5 loại trái cây được ví là "máy quét đường ruột" mùa hè: Giàu chất xơ, hỗ trợ nhu động ruột, giảm táo bón hiệu quả nếu ăn đúng cách

Mùa hè là thời điểm nhiều người gặp vấn đề tiêu hóa hơn bình thường, đặc biệt là táo bón, đầy bụng và khó đi ngoài Nguyên nhân không chỉ đến từ việc ăn ít rau mà còn liên quan đến tình trạng mất nước do đổ mồ hôi nhiều, thói quen uống đồ lạnh, sinh hoạt thất thường và lười vận động khi thời tiết oi bức.

Không ít người cho rằng chỉ cần uống nhiều nước hoặc ăn dưa hấu là đủ để "giải nhiệt" và hỗ trợ tiêu hóa Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, để cải thiện nhu động ruột hiệu quả, cơ thể cần được bổ sung đúng loại chất xơ cùng lượng nước phù hợp.

Một số loại trái cây mùa hè không chỉ giàu vitamin mà còn chứa hàm lượng lớn chất xơ hòa tan, chất xơ không hòa tan và các hoạt chất tự nhiên giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn Nếu sử dụng hợp lý, chúng có thể hỗ trợ làm mềm phân, tăng nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón đáng kể.

Dưới đây là 5 loại trái cây được nhiều người ví như "máy quét đường ruột tự nhiên" trong mùa hè:

Mận khô

Nếu nhắc đến loại trái cây nổi tiếng nhất trong việc hỗ trợ đi ngoài, mận khô (prune) gần như luôn đứng đầu danh sách.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, mận khô chứa sorbitol, một dạng đường rượu tự nhiên có khả năng hút nước vào lòng ruột, giúp làm mềm phân và kích thích nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài sorbitol, loại quả này còn giàu: Chất xơ hòa tan; Polyphenol chống oxy hóa; Kali hỗ trợ cân bằng điện giải.

Nhiều chuyên gia đánh giá mận khô đặc biệt phù hợp với những người: Táo bón do ăn ít chất xơ; Người lớn tuổi; Người ít vận động; Người thường xuyên nóng trong, đầy bụng.

Cách dùng hợp lý :

- Ăn 3–4 quả/ngày.

- Có thể ngâm nước uống hoặc ăn cùng sữa chua.

Lưu ý : Không nên ăn quá nhiều trong một lần vì có thể gây tiêu chảy hoặc đau quặn bụng.

Thanh long đỏ

Thanh long đỏ được xem là một trong những loại trái cây hỗ trợ tiêu hóa tốt nhất mùa hè nhờ chứa lượng lớn chất xơ không hòa tan. Những hạt nhỏ li ti trong ruột quả hoạt động như "chiếc chổi cơ học", giúp kích thích thành ruột co bóp và thúc đẩy đào thải chất cặn bã.

Đặc biệt, thanh long đỏ còn chứa:

- Pectin hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

- Anthocyanin chống oxy hóa

- Flavonoid giúp tăng cường chuyển hóa

So với thanh long trắng, thanh long đỏ thường có hàm lượng chất chống oxy hóa và chất xơ hòa tan cao hơn. Chất xơ trong thanh long hấp thụ nước và làm tăng thể tích phân, từ đó giúp việc đào thải thuận lợi hơn.

Lưu ý: Sau khi ăn thanh long đỏ, phân hoặc nước tiểu có thể chuyển màu đỏ hồng nhẹ do sắc tố tự nhiên betalain - đây là hiện tượng bình thường.

Kiwi

Kiwi không chỉ nổi tiếng vì giàu vitamin C mà còn được đánh giá cao trong việc hỗ trợ tiêu hóa. Loại quả này chứa enzyme actinidin — hợp chất giúp phân giải protein và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn nhanh hơn.

Ngoài ra, kiwi còn giàu: Pectin, Cellulose, Chất chống oxy hóa tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn kiwi thường xuyên có thể giúp: Tăng tần suất đi ngoài; Giảm cảm giác đầy bụng; Cải thiện nhu động ruột ở người táo bón mạn tính...

Cách ăn tốt nhất :

- Nên chọn kiwi chín vừa, hơi mềm tay để tránh gây kích ứng dạ dày.

- Mỗi ngày khoảng 1–2 quả là phù hợp.

Chuối chín

Chuối là loại trái cây quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết rằng chuối xanh hoặc chuối chưa chín kỹ có thể khiến táo bón nặng hơn.

Nguyên nhân là bởi chuối còn xanh chứa nhiều tannin, hợp chất có thể làm phân khô và khó đào thải hơn.

Ngược lại, chuối chín kỹ lại rất giàu: Chất xơ hòa tan; Prebiotic nuôi lợi khuẩn đường ruột; Kali hỗ trợ bù điện giải mùa hè.... Khi hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn, hoạt động tiêu hóa cũng trở nên ổn định hơn.

Cách chọn chuối : Nên ưu tiên chuối có đốm nâu nhỏ trên vỏ, mềm tay và có mùi thơm tự nhiên.

Lê

Lê thường bị đánh giá thấp trong việc hỗ trợ đi ngoài, nhưng thực tế đây là loại quả rất phù hợp với người bị táo bón do nóng trong hoặc thiếu nước. Lê chứa: Hơn 85% là nước, nhiều chất xơ không hòa tan. Vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa.

Theo Đông y, lê còn có tác dụng thanh nhiệt, nhuận táo và làm dịu cơ thể trong mùa nóng.

Cách dùng :

- Ăn trực tiếp cả vỏ sau khi rửa sạch.

- Ép nước hoặc nấu lê hấp.

- Phần vỏ lê chứa lượng chất xơ đáng kể nên không nên bỏ đi hoàn toàn.

Muốn đường ruột khỏe, đừng chỉ phụ thuộc vào trái cây

Dù các loại trái cây trên có thể hỗ trợ nhu động ruột khá tốt, chuyên gia cho rằng hiệu quả sẽ rõ rệt hơn khi kết hợp với lối sống lành mạnh: Uống đủ nước; Hạn chế đồ chiên rán, cay nóng; Giảm nước ngọt và trà sữa; Tăng vận động; Ngủ đủ giấc...

Ngoài ra, chất xơ chỉ phát huy tác dụng khi cơ thể được cung cấp đủ nước Nếu ăn nhiều trái cây giàu xơ nhưng uống quá ít nước, tình trạng táo bón đôi khi còn nghiêm trọng hơn.

Một lưu ý quan trọng:

- Không nên lạm dụng bất kỳ loại trái cây nào để "ép" cơ thể đi ngoài liên tục. Việc tiêu thụ quá nhiều: Mận khô; Thanh long đỏ; Kiwi có thể gây tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa hoặc đau bụng.

- Nếu tình trạng táo bón kéo dài trên một tuần, kèm đau bụng, chướng bụng hoặc đi ngoài ra máu, người bệnh nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa thay vì tự xử lý tại nhà.

(Nguồn: QQ)