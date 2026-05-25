Việt Nam có công trình 7 trong một lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử, sở hữu 4 mặt tiền, cách Hà Nội 45 phút di chuyển

Theo thông tin được công khai trên website của Sun Group, vào cuối tháng 5 này, công viên thể thao đa năng quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam sẽ chính thức ra mắt.

Công viên thể thao đa năng Sun Sports City Ninh Bình rộng 22ha.

Cụ thể, công viên thể thao đa năng Sun Sports City Ninh Bình tọa lạc tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội 45 phút di chuyển. Địa điểm này sở hữu vị trí “siêu kết nối” ngay giao điểm giữa Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình, với 4 mặt tiền đều tiếp giáp các tuyến đường huyết mạch.

Một trong những điểm nổi bật của công viên thể thao đa năng này là hệ thống 58 sân tập, đủ năng lực phục vụ đồng thời 7 bộ môn thể thao phổ biến như bóng đá (mini), pickleball, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, chạy bộ cùng các nội dung điền kinh cơ bản.

Không dừng ở đó, công trình này còn sở hữu sân vận động gần 3.000 chỗ ngồi, với sân bóng đá 11 người chuẩn kích thước FIFA. Mặt sân chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức giải đấu quốc tế, đường chạy điền kinh 8 làn phục vụ tranh tài tốc độ, cự ly trung bình cùng các môn Olympic cơ bản như nhảy cao, nhảy xa, ném lao, ném tạ. Đây là hạng mục đủ tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu cấp quốc gia trong tương lai gần.

Thế mạnh nữa của công trình 7 trong một này là cụm sân pickleball quy mô lớn bậc nhất cả nước với số lượng 41 sân tiêu chuẩn PPA. Toàn bộ hệ thống sân được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại, được phân hạng từ V-VIP, VIP đến Premium và Deluxe nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu tập luyện, trải nghiệm, giao lưu và thi đấu của các đối tượng khách hàng.

Ấn tượng nhất trong cụm sân này là khu V-VIP với thiết kế mái vòm che phủ toàn bộ, khán đài riêng sức chứa hơn 500 người, hệ thống chiếu sáng thi đấu, phòng VIP, khu vực thay đồ và dịch vụ ăn uống.

Không chỉ là điểm đến của các vận động viên hay tín đồ thể thao, công viên thể thao được vận hành theo mô hình mở nên bất kỳ ai cũng có thể tự do vào thưởng ngoạn, dạo bộ. Hệ thống đường chạy bộ dài 1.900m uốn lượn quanh công viên, kết hợp ghế nghỉ, đường dạo cảnh quan và các góc thiên nhiên yên tĩnh, tạo nên một “lá phổi xanh” đích thực giữa lòng đô thị với hơn 1.000 cây xanh tỏa bóng khắp khuôn viên.

Điểm nhấn biểu tượng của công viên là mô hình năm vòng tròn bằng đồng – kết hợp tinh tế giữa hình ảnh 5 vòng tròn Olympic và trống Đọi Tam, linh vật văn hóa đặc trưng của vùng đất Hà Nam.

Theo thông tin từ đơn vị đầu tư, trong tương lai, công viên sẽ hoàn thiện thêm bể bơi 4 mùa, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, các tiện ích thương mại và không gian thư giãn cho người cao tuổi – hướng tới mô hình sinh thái thể thao – giải trí đa thế hệ, nơi cả gia đình đều tìm được trải nghiệm yêu thích: người trẻ vận động, trẻ em vui chơi, người lớn tuổi thư thái giữa thiên nhiên và cảnh quan.

Ảnh: ﻿Sun Sports City Ninh Bình