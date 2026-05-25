Phát hiện 1 chủ tịch SN 1972 vừa chuyển nhượng miễn phí lượng cổ phiếu “khủng” gần 800 tỷ đồng giữa lúc bị điều tra

Chủ tịch của HYBE Bang Si Hyuk đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới tài chính Hàn Quốc khi liên tiếp thực hiện hai đợt chuyển nhượng cổ phần cá nhân cho công ty trong những tháng đầu năm 2026.

Theo thông tin từ HYBE, vào ngày 20/5, ông đã chuyển giao không thu phí 192.126 cổ phiếu cho công ty, với lý do bổ sung nguồn thưởng dành cho nhân viên cũng như các công ty con trong hệ sinh thái của tập đoàn. Tính theo giá đóng cửa ngày 19/5, số cổ phần này có giá trị khoảng 45,3 tỷ won (tương đương 790 tỷ đồng).

Trước đó, vào tháng 3, ông cũng đã tặng 546.120 cổ phiếu HYBE với tổng giá trị khoảng 209,2 tỷ won.

Như vậy, chỉ trong vài tháng, ông đã chuyển nhượng tổng cộng 738.246 cổ phiếu, tương đương khoảng 1,7% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị số cổ phiếu được tặng miễn phí ước tính khoảng 254,5 tỷ won (tương đương gần 4.500 tỷ đồng), trở thành đợt hiến tặng cổ phần lớn nhất kể từ khi HYBE niêm yết.

Sau các giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Bang Si Hyuk tại HYBE giảm xuống còn khoảng 28,4%. Dù vậy, ông vẫn là cổ đông lớn nhất và giữ vai trò chi phối tại công ty. HYBE đã nhanh chóng sử dụng một phần số cổ phiếu nhận được để làm quỹ thưởng. Cuối tháng 3, công ty phân bổ hơn 101.000 cổ phiếu cho nhân viên và các đơn vị liên kết như một hình thức đãi ngộ.

Theo kết quả kinh doanh gần đây, HYBE ghi nhận khoản lỗ hoạt động đáng kể trong quý I/2026. Báo cáo tài chính cho thấy công ty lỗ khoảng 196,6 tỷ won sau khi ghi nhận chi phí thưởng bằng cổ phiếu lên tới 255 tỷ won. Tuy nhiên, nếu loại trừ khoản chi phí kế toán này, lợi nhuận hoạt động điều chỉnh của HYBE vẫn đạt khoảng 58,5 tỷ won.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Bang Si Hyuk đang bị điều tra và đối diện với lệnh bắt tạm giam từ phía cảnh sát Hàn Quốc.

Tuy vậy, cảnh sát quốc gia này mới đây cho biết đơn xin lệnh bắt giam đối với Chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk đã bị trả lại hai lần, đồng thời thông báo “sẽ phân tích lý do và quyết định hướng điều tra trong thời gian tới.”

Giám đốc Cảnh sát Thủ đô Seoul Park Jeong-bo phát biểu về tình hình điều tra liên quan đến HYBE: “Chúng tôi sẽ xem xét tổng thể việc có nộp lại đơn xin lệnh bắt giam hay không, bao gồm việc có nội dung nào cần bổ sung trong hồ sơ hay không, đồng thời tôn trọng ý kiến của viện kiểm sát.”

Về việc nộp lại đơn xin lệnh bắt giam, ông cho biết “vẫn chưa thực hiện”. Trước ý kiến cho rằng có phải đã bỏ lỡ thời điểm nộp đơn hay không, ông trả lời: “Cảnh sát đã làm hết sức mình. Có thể quan điểm giữa viện kiểm sát và chúng tôi khác nhau, nhưng chúng tôi cho rằng cảnh sát đã nỗ lực tối đa.”

Trước đó, Đội điều tra tội phạm tài chính thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã nộp đơn xin lệnh bắt giam đối với Chủ tịch Bang vào ngày 21 tháng 4 với cáo buộc giao dịch gian lận, nhưng viện kiểm sát đã trả lại đơn vào ngày 24 cùng tháng, yêu cầu điều tra bổ sung.

Sau đó, cảnh sát đã nộp lại đơn xin lệnh bắt giam vào ngày 30 tháng trước, nhưng viện kiểm sát một lần nữa không chấp nhận, cho rằng “sau khi xem xét đơn xin lệnh bắt giam nộp lại, nội dung yêu cầu điều tra bổ sung vẫn chưa được thực hiện.”

Trong khi đó, Chủ tịch Bang bị cáo buộc liên quan đến hành vi gian lận trong giao dịch theo Luật Thị trường vốn. Cụ thể, theo nội dung điều tra, vào năm 2019, khoảng một năm trước khi HYBE niêm yết, ông Bang bị cho là đã cung cấp thông tin với các nhà đầu tư rằng công ty không có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Điều này được cho là nguyên nhân khiến một số nhà đầu tư bán lại cổ phần cho các quỹ đầu tư tư nhân hoặc các công ty mục đích đặc biệt có liên quan đến ông.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định rằng trong cùng thời điểm đó, HYBE vẫn đang triển khai các bước chuẩn bị cho IPO, bao gồm cả quy trình kiểm toán bắt buộc theo quy định.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy sau khi HYBE chính thức niêm yết, ông Bang có thể đã hưởng lợi từ một thỏa thuận ký trước với một quỹ đầu tư tư nhân. Theo đó, ông được cho là nhận khoảng 30% lợi nhuận từ việc bán cổ phần, tương đương khoảng 190 tỷ won, thậm chí có thể lên tới 400 tỷ won.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở HYBE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc trong năm 2025, đồng thời áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Bang.

Ngoài ra, Chủ tịch HYBE cũng đã nhiều lần được triệu tập để phục vụ điều tra, trong đó có một buổi thẩm vấn kéo dài hơn 13 giờ vào tháng 11/2025.

(Theo Jabon, starnewskorea…)