sự bất thường kéo dài khiến ban quản lý buộc phải báo cảnh sát.

Khi vào cuộc, cảnh sát phát hiện một chi tiết đáng ngờ: hệ thống đăng ký chỉ có hai mẹ con sinh sống, nhưng thực tế lại có một người đàn ông thường xuyên ra vào căn hộ. Cảnh sát xác minh nhanh cho thấy người này chính là con trai của chủ nhà – đang bị truy nã vì tội lừa đảo.

Theo hồ sơ, người đàn ông họ Liu đã chiếm đoạt khoảng 200.000 NDT dưới danh nghĩa “chạy việc” rồi bỏ trốn.

Việc một nghi phạm đang lẩn trốn nhưng lại sử dụng lượng nước lớn bất thường khiến cảnh sát đặt ra nhiều giả thiết, bao gồm cả khả năng liên quan đến hoạt động phạm pháp nghiêm trọng.

Trong quá trình theo dõi bí mật, lực lượng chức năng ghi nhận: Nghi phạm gần như không ra ngoài ban ngày, chỉ hoạt động, sinh hoạt vào ban đêm, quá trình sinh hoạt của đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường.

Tuy nhiên, sau khi phân tích, cảnh sát loại trừ các khả năng nghiêm trọng như sản xuất chất cấm hay án mạng.

Phát hiện không ngờ

Cơ hội xuất hiện khi ban quản lý dán thông báo yêu cầu dọn rác ở hành lang.

Lợi dụng tình huống này, cảnh sát gõ cửa căn hộ với lý do nhắc nhở. Khi nghi phạm vừa mở cửa, lực lượng chức năng lập tức khống chế và bắt giữ thành công.

Khám xét hiện trường không phát hiện thêm hành vi phạm pháp nào đáng kể. Tuy nhiên, một chi tiết gây chú ý là máy giặt hoạt động liên tục, quần áo treo kín nhà.

Ảnh minh họa

Tại cơ quan điều tra, Liu khai rằng:

  • Trong thời gian lẩn trốn, anh luôn sống trong trạng thái lo âu
  • Tình cờ nhận ra tiếng máy giặt giúp mình cảm thấy “dễ chịu” hơn
  • Từ đó hình thành thói quen giặt đồ gần như cả ngày. Chính thói quen này đã dẫn đến mức tiêu thụ nước “khủng” kéo dài suốt nhiều năm.

Theo Giáo sư Ma Ai (Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc), hành vi này không hiếm ở những người đang lẩn trốn pháp luật.

“Họ thường tìm cách tạo ra cảm giác an toàn tạm thời để giảm căng thẳng. Trong trường hợp này, tiếng máy giặt trở thành một ‘liều an thần’ giúp nghi phạm dễ ngủ và tạm quên đi nỗi sợ bị bắt,” ông phân tích.

Tuy nhiên, chính hành vi tưởng như vô hại này lại vô tình trở thành dấu hiệu bất thường, khiến nghi phạm bị phát hiện.

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

