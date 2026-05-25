Tất cả chủ nhà trọ chú ý quy định phạt đến 30 triệu đồng từ hôm nay

Đinh Anh | 25-05-2026 - 15:18 PM | Sống

Ngoài mức phạt hành chính, chủ nhà trọ còn phải đền bù theo quy định.

Từ 25/5, hành vi thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn mức quy định sẽ bị xử phạt từ 20 – 30 triệu đồng theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP. Ngoài mức phạt hành chính, chủ nhà trọ còn phải hoàn trả toàn bộ phần tiền điện thu vượt cho người thuê nhà theo quy định.

Hiện nay, đối với trường hợp cho thuê nhà để ở, người thuê trọ được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo bậc thang của Nhà nước. Trường hợp người thuê nhà có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, chủ nhà được kê khai định mức để ngành Điện tính số nhân khẩu sử dụng điện theo quy định. Đối với trường hợp thuê dưới 12 tháng và chưa kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, giá điện được áp dụng theo bậc 3 của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

EVNHANOI khuyến nghị người thuê nhà cần chủ động tìm hiểu quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt; đề nghị chủ nhà công khai cách tính tiền điện, chỉ số công tơ và lưu giữ hóa đơn tiền điện để đối chiếu khi cần thiết.

Nếu phát hiện trường hợp thu tiền điện sai quy định, người thuê nhà tại Hà Nội có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng của EVNHANOI qua số 19001288 (hỗ trợ 24/7) hoặc liên hệ Sở Công Thương Hà Nội qua số 024.22155571 và 024.22155527 để phối hợp kiểm tra, xác minh, lập biên bản và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

